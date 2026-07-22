インター・マイアミがカゼミーロを獲得。MLSは直ちにこの大型フリー移籍について不正勧誘の調査を開始した。

インター・マイアミは、マンチェスター・ユナイテッドを退団したカゼミーロをフリー移籍で獲得した。

しかし、メジャーリーグサッカー（MLS）は不正勧誘の疑いで調査を開始。優先交渉権を持っていたLAギャラクシーが申し立てを行った。

リーグは「MLSはインター・マイアミCFに対する不正勧誘の申し立てを調査している。関連情報を収集中で、調査完了までコメントは控える。両クラブは優先交渉権で和解したが、詳細は調査終了後に公表する」と発表した。