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インター・マイアミがカゼミーロを獲得。MLSは直ちにこの大型フリー移籍について不正勧誘の調査を開始した。
MLSがインター・マイアミを調査
インター・マイアミは、マンチェスター・ユナイテッドを退団したカゼミーロをフリー移籍で獲得した。
しかし、メジャーリーグサッカー（MLS）は不正勧誘の疑いで調査を開始。優先交渉権を持っていたLAギャラクシーが申し立てを行った。
リーグは「MLSはインター・マイアミCFに対する不正勧誘の申し立てを調査している。関連情報を収集中で、調査完了までコメントは控える。両クラブは優先交渉権で和解したが、詳細は調査終了後に公表する」と発表した。
- Getty Images
ギャラクシーの権利とマイアミの歴史
MLS規定により、クラブは獲得候補選手と独占交渉できる権利を保有できる。LAギャラクシーがカゼミーロの権利を保有していたため、インター・マイアミは交渉前にこの権利を取得する必要があった。
両クラブはすでに和解しているが、不正勧誘の調査は続いている。マイアミは2021年にもサラリーキャップ違反で罰せられている。
その結果、クラブにはリーグ最高額となる200万ドル、オーナーのホルヘ・マス氏には25万ドルの罰金が科された。さらに227万ドル以上のアロケーション・マネーも没収され、同フランチャイズの管理体制に問題があることが明らかになった。
マス、カゼミーロの加入を歓迎
調査の噂があるにもかかわらず、インター・マイアミはカゼミーロの獲得を誇りに思うと表明した。昨季マンチェスター・ユナイテッドで9得点を挙げ、チャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献したMFだ。
当初は指定選手（DP）以外の契約で加入し、2027年夏まで契約を結んだ。クラブの重鎮マス氏は「カゼミーロの加入は、我々のビジョンと野心を示すものだ。現状に満足せず、常に成長し、水準を高めていく」と語った。 我々は米国で最高のクラブになるだけでなく、世界的なベンチマークとなることを目指してグローバルなクラブを築き上げてきました。」
- AFP
インター・マイアミの今後はどうなるのか？
インター・マイアミは水曜日、ワールドカップ中断明け初戦でシカゴ・ファイアーと対戦する。リオネル・メッシとロドリゴ・デ・ポールは代表戦明けで引き続き欠場だが、ファンはカゼミーロの出場に注目している。クラブはMLSの調査結果を待っており、内容次第では追加の重罰が科される可能性がある。
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