ペスカーラのウイング、ロレンツォ・インシーニェが『Sky Calcio Unplugged』で次のように語った。「イタリアのサッカーが本当に恋しかった。イタリアにあるような情熱は他ではなかなか見られないし、それに、以前とは違って、プレッシャーのかかる状況下でこそ最高のパフォーマンスを発揮できるようになった」と、2020年欧州選手権でイタリア代表として優勝した彼は述べた。 「以前と比べると才能は減ったかもしれないが、ナポリのヴェルガーラのように頭角を現している若手選手たちもいる。今、我々はワールドカップにようやく復帰するために準備の整った選手たちを必要としている。ガットゥーゾは適切な選択をするだろう。私は彼と1年間一緒に仕事をした（ナポリで、編注）。ピッチに立って、ユーロでの我々のように全力を尽くす必要がある。プレーオフについては非常に自信を持っている」
Dazn
翻訳者：
インシーニェ：「ナポリは移籍市場終了の10日前に連絡をくれたが、結局、より即戦力となる選手を選んだ」。何が起きたのか
ベルナルデスキ
「ボローニャ対ローマの試合を観たが、彼は素晴らしいプレーを見せた。とはいえ、これが初めてのことではない。我々は彼をよく知っているし、もし代表に復帰する機会があれば、その経験で大きな力になってくれるだろう」
ラツィオとナポリ
「彼らは別の選択をした。サッリとは話したが、腹を立てたりはしていない。私はプロだし、すべてを受け入れる。移籍市場終了の10～15日前にナポリから連絡があった。当時の心境は言えないが、結局彼らはより即戦力となる選手に目を向けた。 でも自分の長所は分かっている。ペスカーラ、セバスティアーニ、ヴェラッティには感謝している。今は今日のことと残留に集中している。その先はまた考えよう。もしかしたらインモービレをここに戻すかもしれないが、今はそんなことを考える時ではない」。
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