インシーニェ：「ナポリは移籍市場終了の10日前に連絡をくれたが、結局、より即戦力となる選手を選んだ」。何が起きたのか

ペスカーラのウイング、ロレンツォ・インシーニェが『Sky Calcio Unplugged』で次のように語った。「イタリアのサッカーが本当に恋しかった。イタリアにあるような情熱は他ではなかなか見られないし、それに、以前とは違って、プレッシャーのかかる状況下でこそ最高のパフォーマンスを発揮できるようになった」と、2020年欧州選手権でイタリア代表として優勝した彼は述べた。 「以前と比べると才能は減ったかもしれないが、ナポリのヴェルガーラのように頭角を現している若手選手たちもいる。今、我々はワールドカップにようやく復帰するために準備の整った選手たちを必要としている。ガットゥーゾは適切な選択をするだろう。私は彼と1年間一緒に仕事をした（ナポリで、編注）。ピッチに立って、ユーロでの我々のように全力を尽くす必要がある。プレーオフについては非常に自信を持っている」