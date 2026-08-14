アル・ヒラルのイタリア人指揮官シモーネ・インザーギ監督が、サウジ・ロシュン・リーグでのアル・ファイサリー戦後の記者会見で、数々の重要なテーマについて明らかにした。
インザーギ監督は金曜夜、サウジアラビアの首都リヤドのキングダム・アリーナで行われたロシュン・リーグ開幕節で、アル・ヒラルを率いてアル・ファイサリーに4-2で勝利した。
アル・ヒラルのイタリア人指揮官シモーネ・インザーギ監督が、サウジ・ロシュン・リーグでのアル・ファイサリー戦後の記者会見で、数々の重要なテーマについて明らかにした。
インザーギ監督は金曜夜、サウジアラビアの首都リヤドのキングダム・アリーナで行われたロシュン・リーグ開幕節で、アル・ヒラルを率いてアル・ファイサリーに4-2で勝利した。
アル・ヒラルは前半を3対0のクリーンなリードで終え、試合を決定づけたかに見えたが、後半に大きく後退し、アル・ファイサリーがわずか5分間で2得点を挙げた。
インザーギはこの後退の理由について、サウジアラビア紙「アッ・シャルク・アル・アウサト」が伝えたコメントの中で次のように語った。「前半は素晴らしいプレーができた。後半は一部の選手において献身性の低下があったが、そこは改善できる」
さらにこう付け加えた。「後半はレベルの低下があった。これはコーチングスタッフとして我々が苦しんだ点だが、我々は常にファンを喜ばせるために努めている」
イタリア人指揮官はまた、ここ数試合の間チームの練習には参加していたにもかかわらず、フランス人サイドバックのテオ・エルナンデスが欠場した理由についても明かした。
指揮官は次のように説明した。「テオ・エルナンデスはグループへの合流が遅れ、十分な練習を積むことができなかった。近いうちにチームでの姿を見せることになるだろう」
インザーギはさらに、現在の夏の移籍市場でブラジル人ウインガー、マルコンが退団する可能性についても言及した。同選手はロシュン・リーグに昇格したばかりのアッ・ディルイーヤへの移籍が取り沙汰されている。
この件について彼はこう語った。「マルコンは素晴らしい試合を見せてくれた。彼にはこのレベルを維持し続けてほしい。私は移籍市場について話したくはない。それはスポーツ部門の管轄だからだ」
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また、イタリア人指揮官は、フランス代表のフォワード、カリム・ベンゼマが試合70分での交代決定に不満を示したことで引き起こした騒動についても言及した。
試合後にフランス人フォワードとの間で交わされたやり取りについて、インザーギはこう語った。「監督と選手との間の会話で、冗談を交えつつ、試合の展開についての話も含まれていた。彼はフォワードとして、常に攻撃の局面に絡もうと努めている」
インザーギは若手選手についての話で発言を締めくくり、こう述べた。「我々には高いレベルの選手たちがいる。サブリ・ダハルは今後チャンスを得るだろう。彼も、他の若手選手たちも同様だ」