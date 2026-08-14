アル・ヒラルは前半を3対0のクリーンなリードで終え、試合を決定づけたかに見えたが、後半に大きく後退し、アル・ファイサリーがわずか5分間で2得点を挙げた。

インザーギはこの後退の理由について、サウジアラビア紙「アッ・シャルク・アル・アウサト」が伝えたコメントの中で次のように語った。「前半は素晴らしいプレーができた。後半は一部の選手において献身性の低下があったが、そこは改善できる」

さらにこう付け加えた。「後半はレベルの低下があった。これはコーチングスタッフとして我々が苦しんだ点だが、我々は常にファンを喜ばせるために努めている」