インザギが去就を決定…イタリアのためにアル・ヒラルを裏切るのか？

インザギを湾岸諸国に引きつけたのは天文学的な金額だという説が広く流布しているが、彼はこれをきっぱりと否定した。

アル・ヒラルの監督は次のように強調した。「それは間違いだ。もちろん、お金を稼ぐことは嬉しいことだ。それは明らかだ――彼は現在、年俸2700万ユーロ（手取り）で世界最高額だ――しかし、私をここに導いたのは他の理由であり、私はお金が必要だったわけではない」。

彼は真の動機について、「全く新しい環境で、全く新しい経験をしたいという願望」だと説明した。

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さらに彼はこう続けた。「インテルでの数年間は、プロとしての面では非常に充実したものでした――リーグ優勝、スーパーカップ3回、コッパ・イタリア2回、チャンピオンズリーグ決勝進出2回――しかし、同時に非常に過酷なものでもありました。私は、高いレベルでサッカーを続けたいという欲求を感じていたものの、自分の肩に重くのしかかっていたプレッシャーからは離れたいとも思っていました」。