インザギが去就を決定…イタリアのためにアル・ヒラルを裏切るのか？

アル・ヒラルのシモーネ・インザーギ監督は、サウジアラビアでの続投に関する意向を明らかにするとともに、ワールドカップ出場を再び逃したイタリア代表の惨状についても言及した。
アズーリはプレーオフ決勝でボスニア・ヘルツェゴビナに敗れ、3大会連続でワールドカップ出場を逃した。
インザーギ監督は、自身の50歳の誕生日（4月5日）に合わせてイタリア紙『リベルタ』の独占インタビューに応じ、イタリア国内からの復帰オファーについて言及した。
アル・ヒラルのシモーネ・インザーギ監督は、サウジアラビアでの続投に関する意向を明らかにするとともに、ワールドカップ出場を再び逃したイタリア代表の惨状についても言及した。
アズーリはプレーオフ決勝でボスニア・ヘルツェゴビナに敗れ、3大会連続でワールドカップ出場を逃した。
インザーギ監督は、自身の50歳の誕生日（4月5日）に合わせてイタリア紙『リベルタ』の独占インタビューに応じ、イタリア国内からの復帰オファーについて言及した。
インザギはまず、サウジアラビアでの状況や、イタリアに戻りたいという気持ちがあるかどうかを尋ねられ、次のように答えた。「郷愁？今のところ、そんな気持ちは全くありません。ここでは単に快適に暮らしているだけでなく、それ以上のものがあるのです」。
彼は続けてこう語った。「サウジアラビアでは、あらゆる面で素晴らしい環境に出会いました。ライフスタイル、スポーツおよびスポーツ以外のインフラ、そしてトレーニングのような過酷な仕事中でも感じられる安らぎです」。
関連記事：チェックメイト…ゲーム終了：サラーが巨大な罠に陥る
関連記事：ハサン・シャハタ：サラーはレアル・マドリードやバルセロナにふさわしい…我々はコンプレックスを抱くことなくW杯に臨む
2030年ワールドカップ前のスキャンダル：エジプト戦の大惨事を受け、スペインに付きまとう恥と世界的な非難
イタリアが次回のワールドカップに出場できないことについて、彼は次のように語った。「イタリアが3大会連続でワールドカップに出場できないことは、本当に悲しい。私は100％イタリア人だし、兄はワールドカップで優勝している。イタリアのサッカーはすぐに回復すると確信している。私は常に大きな関心を持ってその動向を見守っている」。
関連記事：ドイツのレジェンド「ヤマルがイタリア人だったら、セリエBに送られていただろう」
関連記事：グアルディオラを上回る…フリックがバルセロナのレジェンドの仲間入りを果たす
関連記事：バイエルン戦を控えたムバッペのコンディションに懸念
インザギを湾岸諸国に引きつけたのは天文学的な金額だという説が広く流布しているが、彼はこれをきっぱりと否定した。
アル・ヒラルの監督は次のように強調した。「それは間違いだ。もちろん、お金を稼ぐことは嬉しいことだ。それは明らかだ――彼は現在、年俸2700万ユーロ（手取り）で世界最高額だ――しかし、私をここに導いたのは他の理由であり、私はお金が必要だったわけではない」。
彼は真の動機について、「全く新しい環境で、全く新しい経験をしたいという願望」だと説明した。
関連記事：リヴァプールの廃墟の上で…ハーランドが成し遂げた驚異的な偉業
関連記事：痛恨の敗北：エムバペが試練に失敗…マヨルカがベテランスターの隙を突く
関連記事：リーガの「レモントーダ」の王者、バルセロナ
さらに彼はこう続けた。「インテルでの数年間は、プロとしての面では非常に充実したものでした――リーグ優勝、スーパーカップ3回、コッパ・イタリア2回、チャンピオンズリーグ決勝進出2回――しかし、同時に非常に過酷なものでもありました。私は、高いレベルでサッカーを続けたいという欲求を感じていたものの、自分の肩に重くのしかかっていたプレッシャーからは離れたいとも思っていました」。
イタリア代表の現状をめぐる激しい議論や、ガットゥーゾの後任として改革を主導する候補者の名が多数挙がる中、インザーギの名前が最有力視されている。しかし、彼は本当にそのポストを視野に入れているのだろうか？
彼の答えはきっぱりとしたものだった。「光栄に思うが、先ほども言った通り、私はここで満足しているし、アル・ヒラルとの契約もあと1年残っている」
インザギは50歳の誕生日を満足げな表情で迎え、「素晴らしい家族に恵まれ、好きな仕事に就き、選手としても監督としてもキャリアの中で成果を挙げることができたことを嬉しく思う」と語った。
さらに、「また、常に論争に巻き込まれることなく過ごせたことも嬉しく思う」と続けた。
また、13歳の長男ロレンツォが父親同様フォワードとしてプレーしており、アル・ヒラル・アカデミーでのユースリーグで21ゴールを記録していることを明かし、5歳の次男アンドレアもサッカーに対して並々ならぬ情熱を見せていると語った。