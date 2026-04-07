アル・ヒラルのイタリア人監督、シモーネ・インザーギは、サウジ・ロシェン・リーグでアル・クロードと対戦する前に、宿敵アル・イッティハド・ジェッダの「暗い記憶」に言及した。
アル・ヒラルは明日水曜日、キングダム・アリーナでアル・クロードを迎え、サウジ・ロシェンリーグ第29節の延期試合を行う。
アル・ヒラルのイタリア人監督、シモーネ・インザーギは、サウジ・ロシェン・リーグでアル・クロードと対戦する前に、宿敵アル・イッティハド・ジェッダの「暗い記憶」に言及した。
アル・ヒラルは明日水曜日、キングダム・アリーナでアル・クロードを迎え、サウジ・ロシェンリーグ第29節の延期試合を行う。
サウジアラビア紙「アル・リヤディヤ」が伝えた試合前の記者会見で、インザーギ監督は次のように述べた。「昨日は良い練習ができた。今日は記者会見後に練習を行い、万全の準備を整えるつもりだ。早く試合が再開し、ファンを喜ばせられることを嬉しく思う」。
アル・ヒラルは、先週土曜日にロシェン・リーグ第27節でキングダム・アリーナにてタウーンと2-2で引き分けた敗戦から4日後に、この試合に臨む。
また、インザーギ監督は、アル・ハルドが「カディム・アル・ハルマイン・シャリーフ杯」の準決勝でアル・イッティハドを破り、クラブ史上初めて決勝進出を果たし、再びアル・ヒラルと対戦することになったという衝撃的な展開についても言及した。
インザーギはこの件について次のように述べた。「明日の試合はカップ戦の対戦に影響しない。アル・ハルードは決勝進出に値するチームだが、我々はリーグ戦の試合に集中しなければならない」。
さらに、「相手は同じ監督が率いており、冬の移籍期間に選手を補強した。組織力のあるチームで、前回のアル・ハリジ戦でも良いパフォーマンスを見せていた」と付け加えた。
また、このイタリア人監督は、昨冬の移籍市場で「ザ・リーダー」が獲得した新戦力たちのパフォーマンスについて言及した。
彼は次のように説明した。「どの選手も、特に1月に加入した選手たちは、新しいチームで時間を必要としている」。
さらに、「（サイモン）ボワブリ、（モハメド・カディル）ミティ、（スルタン）マンデシュが加入したが、彼らはそれぞれ異なるバックグラウンドを持っており、適応する時間が必要だ」と続けた。
さらに、「ミティがタアウーン戦の前に述べたように、新加入の選手たちがサポーターの期待に応えるには、ある程度の時間が必要なのは当然のことだ」と続けた。
インザギ監督はまた、足の指の怪我により前回のタアウーン戦を欠場したフランス人FWカリム・ベンゼマの「アル・フール」戦への出場状況についても言及した。
彼は次のように述べた。「ベンゼマについては今日、状態を確認する予定だ。ベンゼマやサレム（アル・ドスリ）、ボワブリのように（前回の）試合を欠場した選手全員について、明日の試合に出場できるかどうかを見極めるつもりだ」
一方、インザーギ監督は、アル・ヒラルが今シーズン、攻撃力不足に悩まされているわけではないと強調し、チームがサウジ・プロリーグでアル・ナスル（76得点）に次ぐ2番目に強力な攻撃陣（69得点）であることを挙げた。
彼は次のように説明した。「我々の攻撃陣については、リーグ2位の攻撃力であり、多くのチャンスが生まれている。タウーン戦のように、それらを確実に生かさなければならない。」
さらに、「しかし、守備面への集中を高め、作り出したチャンスを確実に決めることで、我々は改善していく。時間は限られているが、改善しなければならない」と締めくくった。
アル・ヒラルはサウジ・リーグの順位表で65ポイントを獲得し、2位につけている。首位のアール・ナスルとは5ポイント差、3位のアール・アハリとは得失点差で上回っている。
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