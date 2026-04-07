また、このイタリア人監督は、昨冬の移籍市場で「ザ・リーダー」が獲得した新戦力たちのパフォーマンスについて言及した。

彼は次のように説明した。「どの選手も、特に1月に加入した選手たちは、新しいチームで時間を必要としている」。

さらに、「（サイモン）ボワブリ、（モハメド・カディル）ミティ、（スルタン）マンデシュが加入したが、彼らはそれぞれ異なるバックグラウンドを持っており、適応する時間が必要だ」と続けた。

さらに、「ミティがタアウーン戦の前に述べたように、新加入の選手たちがサポーターの期待に応えるには、ある程度の時間が必要なのは当然のことだ」と続けた。