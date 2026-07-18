フランスとの3位決定戦を翌日に控え、トーマス・トゥヘル監督はアルゼンチンに2－1で敗れた準決勝を振り返った。イングランド代表のドイツ人監督は責任を認めつつ、試合中の戦術判断を確信を持って擁護した。
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イングランド、トゥヘルと「カテナッチョ」：「自分の采配を後悔していない。3位決定戦？ 誰もそんな試合はやりたくないだろう」
後悔はない
「自分の判断を後悔はしていない」とドイツ人監督は会見で述べた。 「試合の流れが変わり、我々が受動的になりすぎていると感じた。チームを助けようとしたのだ」と説明した。選手交代や戦術が「守備的すぎる」と批判されたことへの明確な立場表明だ。イングランドはリードしながらアルゼンチンに逆転された。
トゥヘル監督は「結果は出なかったが、判断の責任は私にある。試合中の高圧的な状況での決断だ」と説明した。
さらに、チーム内にスケープゴートはいないと強調した。「責めるなら私だけだ。私は監督だからだ。だが、責任は私一人だけにあるとは思っていない」。
今夜、イングランドはマイアミでフランスと3位決定戦を戦う。どちらの代表もこの試合は望んでいなかった。トゥヘル監督は敗退直後、「この試合を戦いたい者はいない。フランスの選手たちもだ。我々と同じく、彼らは決勝を目指し全力を尽くした」と語った。
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