イングランド、トゥヘルと「カテナッチョ」：「自分の采配を後悔していない。3位決定戦？ 誰もそんな試合はやりたくないだろう」

「自分の判断を後悔はしていない」とドイツ人監督は会見で述べた。 「試合の流れが変わり、我々が受動的になりすぎていると感じた。チームを助けようとしたのだ」と説明した。選手交代や戦術が「守備的すぎる」と批判されたことへの明確な立場表明だ。イングランドはリードしながらアルゼンチンに逆転された。





トゥヘル監督は「結果は出なかったが、判断の責任は私にある。試合中の高圧的な状況での決断だ」と説明した。





さらに、チーム内にスケープゴートはいないと強調した。「責めるなら私だけだ。私は監督だからだ。だが、責任は私一人だけにあるとは思っていない」。