他の5大リーグではどうなっているのか。プレミアリーグの移籍市場は24時に閉まる（イタリア時間。イギリス国内では23時）。同様に、スペインのラ・リーガも交渉終了時刻を24時に設定している。リーグ・アンもやはり9月1日に閉まり、締め切り時刻はイタリアと同じ20時に設定されている。ブンデスリーガも同じだ。一方、トルコは数日長く、同市場は9月4日に閉幕する。



