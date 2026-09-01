イタリアの夏の移籍市場は9月1日火曜日に閉幕し、セリエA、セリエB、セリエCの締め切り時刻は20時に設定されている。ただし、すべてのリーグが同じ締め切りを定めているわけではない。
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翻訳者：
イングランド、スペイン、フランス、ドイツ、サウジアラビアの移籍市場はいつ閉まるのか
欧州5大リーグ
他の5大リーグではどうなっているのか。プレミアリーグの移籍市場は24時に閉まる（イタリア時間。イギリス国内では23時）。同様に、スペインのラ・リーガも交渉終了時刻を24時に設定している。リーグ・アンもやはり9月1日に閉まり、締め切り時刻はイタリアと同じ20時に設定されている。ブンデスリーガも同じだ。一方、トルコは数日長く、同市場は9月4日に閉幕する。
すべての日程
以下、欧州主要リーグおよび、ここ数年で複数の欧州クラブにとって一つの要素となっているサウジアラビア市場における、夏の移籍市場の開始日と終了日、ならびにその時間を記す。
2026年6月29日（月）から2026年9月1日（火）20時まで － セリエA（イタリア）
2026年7月1日（水）から2026年9月1日（火）20時まで － ブンデスリーガ（ドイツ）
2026年7月1日（水）から2026年9月1日（火）20時まで － リーグ・アン（フランス）
2026年7月1日（水）から2026年9月1日（火）23時59分まで － ラ・リーガ（スペイン）
2026年6月15日（月）から2026年9月1日（火）23時59分まで － プレミアリーグ（イングランド）
2026年7月22日（水）から2026年10月12日（月）まで － サウジ・プロフェッショナルリーグ（サウジアラビア）
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