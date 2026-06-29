イタリアの夏の移籍市場は本日6月29日（月）に始まり、9月1日（火）20時に終了する。対象はセリエA、セリエB、セリエCだが、すべてのリーグで締め切りが同じわけではない。
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イングランド、スペイン、フランス、ドイツ、サウジアラビアの移籍市場はいつ締め切られるのか
ヨーロッパのトップ5リーグ
他のトップ5リーグでは？プレミアリーグは24時（イタリア時間。英国は23時）に移籍市場を締め切る。 スペインのラ・リーガも24時締め切り。リーグ・アンとブンデスリーガは9月1日20時に終了し、イタリアと同じ時間だ。
すべての日程
以下は、主要欧州リーグと近年欧州クラブにとって重要なサウジアラビアリーグの、2026年夏移籍市場の開始・終了日と時刻です。
2026年6月29日（月）〜9月1日（火）20:00 セリエA（イタリア）
2026年7月1日（水）〜9月1日（火）20:00 – ブンデスリーガ（ドイツ）
2026年7月1日（水）〜9月1日（火）20:00 – リーグ・アン（フランス）
2026年7月1日（水）〜9月1日（火）23:59 リーガ・エスパニョーラ（スペイン）
2026年6月15日（月）〜9月1日（火）23:59 – プレミアリーグ（イングランド）
2026年7月22日（水）〜10月12日（月） – サウジ・プロリーグ（サウジアラビア）