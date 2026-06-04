イングランド、アルゼンチン、フランスを含む、2026年ワールドカップユニフォームランキングトップ20。

大会は史上最大規模の48チームに拡大。さらに一部のチームが3種類ものユニフォームを用意するため、北米では100種類以上が披露される見込みで、記録樹立は確実だ。
開幕まであと1週間。GOALは陳腐なテンプレートやひどいデザインを排し、今夏登場するベスト20ユニフォームを選出しました。
さあ、ランキング形式でご紹介！
大会は史上最大規模の48チームに拡大。さらに一部のチームが3種類ものユニフォームを用意するため、北米では100種類以上が披露される見込みで、記録樹立は確実だ。
開幕まであと1週間。GOALは陳腐なテンプレートやひどいデザインを排し、今夏登場するベスト20ユニフォームを選出しました。
さあ、ランキング形式でご紹介！
確かに派手だが、アフリカの強豪が地味なユニフォームを着るよりずっと良い。セネガルのホームユニフォームは、首都ダカールの手描きバスに着想を得た抽象的なプリントだ。ただ、PUMAが色味を控えめにしたのは残念だ。
アディダス オリジナルスの「トレフォイル」ロゴがアウェイユニフォームに復活。確かなレトロ感が漂います。アルジェリア代表モデルは、シャドウストライプ、袖の深緑、鮮やかな赤トリムが特徴。控えめながら上品です。中心からずらした背番号も素敵なアクセントです。
コートジボワール代表は、鮮やかなオレンジのホームユニフォームで知られる。PUMAはワールドカップに向け、そのデザインを進化させた。新ホームユニフォームは、オレンジベースにアニマルプリントを入れ、サイドに緑のアクセントを配する。このデザインは、サッカーへの国民的熱意を表現している。
アディダスは本拠地ドイツのアウェイユニフォームに、一味違うデザインを採用した。珍しいネイビーブルーのベースに「アクアブルー」のアクセントを入れ、1950～80年代の代表チームのカラーを融合させた。全面のシェブロン柄が際立つ。
ナイキの韓国代表ユニフォームはいつも斬新で、2026年モデルも例外ではありません。ソン・フンミンら選手たちは北米で再び話題を呼びそうです。デザインは「グローバルレッド」を基調に、山岳と虎の模様を取り入れ、虎の「待ち伏せ」を表現しています。
このユニフォームが、60年に及ぶイングランド男子代表のタイトル待望の終わりを告げるだろうか。彼らも願っているはずだ。 ナイキが手掛けた新ホームユニフォームはレトロな雰囲気を漂わせ、2000年のアンブロ製モデルに着想を得たという。全体に控えめなスリーライオンズ柄を入れ、襟や袖口の鮮やかな赤がアクセントを添える。
開催国カナダは、自国開催の大会にふさわしい新しいナイキのホームユニフォームを着用する。ナイキは、カナダの象徴であるカエデの葉を独創的にデザインに取り入れた。特大の葉がユニフォームの中心を飾り、輪郭は濃い赤でボディ全体に描かれている。
そう、その通りです。ワールドカップでサードキットを着用する国もあります。もしそれで「サッカーは終わった」と思わないなら、ケルメが手掛けたヨルダンのサードキットはきっと気に入るでしょう。シンプルな黒を基調に、控えめな花柄が全体に施されています。ピッチでその姿を見られることを願っています。
1974年以来初めてワールドカップに出場するコンゴ民主共和国（旧ザイール）のホームユニフォームがアンブロから登場。青を基調に、袖と襟には洗練されたトリムを配置。最大の特徴は、ヒョウの力強さと敏捷さを表現した胴体のプリントだ。
スペイン代表の新ホームユニフォームはシンプルながら、2000年代初頭以来久々に袖に深みのあるネイビーブルーを採用し、レトロな雰囲気を漂わせる。欧州王者は北米での世界制覇を狙うが、その志にふさわしい一着だ。国旗やエンブレムをモチーフにした黄色のピンストライプがアクセントとなっている。
トップ10入りは意外かもしれませんが、カタールのホームユニフォームは配色と控えめなジグザグ模様が目を引きます。マルーンを基調に、白い縁取りと背番号が映え、中央の縦モチーフは国旗から着想を得ています。
アディダスはアルゼンチン代表との長い提携で、ほとんど失敗していない。2026年ワールドカップのホームとアウェイユニフォームでも、その流れは続いている。新しいホームは、伝統のセレスティアルブルーの3本縦ストライプを継続し、縁は黒でシンプルにまとめた。
北米で王座を守るアルゼンチン。そのアウェイユニフォームは芸術品だ。黒を基調に、伝統モチーフの青い渦が全体を彩る。花やつる植物、白のアクセントが上品さを際立たせる。
通常、注目されるのはクロアチアの赤と白のホームユニフォームだが、ナイキはダークホースとして期待される同国のアウェイユニフォームで、現代の名作を生み出した。サイドには2色のブルーでクラシックなチェッカーボード柄を採用し、その中央にはエンブレム、ナイキの「スウッシュ」、背番号を配置するスペースを配置している。今後何年にもわたり、ピッチ外でも愛されるだろう。
スウェーデンのホームユニフォームはシンプルだが、アウェイは違う。1960～70年代の音楽や文化（ABBAなど）にインスパイアされた、上品なダークブルーに波柄が施され、北米でも注目の的になるだろう。
ナイキが手がけたフランス代表の新ユニフォームは賛否両論だろうが、挑戦は評価できる。今夏フランスが好結果を出せば、カルト的人気を得るかもしれない。大きな襟と幾何学グラデーションが目を引くデザインはレトロ感を漂わせ、過去16年間の同国モデルとは一線を画す。
これを見たら、ビールをジョッキで一気飲みしてレーダーホーゼンを履きたくなる！ ドイツの老舗ブランド、アディダスは母国代表ユニフォームに往年のデザインをオマージュする。新しいホームユニフォームは、肩から胸へ国旗の色が交わる80年代末～90年代初頭のスタイルを継承し、極めて美しい。最近は結果が出ないチームだが、北米開催の大会ではこのユニフォームにふさわしい活躍を、とデザイナーは願っている。
ワールドカップ出場国中最少人口15万人のキュラソーは、アディダスのアウェイユニフォームで存在感を示す。レトロな「トレフォイル」を配した淡い黄色ベースに、鮮やかなダークブルーのトリウムと赤・緑・オレンジの「スリーストライプス」が映える。
アディダスと日本代表のコラボレーションはこれまで失敗がなく、今年もその流れは変わらない。 2000年代半ばの「チームガイスト」シリーズを思わせるホームユニフォームは、レトロながら現代のニーズにも合う。最大の見どころは、アジアの海と空が交わる地平線の霞を抽象的に表現したグラフィックだ。素晴らしい仕上がりだ。
このユニフォームが、メキシコの「クイント・パルティード（5戦目の呪い）」を打ち破る鍵となるか？ 開催国が自国開催でベスト16を突破したのは1970年と1986年のみ。メキシコ代表は、この新しいアディダス製ホームユニフォームでその偉業再現を狙う。明るい地色に濃い緑の伝統的モチーフが映えるデザインは、「サッカーに魂を注ぐこの国のエネルギーと誇り」を表現している。