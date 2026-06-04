イングランド、アルゼンチン、フランスを含む、2026年ワールドカップユニフォームランキングトップ20。

大会は史上最大規模の48チームに拡大。さらに一部のチームが3種類ものユニフォームを用意するため、北米では100種類以上が披露される見込みで、記録樹立は確実だ。

開幕まであと1週間。GOALは陳腐なテンプレートやひどいデザインを排し、今夏登場するベスト20ユニフォームを選出しました。

さあ、ランキング形式でご紹介！



