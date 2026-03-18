イングランド発 - ミラン、攻撃陣の新たな候補：トロイ・パロットに注目、移籍金は決定済み

ミランは来季に向けて、センターフォワードの獲得に向けた動きを続けている。

「ナンバー9」の問題は移籍市場における解決すべき課題の一つであり、ヴィア・アルド・ロッシのクラブでは、来夏の移籍市場開幕に備えてすでに候補者の選定が始まっている。この難題をめぐり、マテオ・レテギ、モイゼ・ケアン、そしてユヴェントスとの契約延長で合意に至らなかった場合のドゥシャン・ヴラホヴィッチなど、様々な名前やプロフィールが浮上している。

しかし、イングランドから新たな手がかりが浮上している。