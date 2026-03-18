イングランド発 - ミラン、攻撃陣の新たな候補：トロイ・パロットに注目、移籍金は決定済み

ミランは来季に向けて、センターフォワードの獲得に向けた動きを続けている。
「ナンバー9」の問題は移籍市場における解決すべき課題の一つであり、ヴィア・アルド・ロッシのクラブでは、来夏の移籍市場開幕に備えてすでに候補者の選定が始まっている。この難題をめぐり、マテオ・レテギ、モイゼ・ケアン、そしてユヴェントスとの契約延長で合意に至らなかった場合のドゥシャン・ヴラホヴィッチなど、様々な名前やプロフィールが浮上している。
しかし、イングランドから新たな手がかりが浮上している。
ミランは来季に向けて、センターフォワードの獲得に向けた動きを続けている。
「ナンバー9」の問題は移籍市場における解決すべき課題の一つであり、ヴィア・アルド・ロッシのクラブでは、来夏の移籍市場開幕に備えてすでに候補者の選定が始まっている。この難題をめぐり、マテオ・レテギ、モイゼ・ケアン、そしてユヴェントスとの契約延長で合意に至らなかった場合のドゥシャン・ヴラホヴィッチなど、様々な名前やプロフィールが浮上している。
しかし、イングランドから新たな手がかりが浮上している。
イギリスの『インディペンデント』紙の報道によると、ミランに新たな候補者が浮上した。その人物とは、AZアルクマールで43試合に出場し32ゴールを挙げたトロイ・パロットだ。
アイルランド代表の主力FWである彼は、今シーズン、クラブと代表の両方でその才能を存分に発揮している。
英メディアの報道によると、オランダのクラブが設定した評価額は2800万ユーロからとなっている。AZアルクマールは、2002年生まれのこの選手にブンデスリーガ、リーガ・エスパニョーラ、プレミアリーグの複数のクラブが関心を寄せていることを踏まえ、今夏に寄せられる可能性のあるあらゆるオファーを検討する構えだ。