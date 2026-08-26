ミランが攻撃陣の補強候補として注視している選手の中には、ハーヴェイ・エリオットもいる。今日付のCaughtoffsideによれば、リヴァプールに所属する2003年生まれのアタッカーは、以前からミランのスカウト陣が追っており、その名前は補強担当部門にも挙がっているという。現時点ではまだ交渉はないが、同イングランド系サイトによれば、ミランは言葉だけでなく具体的な動きに移る構えだ。エリオットは、トップ下でもサイドでもプレーできるため高く評価されているプロフィールであり、さらにイラオラの第一選択ではないという状況が、アンフィールドからの移籍を後押しする可能性もある。
Getty Images Sport
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イングランド発 ミラン、ハーヴェイ・エリオットはミランの主要ターゲットの一人。リヴァプールが価格を設定した
リヴァプールの評価
Caughtoffsideによると、リヴァプールは3000万〜3500万ユーロ前後での放出に応じる構えだ一方、ミランは移籍金を2000万〜2500万ユーロと評価している。合意到達に向けた接触はまだ行われていないが、交渉は近日中に始まる可能性がある。エリオットはアストン・ヴィラへのレンタルで過ごした1シーズンを終えてリヴァプールに戻ったが、そこでの立場は脇役だった。出場は9試合、プレー時間は合計277分、得点は1ゴールのみだった。
2025年U-21欧州選手権の最優秀選手
エリオットは2019年にフラムから加入して以来、リヴァプールで147試合に出場している。神童と見なされながらも、アンフィールドではライバルとの競争や重い膝の負傷もあって、決定的な足跡を残すことはできなかった。ただ、その才能が疑われたことは一度もない。2025年には、イングランドがスロバキアでドイツとの決勝を制して優勝したU-21欧州選手権で最優秀選手に選ばれた。イラオラは移籍市場上の理由から、ニューカッスル遠征のメンバーから彼を外した。構想外となっており、退団することになる。レッズとの契約は来年、2027年6月30日に満了する。
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