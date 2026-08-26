エリオットは2019年にフラムから加入して以来、リヴァプールで147試合に出場している。神童と見なされながらも、アンフィールドではライバルとの競争や重い膝の負傷もあって、決定的な足跡を残すことはできなかった。ただ、その才能が疑われたことは一度もない。2025年には、イングランドがスロバキアでドイツとの決勝を制して優勝したU-21欧州選手権で最優秀選手に選ばれた。イラオラは移籍市場上の理由から、ニューカッスル遠征のメンバーから彼を外した。構想外となっており、退団することになる。レッズとの契約は来年、2027年6月30日に満了する。



