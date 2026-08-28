イングランド発　ミラン、ノッティンガム・フォレストのオマリ・ハッチンソンをリストアップか

ミランが攻撃陣の新たな候補に注目している。『Daily Mail』によれば、ミランはノッティンガム・フォレストに所属する2003年生まれのトップ下、オマリ・ハッチンソンに関心を寄せている。チェルシーとアーセナルの下部組織で育ち、キャリアではイプスウィッチ・タウンのユニフォームも着た。フォレストには昨年から在籍しており、直近のシーズンは42試合出場、1ゴール、8アシストを記録。プレミアリーグ、国内カップ戦、ヨーロッパリーグを合わせた数字となっている。