ミランが攻撃陣の新たな候補に注目している。『Daily Mail』によれば、ミランはノッティンガム・フォレストに所属する2003年生まれのトップ下、オマリ・ハッチンソンに関心を寄せている。チェルシーとアーセナルの下部組織で育ち、キャリアではイプスウィッチ・タウンのユニフォームも着た。フォレストには昨年から在籍しており、直近のシーズンは42試合出場、1ゴール、8アシストを記録。プレミアリーグ、国内カップ戦、ヨーロッパリーグを合わせた数字となっている。
Getty Images Sport
翻訳者：
イングランド発 ミラン、ノッティンガム・フォレストのオマリ・ハッチンソンをリストアップか
イングランド発――ミラン、ノッティンガム・フォレストのハッチンソンを検討か
昨年、3750万ポンドでシティ・グラウンドに移籍した。 Daily Mail によれば、ミランは買い取り義務付きのレンタル移籍を検討しているが、現時点で金額は明らかになっていない。ハッチンソンは左利きのトップ下で、ウイングバックやセカンドトップの後ろでもプレーできる。
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