イングランドでは、今夏の初めに取り沙汰されていた可能性が再び報じられている。Football Insiderの情報によると、ミランはジャック・グリーリッシュに関心を示しているという。1995年生まれのマンチェスター・シティ所属のアタッカーで、前季にエヴァートンへレンタル移籍した後、同クラブ復帰が有力とみられていたが、デイヴィッド・モイーズ監督を完全には納得させられなかったようだ。
翻訳者：
イングランド発 ミラン、グリーリッシュをリストアップか。マンチェスター・シティに打診、契約は満了間近
要求
リバプールのクラブは実際のところ、30歳の同選手の完全移籍には完全には納得しておらず、市場閉幕を数日後に控えて買い戻しへの関心も薄れている。エヴァートンも、この交渉から距離を置いている。ここ数週間で選手の価格が大幅に下がったにもかかわらずだ。ミランがこの取引をまとめるには、同選手に求められている金額が来年で契約満了となることも踏まえ、1000万ポンド未満である必要がある。新指揮官ルベン・アモリムは移籍市場終了前に左でプレーするトップ下の確保を望んでおり、それはラファエル・レオンの退団の可能性とも重なっている。
グリーリッシュの意向
グリーリッシュは今季ここまで、シティのすべての公式戦に出場しており、日曜のボーンマス戦での2-1勝利ではベンチから14分間の短い出場も果たした。今後、エンツォ・マレスカの下でポジション争いのためにエティハドに残ることを望むのか、それともセリエAへの移籍を検討するのかは、まだ分からない。イングランド人選手は昨季、エヴァートンへのレンタル移籍でキャリアを立て直したように見え、リーグ開幕から数カ月で輝きを放った。クラブでの最初の22試合で2ゴール6アシストを記録し、プレミアリーグの月間最優秀選手賞も受賞している。
契約満了間近
足の負傷からの回復途上にあり、6月のレンタル満了まで回復に専念するためマージーサイドに残っていたが、プレーできない間のグリーリッシュのピッチ外での振る舞いに、モイーズは満足していなかった。その結果、リバプールのクラブへの復帰は実現しなかった。ミランは適正な金額で完全移籍をまとめるために動く可能性がある。グリーリッシュの契約は来季限りとなっており、そのため移籍金は1000万～1500万ユーロを超えないはずだ。
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