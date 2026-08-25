リバプールのクラブは実際のところ、30歳の同選手の完全移籍には完全には納得しておらず、市場閉幕を数日後に控えて買い戻しへの関心も薄れている。エヴァートンも、この交渉から距離を置いている。ここ数週間で選手の価格が大幅に下がったにもかかわらずだ。ミランがこの取引をまとめるには、同選手に求められている金額が来年で契約満了となることも踏まえ、1000万ポンド未満である必要がある。新指揮官ルベン・アモリムは移籍市場終了前に左でプレーするトップ下の確保を望んでおり、それはラファエル・レオンの退団の可能性とも重なっている。



