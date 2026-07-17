今夏の移籍市場でゴンサロ・ラモスとマリオ・ギラの2選手を獲得したミランは、ここ数日様子見だ。構想外の選手を放出して資金を確保する一方、アモリム監督が求める新戦力も必要で板挟みになっている。
Getty
翻訳者：
イングランド発 - ミランのアマド・ディアロは、ルーベン・アモリムの注目を浴び続けている。マンチェスター・ユナイテッドの反応は？市場価値はいくらなのか。
アモリムの愛弟子
ミランやその監督と関連付けられる選手はいまだ複数おり、英サイト「Caughtoffside.com」は本日、アマド・ディアロに関する新情報を伝えた。 2002年生まれの攻撃的ウイングは、2021年1月にアタランタからマンチェスター・ユナイテッドへボーナス込み4000万ユーロ（2500万＋1500万）で移籍。アモリム監督は昨年1月に解任された後も、彼と強い絆を保っている。 ディアロはアモリム体制下で右サイドバックとして定着し、43試合で10ゴール11アシストを記録した。
カルディネールへの要請
Caughtoffside.comの取材によると、ルーベン・アモリム監督は戦術面からもミランのアマド・ディアロを高く評価している。同監督は、そのポジションに起用できる左利きの選手を探している。 ミラネッロでの合宿では、フルハムから復帰したナイジェリア人チュクウェゼが右サイドバックを務めている。それでもポルトガル人監督はクラブとオーナーのジェリー・カルディナーレに、ディアロをイタリアに呼び戻すよう求めたという。
マンチェスター・ユナイテッドの立場
現時点では、マンチェスター・ユナイテッドと、暫定監督から正式就任したマイケル・キャリックは、このコートジボワール人選手を2026/2027シーズンも残留させる方針だ。 ディアロの契約は2030年6月30日までで、移籍金は5000万～6000万ユーロと報じられている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。