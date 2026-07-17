イングランド発 - ミランのアマド・ディアロは、ルーベン・アモリムの注目を浴び続けている。マンチェスター・ユナイテッドの反応は？市場価値はいくらなのか。

Caughtoffside.comの取材によると、ルーベン・アモリム監督は戦術面からもミランのアマド・ディアロを高く評価している。同監督は、そのポジションに起用できる左利きの選手を探している。 ミラネッロでの合宿では、フルハムから復帰したナイジェリア人チュクウェゼが右サイドバックを務めている。それでもポルトガル人監督はクラブとオーナーのジェリー・カルディナーレに、ディアロをイタリアに呼び戻すよう求めたという。