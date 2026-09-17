目標は、今日から将来の計画を立て始めること。バイエルン・ミュンヘンではすでに大きな構想が描かれており、シーズンが始まったばかりであるにもかかわらず、バイエルンは来夏に何ができるか、いや何をすべきかをすでに考え始めている。先んじて動くため、そして1年を通してより興味深いプロフィールを見極めるためだ。

そしてイングランドのTalkSportが伝えたところによると、バイエルンは現在ニューカッスルからユヴェントスへレンタル移籍しているニック・ヴォルテマーデの今季を注意深く追うことを決めたという。