あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Woltemade JuventusGetty Images
Emanuele Tramacere

翻訳者：

イングランド発――バイエルン・ミュンヘンは来季に向けてヴォルテマーデを検討している。

ユヴェントス
バイエルン
ニック・ヴォルテマーデ
ニューカッスル

ニューカッスルからのレンタルで加入したばかりのドイツ人FWが、バイエルンのターゲットになっている。

目標は、今日から将来の計画を立て始めること。バイエルン・ミュンヘンではすでに大きな構想が描かれており、シーズンが始まったばかりであるにもかかわらず、バイエルンは来夏に何ができるか、いや何をすべきかをすでに考え始めている。先んじて動くため、そして1年を通してより興味深いプロフィールを見極めるためだ。

そしてイングランドのTalkSportが伝えたところによると、バイエルンは現在ニューカッスルからユヴェントスへレンタル移籍しているニック・ヴォルテマーデの今季を注意深く追うことを決めたという。

  • ユヴェントスの発表

    ヴォルテマーデのユヴェントス加入は期限付き移籍で、そのためシーズン終了後には再びすべてが白紙に戻ることになり、センターフォワードの保有権は引き続きニューカッスルにある。

    ユヴェントスとの合意内容は以下の通り。 「ユヴェントス・フットボール・クラブS.p.A.は、ニューカッスル・ユナイテッドFCとの間で、2027年6月30日までの期限付きで、選手ニック・ヴォルテマーデのスポーツ面でのパフォーマンスに関する権利を、280万ユーロに加え付随費用80万ユーロを対価として獲得することで合意に達したことを発表する。なお、この対価は、同選手とのスポーツ契約の期間中に、一定のスポーツ面での目標達成を条件として、最大50万ユーロ増額される可能性がある」

    • 広告

  • 攻撃陣に補強

    バイエルン・ミュンヘンは攻撃陣の将来を見据えており、フィニッシャーというより「攻撃の司令塔」タイプのセンターフォワードハリー・ケインのバックアップとして加える案が、クラブ首脳陣のテーブルに上がっている。

    そうした観点から、TalkSportsによれば、ヴォルテマーデの特長はこの構想に100％合致するという。さらに、ドイツでブレイクしたもののブンデスリーガを離れてからは苦戦しているこのドイツ人タレントにとって、継続性とパフォーマンスを取り戻し、代表面でも再び結果を残すためには、母国復帰がプラスに働く可能性がある。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー