目標は、今日から将来の計画を立て始めること。バイエルン・ミュンヘンではすでに大きな構想が描かれており、シーズンが始まったばかりであるにもかかわらず、バイエルンは来夏に何ができるか、いや何をすべきかをすでに考え始めている。先んじて動くため、そして1年を通してより興味深いプロフィールを見極めるためだ。
そしてイングランドのTalkSportが伝えたところによると、バイエルンは現在ニューカッスルからユヴェントスへレンタル移籍しているニック・ヴォルテマーデの今季を注意深く追うことを決めたという。
目標は、今日から将来の計画を立て始めること。バイエルン・ミュンヘンではすでに大きな構想が描かれており、シーズンが始まったばかりであるにもかかわらず、バイエルンは来夏に何ができるか、いや何をすべきかをすでに考え始めている。先んじて動くため、そして1年を通してより興味深いプロフィールを見極めるためだ。
そしてイングランドのTalkSportが伝えたところによると、バイエルンは現在ニューカッスルからユヴェントスへレンタル移籍しているニック・ヴォルテマーデの今季を注意深く追うことを決めたという。
ヴォルテマーデのユヴェントス加入は期限付き移籍で、そのためシーズン終了後には再びすべてが白紙に戻ることになり、センターフォワードの保有権は引き続きニューカッスルにある。
ユヴェントスとの合意内容は以下の通り。 「ユヴェントス・フットボール・クラブS.p.A.は、ニューカッスル・ユナイテッドFCとの間で、2027年6月30日までの期限付きで、選手ニック・ヴォルテマーデのスポーツ面でのパフォーマンスに関する権利を、280万ユーロに加え付随費用80万ユーロを対価として獲得することで合意に達したことを発表する。なお、この対価は、同選手とのスポーツ契約の期間中に、一定のスポーツ面での目標達成を条件として、最大50万ユーロ増額される可能性がある」
バイエルン・ミュンヘンは攻撃陣の将来を見据えており、フィニッシャーというより「攻撃の司令塔」タイプのセンターフォワードをハリー・ケインのバックアップとして加える案が、クラブ首脳陣のテーブルに上がっている。
そうした観点から、TalkSportsによれば、ヴォルテマーデの特長はこの構想に100％合致するという。さらに、ドイツでブレイクしたもののブンデスリーガを離れてからは苦戦しているこのドイツ人タレントにとって、継続性とパフォーマンスを取り戻し、代表面でも再び結果を残すためには、母国復帰がプラスに働く可能性がある。
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