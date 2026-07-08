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イングランド戦敗北でハビエル・アギーレが退任、元バルセロナDFがメキシコ代表新監督に
代表チームの計画的な世代交代
アギーレ監督の任期終了を受け、マルケス氏がメキシコ代表の指揮を正式に引き継いだ。日曜日のワールドカップベスト16でイングランドに2-3で敗れたことで、交代が自動的に発動。この試合で共催国メキシコの大会は終了した。
アギレは大会後に任期が終了することを承知で就任し、アシスタント監督の指導役を務めていた。
マルケスは現役時代にアトラス、モナコ、バルセロナ、ニューヨーク・レッドブルズ、レオン、ヘラス・ヴェローナなどでプレーし、その経験を生かす。
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ワールドカップ敗退の原因分析と監督の成績
メキシコ代表は重要な時期に監督交代を行った。マルケス新監督の最初の課題は、イングランド戦で露呈した守備の課題を解決することだ。守備のミスでベリンガムやケインに得点を許し、敗北した。
この課題解決へ、マルケスはバルセロナ・アトレティコ監督時代の経験を活かす。2年間で82試合を指揮し40勝21分21敗。スペインでの経験で体系的な戦術を身につけた。連盟は、それが代表の守備強化につながるとしている。
比類なき選手キャリアと数々のタイトル獲得
次期政権の主な焦点は、大きな世代交代を主導することにある。連盟は、その未来を歴史上最も偉大な人物の一人に託し、彼のエリートとしての精神がチームに刺激を与えることを期待している。
選手時代、バルセロナでチャンピオンズリーグ2回、スペインリーグ4回、クラブワールドカップ1回、モナコではフランスリーグ1回と、多数のタイトルを獲得。国際舞台でも1999年コンフェデレーションズカップとゴールドカップ2回を制した。この実績が絶大な信頼を生んでおり、今後4年間でチームの核となる若手を厳選し育成する上で最適な人選だ。
- AFP
マルケスとメキシコの今後はどうなるのか？
マルケス氏は連盟の承認後、2030年W杯へ向けた準備を開始する。最初の課題は代表選出で、若手融合に注力する。ファンは彼の経歴と指導経験が成果につながるか注目している。
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