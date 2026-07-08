イングランド戦敗北でハビエル・アギーレが退任、元バルセロナDFがメキシコ代表新監督に

アギーレ監督の任期終了を受け、マルケス氏がメキシコ代表の指揮を正式に引き継いだ。日曜日のワールドカップベスト16でイングランドに2-3で敗れたことで、交代が自動的に発動。この試合で共催国メキシコの大会は終了した。

アギレは大会後に任期が終了することを承知で就任し、アシスタント監督の指導役を務めていた。

マルケスは現役時代にアトラス、モナコ、バルセロナ、ニューヨーク・レッドブルズ、レオン、ヘラス・ヴェローナなどでプレーし、その経験を生かす。