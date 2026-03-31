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Sean Walsh

翻訳者：

イングランド対日本の選手評価：ワールドカップに向けた調整試合が残念な敗北に終わった中、コール・パーマーはウェンブリーで散々なプレーを見せ、フィル・フォーデンもまた期待に応えられなかった

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イングランド 対 日本

2025-26シーズンのクラブ戦終了を控えたイングランド代表の最終戦となった火曜日の親善試合で、イングランドはホームで日本に0-1で敗れた。 トーマス・トゥヘル監督は、先週金曜日のウルグアイ戦（1-1の引き分け）の先発メンバーから10人を入れ替え、ワールドカップへの出場が予想される主力選手の大半を起用した（コンディション不良のハリー・ケインとジュード・ベリンガムを除く）。しかし、チームはまとまりのないプレーを見せ、今夏の優勝の可能性にさらなる疑問符を投げかける結果となった。

前半の半ば、日本が先制点を挙げた。コール・パーマーが安易にボールを失い、三刀薫に奪われた。三刀が素早いカウンター攻撃の起点となり、最終的にブライトンのウイングである三刀が、イングランドの右サイドから中村圭人が送った低いクロスを押し込んだ。

その直後、イングランドも同点に迫った。ジョーダン・ピックフォードが相手ディフェンスラインを越える見事なロングボールで背後に走り込んだアンソニー・ゴードンにパスを送り、ボールは最終的にペナルティエリアの端にいたエリオット・アンダーソンに届いたが、彼のカーブをかけたシュートはディフレクトされ、クロスバーを叩いた。日本も前半終了間際にポストを叩いた。上田綾瀬がオフサイドトラップを破りシュートを放ったが、エズリ・コンサにブロックされ、ボールはポストに当たった。

残り15分を切ったところで、マーカス・ラッシュフォードが強烈なハーフボレーを放ち、GK鈴木錫の掌を叩いた。そのリバウンドをジャロッド・ボウエンが振り向いてシュートを放ったが枠を外れ、イングランドはようやく同点ゴールを狙う意欲を見せ始めた。

トゥヘル監督はセットプレーの脅威を高めるため、ベンチからダン・バーンとハリー・マグワイアを投入した。マンチェスター・ユナイテッドのセンターバックであるマグワイアは、ピッチに立った直後にヘディングシュートを放ったが、ゴールライン上でクリアされた。しかし、これがスリー・ライオンズが得点に最も近づいた場面であり、4分間のアディショナルタイムを経て、ブーイングを浴びながらピッチを後にした。

GOALがウェンブリー・スタジアムでのイングランド代表選手たちを評価する...

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    ジョーダン・ピックフォード（6/10）：

    2024年10月にリー・カーズリーが暫定監督を務めていた時以来、536日ぶりにイングランド代表として失点を喫した。いくつかの好セーブを見せ、バックラインからのパスも的確だった。

    ベン・ホワイト（5/10）：

    日本はホワイトが前線に上がり、背後にスペースが空くことを把握しており、これを完璧に突いた。特にそのエリアを攻め込み、三刀の先制点につながった。特にアレクサンダー＝アーノルドが欠場している状況下では、起用を正当化するほどのボール運びを見せられなかった。リブラメントと交代した。

    エズリ・コンサ（6/10）：

    守備からの戻りのスピードをうまく使い、ボールを持った時の落ち着きも見せた。終盤にマグワイアと交代した。

    マーク・ゲヒ（6/10）：

    主将のケインが欠場したためキャプテンに指名された。コンサよりも大胆なパスを選択したが、成功することは稀だった。試合終了間際にバーンと交代した。

    ニコ・オライリー（5/10）：

    中盤から最終ラインにかけて、その圧倒的なフィジカルを活かしてセカンドボールを確実に処理したが、守備面では必ずしも堅実とは言えなかった。ホールと交代した。

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    中盤

    エリオット・アンダーソン（6/10）：

    イングランド代表で最もチームを繋ぐ役割を果たすミッドフィールダー。ボールを奪い返し、ドリブルで突破するか、あるいは卓越したパスレンジで攻撃を組み立てる。

    コビー・マイヌー（5/10）：

    ボール保持時は落ち着いていたが、守備では後手に回り、重要なタックルやインターセプトをいくつか逃した。ガーナーと交代した。

    コール・パーマー（4/10）：

    先発の10番として創造性を発揮する自由を与えられたが、ほとんど成果を上げられず、頻繁にボールを失い、安易なミスから三刀のゴールを許した。ボーエンと交代。

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    攻撃

    モーガン・ロジャース（4/10）：

    トゥヘル監督は2025年秋、ロジャースを10番として起用する意向を強く示していたため、当初から彼をウイングに追いやった判断は極めて不可解だった。ボウエンが投入されて中央寄りにポジションを移すまで、ボールに触れる機会はほとんどなかった。

    フィル・フォーデン（4/10）：

    ケインが欠場したウルグアイ戦の先発メンバーの中で、唯一スタメンを維持した選手。フォールスナインとして起用され、連携プレーで時折質の高いプレーを見せたが、ペナルティエリア内での活躍はほとんどなかった。ソランケと交代した。

    アンソニー・ゴードン（4/10）：

    試合には積極的に関与したが、訪れたチャンスを活かせなかった。スピードでディフェンダーを抜き去るのではなく、タッチを多くしすぎたのが難点。ラッシュフォードと交代した。

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    ティノ・リブラメント（5/10）：

    ホワイトに代わって途中出場。アーセナルのDFほど攻撃的ではなかった。彼がピッチに入った時点でイングランドは1点ビハインドだったため、これはチームにとってマイナスとなった。

    ルイス・ホール（6/10）：

    オライリーに代わって投入された。ニューカッスルのチームメイトであるリブラメントよりも、はるかに積極的に最終ライン付近へ攻め込んでいった。

    ジャロッド・ボウエン（5/10）：

    パーマーの代役として出場。右ウイングで先発したロジャースに比べて、よりインサイド寄りのポジションを取り、日本代表に脅威を与えた。

    ドミニク・ソランケ（5/10）：

    フォデンの代役として投入されたが、期待された存在感を発揮できなかった。

    マーカス・ラッシュフォード（5/10）：

    ゴードンに代わって出場。パスは雑だったが、少なくとも脅威にはなっていた。

    ジェームズ・ガーナー (5/10)：

    マイヌーの代役として出場。トゥヘル監督が「ミニ・バルベルデ」と呼ぶ彼のプレーは、ほぼ封じ込まれた。

    ダン・バーン（評価なし）：

    ゲヒに代わって終盤に投入された。

    ハリー・マグワイア（評価なし）：

    コンサに代わって終盤に投入された。最初のタッチで放った強烈なヘディングシュートがゴールライン上でクリアされた。

    トーマス・トゥヘル（4/10）：

    イングランド代表はまるで互いに見知らぬ者同士の集まりのようであり、ワールドカップを控えて勢いを大きく失ってしまった。