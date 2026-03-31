前半の半ば、日本が先制点を挙げた。コール・パーマーが安易にボールを失い、三刀薫に奪われた。三刀が素早いカウンター攻撃の起点となり、最終的にブライトンのウイングである三刀が、イングランドの右サイドから中村圭人が送った低いクロスを押し込んだ。

その直後、イングランドも同点に迫った。ジョーダン・ピックフォードが相手ディフェンスラインを越える見事なロングボールで背後に走り込んだアンソニー・ゴードンにパスを送り、ボールは最終的にペナルティエリアの端にいたエリオット・アンダーソンに届いたが、彼のカーブをかけたシュートはディフレクトされ、クロスバーを叩いた。日本も前半終了間際にポストを叩いた。上田綾瀬がオフサイドトラップを破りシュートを放ったが、エズリ・コンサにブロックされ、ボールはポストに当たった。

残り15分を切ったところで、マーカス・ラッシュフォードが強烈なハーフボレーを放ち、GK鈴木錫の掌を叩いた。そのリバウンドをジャロッド・ボウエンが振り向いてシュートを放ったが枠を外れ、イングランドはようやく同点ゴールを狙う意欲を見せ始めた。

トゥヘル監督はセットプレーの脅威を高めるため、ベンチからダン・バーンとハリー・マグワイアを投入した。マンチェスター・ユナイテッドのセンターバックであるマグワイアは、ピッチに立った直後にヘディングシュートを放ったが、ゴールライン上でクリアされた。しかし、これがスリー・ライオンズが得点に最も近づいた場面であり、4分間のアディショナルタイムを経て、ブーイングを浴びながらピッチを後にした。

GOALがウェンブリー・スタジアムでのイングランド代表選手たちを評価する...