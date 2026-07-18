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イングランド対フランス戦を前に、コビー・マイヌーの負傷が判明し、マンチェスター・ユナイテッドに懸念が生じた。
マイヌーのフィットネス問題、スリー・ライオンズに打撃
マンチェスター・ユナイテッド下部出身のマイヌーは、アルゼンチン戦で敗れたトゥヘル監督がメンバーを交代させる中で出場が期待されたが、結局スタンド観戦となった。イングランドサッカー協会（FA）は先発発表直前、公式声明で「負傷のため本日のフランス戦メンバーから外れる」と発表した。
プレミアリーグのライバルを押さえて代表26人に選ばれていただけに、このタイミングでの負傷は彼にとって残酷だ。3位決定戦で先発7人を入れ替えたトゥヘルだが、ベンチから外れた選手の中でマイヌーの名前が最も注目された。
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悔しいワールドカップの戦いが幕を閉じた
クリスタル・パレスのアダム・ウォートンやボーンマスのアレックス・スコットを抑えて代表入りしたマイヌーだったが、トゥヘル監督を説得できず世界舞台デビューはならなかった。グループリーグのクロアチア、ガーナ、パナマ戦はいずれも出場機会なし。
その後もコンゴ民主共和国、メキシコ、ノルウェーとのノックアウトステージをベンチで過ごし、アルゼンチンとの準決勝敗退後も出番は訪れなかった。結果として出場時間ゼロで大会を去り、次のチャンスまで4年を待たなければならない。
オールド・トラッフォードで高まる懸念
マンチェスター・ユナイテッドは2026-27プレミアリーグへ向けた準備を進める中、この状況を強い懸念を持って見守る。レッドデビルズは本日早朝に行われたプレシーズン初戦のレックサム戦で0-1と敗れ、主力MFの負傷という知らせはマイケル・キャリック監督にとって最悪の事態だ。 クラブは、彼の夏準備に影響が出ないよう、深刻な故障でないことを祈っている。昨季30試合に出場し1ゴール3アシストを記録したマイヌーは、オールド・トラッフォードのトップチームで不可欠な存在だ。
前監督ルーベン・アモリムの下では出場機会が限られていたが、キャリック体制では信頼を勝ち取り、中盤の深い位置から試合のペースをコントロールする能力でサポーターの支持を集める。クラブの中盤の未来を託される存在だ。
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プレミアリーグ開幕まであとわずか
マンチェスター・ユナイテッドは8月22日、アウェーでハル・シティとプレミアリーグ開幕戦を戦う。開幕まであと1か月となり、マイヌーはコンディションを取り戻し、先発の座を争う。 アンドレイ・サントスとユーリ・ティエレマンスを加え中盤を補強したが、マヌエル・ウガルテの負傷とカゼミーロの退団でユナイテッドは依然として彼の復帰を切望している。
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