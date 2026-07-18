マンチェスター・ユナイテッド下部出身のマイヌーは、アルゼンチン戦で敗れたトゥヘル監督がメンバーを交代させる中で出場が期待されたが、結局スタンド観戦となった。イングランドサッカー協会（FA）は先発発表直前、公式声明で「負傷のため本日のフランス戦メンバーから外れる」と発表した。

プレミアリーグのライバルを押さえて代表26人に選ばれていただけに、このタイミングでの負傷は彼にとって残酷だ。3位決定戦で先発7人を入れ替えたトゥヘルだが、ベンチから外れた選手の中でマイヌーの名前が最も注目された。