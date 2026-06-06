イングランド対ニュージーランドの選手評価：ハリー・ケインを大事に扱え。タンパでの“名ばかりの練習試合”で、サポート陣が精彩を欠く中、スターストライカーがまたも得点を挙げた。

タンパの試合でトゥヘル監督は手堅い布陣を採用。マーカス・ラッシュフォードが時折輝いたものの、イングランドはW杯最下位（85位）の相手に苦戦した。前半アディショナルタイム、ジェド・スペンスのインスイングクロスをケインが右隅にフリックし、ニュージーランドを破って先制した。

後半は先発全員を交代し、スターストライカー不在時のチームの無力さを露呈。代役のイヴァン・トニーも存在感を示せなかった。

中盤のコスタリカ戦ではベストメンバー起用が誘惑となるが、今回の内容からするとクロアチア戦までにケインを保護し、別な選手が得点負担を軽減できるかを確かめる必要がある。

以下、GOALがレイモンド・ジェームズ・スタジアムでプレーしたイングランド代表選手全員を評価する：