Goal.com
ライブ
England New Zealand Ratings GFXGOAL
Mark Doyle

翻訳者：

イングランド対ニュージーランドの選手評価：ハリー・ケインを大事に扱え。タンパでの“名ばかりの練習試合”で、サポート陣が精彩を欠く中、スターストライカーがまたも得点を挙げた。

Player ratings
イングランド
ハリー・ケイン
ワールドカップ
特集＆コラム
イングランド 対 ニュージーランド

イングランド代表は6月17日のクロアチアとのワールドカップ初戦を前に最後の調整試合を行うが、ハリー・ケインが水曜日のコスタリカ戦に出場する可能性は低い。主将ケインはチームにとって不可欠な存在で、土曜日のニュージーランド戦（1－0）でも唯一の得点を挙げてその価値を示した。

タンパの試合でトゥヘル監督は手堅い布陣を採用。マーカス・ラッシュフォードが時折輝いたものの、イングランドはW杯最下位（85位）の相手に苦戦した。前半アディショナルタイム、ジェド・スペンスのインスイングクロスをケインが右隅にフリックし、ニュージーランドを破って先制した。

後半は先発全員を交代し、スターストライカー不在時のチームの無力さを露呈。代役のイヴァン・トニーも存在感を示せなかった。

中盤のコスタリカ戦ではベストメンバー起用が誘惑となるが、今回の内容からするとクロアチア戦までにケインを保護し、別な選手が得点負担を軽減できるかを確かめる必要がある。

以下、GOALがレイモンド・ジェームズ・スタジアムでプレーしたイングランド代表選手全員を評価する：

  • Jordan Pickford Marc Guehi England New ZealandGetty

    ゴールキーパーとディフェンス

    ジョーダン・ピックフォード（6/10）：

    マット・ガーベットの難しいシュートを処理したが、それ以外はやることが少なかった。

    ジャレル・クアンサ（5/10）：

    多才なセンターバックが右サイドバックで先発したが、ポジションを外す場面があった。

    ジョン・ストーンズ（6/10）

    序盤のCKでは対応が甘く、時折不安定さも露呈したが、負傷の多いマンチェスター・Cのセンターバックとしては45分を無難に終え、安堵しているだろう。

    マーク・ゲヒ（6/10）：

    クリス・ウッドの動きに何度か脅かされたが、全体的には堅実だった。

    ジェド・スペンス（7/10）：

    判断に疑問符が付く場面もあったが、エリア内に素晴らしいボールを送り込み、ケインのゴールをアシストした。

    • 広告
  • Jordan Henderson England New ZealandGOAL

    中盤

    ジョーダン・ヘンダーソン（6/10）：

    このベテランMFをベストメンバーに選ぶイングランドファンは多くないだろうが、ヘンダーソンは中盤で試合の流れをしっかりと維持した。ワトキンスが決め損ねた見事なロングパスを見せるなど、正確なパスも証明した。

    コビー・マイヌー（6/10）：

    マンチェスター・ユナイテッドの若き星は前半、積極的に動き、幾度もチャンスを作り、チームを前へ押し上げた。

  • Ollie Watkins England New ZealandGetty

    攻撃

    オリー・ワトキンス（4/10）：

    アーセナル勢の不在で代役が足りず、トゥヘル監督はヴィラのストライカーを右サイドで起用したが、ワトキンスは苦戦し、訪れた唯一のチャンスも生かせなかった。

    モーガン・ロジャース（5/10）：

    10番の座を争う重圧もあり、前半は精彩を欠いた。

    マーカス・ラッシュフォード（7/10）

    バルセロナでの将来は不透明ながら、前半は自信を持ってプレー。シュートを放ち、サイドからのクロ스로ケインにヘディングのチャンスを作った。

    ハリー・ケイン（8/10）

    「三度目の正直」でヘディングを簡単に決め、先制点。イングランドのW杯の希望は彼にかかっている。

  • Thomas Tuchel England New ZealandGOAL

    サブメンバーとマネージャー

    ジェームズ・トラフォード（6/10）：

    ピックフォードに代わりゴールマウスを守ったが、ほとんど仕事なし。

    ティノ・リブラメント（6/10）：

    左SBでスペンスに代わり出場したが、及ばず。

    エズリ・コンサ（6/10）

    ゲヒに代わって出場し、楽な試合運びとなった。

    ダン・バーン（6/10）：

    コンサとCBで組んでイングランド代表初ゴールを目前にしたが、ヘディングは右ポストを外れた。

    リース・ジェームズ（6/10）：

    右SBでクアンサに代わり出場。落ち着いてプレーしたが、ベストではなかった。

    ニコ・オライリー（6/10）：

    中盤でマイヌーの代役を務めたが、目立った活躍はなし。

    ジュード・ベリンガム（7/10）：

    ベンチスタートだっただけに序盤のゴードンへのアウトサイドキックが光った。往年の輝きには及ばずとも、見事なタッチも散見された。

    アンソニー・ゴードン（6/10）：

    ラッシュフォードに代わり左ウイングに入ったが、決定的なパスはたびたび不発に終わった。

    エリオット・アンダーソン（7/10）：

    ヘンダーソンに代わり中盤に入り、深い位置から好機を1つ作り出した。

    リオ・ングモハ（6/10）：

    リヴァプールの10代選手はW杯代表ではないものの、前向きなエネルギーに満ちていた。

    イヴァン・トニー（5/10）：

    ケインに代わって最前線に入ったが、最も印象的だったのはマンチェスター・シティのオライリーがシュートを放とうとした瞬間にボールを奪った場面だ。

    トーマス・トゥヘル（5/10）：

    全選手が45分ずつ出場し、負傷者も出なかった点は収穫だ。だが弱冠の相手にこれほど内容面で苦しんだのは懸念材料。トゥヘルには課題が残され、大きな決断が求められる。

親善試合
イングランド crest
イングランド
ENG
コスタリカ crest
コスタリカ
CRC