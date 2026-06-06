イングランド対ニュージーランドの選手評価：ハリー・ケインを大事に扱え。タンパでの“名ばかりの練習試合”で、サポート陣が精彩を欠く中、スターストライカーがまたも得点を挙げた。

ジェームズ・トラフォード（6/10）：
ピックフォードに代わりゴールマウスを守ったが、ほとんど仕事なし。
ティノ・リブラメント（6/10）：
左SBでスペンスに代わり出場したが、及ばず。
エズリ・コンサ（6/10）：
ゲヒに代わって出場し、楽な試合運びとなった。
ダン・バーン（6/10）：
コンサとCBで組んでイングランド代表初ゴールを目前にしたが、ヘディングは右ポストを外れた。
リース・ジェームズ（6/10）：
右SBでクアンサに代わり出場。落ち着いてプレーしたが、ベストではなかった。
ニコ・オライリー（6/10）：
中盤でマイヌーの代役を務めたが、目立った活躍はなし。
ジュード・ベリンガム（7/10）：
ベンチスタートだっただけに序盤のゴードンへのアウトサイドキックが光った。往年の輝きには及ばずとも、見事なタッチも散見された。
アンソニー・ゴードン（6/10）：
ラッシュフォードに代わり左ウイングに入ったが、決定的なパスはたびたび不発に終わった。
エリオット・アンダーソン（7/10）：
ヘンダーソンに代わり中盤に入り、深い位置から好機を1つ作り出した。
リオ・ングモハ（6/10）：
リヴァプールの10代選手はW杯代表ではないものの、前向きなエネルギーに満ちていた。
イヴァン・トニー（5/10）：
ケインに代わって最前線に入ったが、最も印象的だったのはマンチェスター・シティのオライリーがシュートを放とうとした瞬間にボールを奪った場面だ。
トーマス・トゥヘル（5/10）：
全選手が45分ずつ出場し、負傷者も出なかった点は収穫だ。だが弱冠の相手にこれほど内容面で苦しんだのは懸念材料。トゥヘルには課題が残され、大きな決断が求められる。