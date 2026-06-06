タンパの試合でトゥヘル監督は手堅い布陣を採用。マーカス・ラッシュフォードが時折輝いたものの、イングランドはW杯最下位（85位）のニュージーランド相手に苦戦した。前半アディショナルタイム、ケインがジェド・スペンスのインスイングクロスを右足でフリックし、ゴール右下に突き刺して先制した。

後半は先発11人を総入れ替えし、スターストライカー不在時のチームの非効率さを露呈。代役のイヴァン・トニーも存在感を示せなかった。

中盤のコスタリカ戦ではベストメンバー起用が検討されるだろうが、クロアチア戦を前にケインを慎重に扱い、別な選手が得点負担を軽減できることを示したい。

以下、GOALがレイモンド・ジェームズ・スタジアムでプレーしたイングランド代表選手全員を評価する。