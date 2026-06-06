ジェームズ・トラフォード（6/10）：
ピックフォードに代わりゴールマウスを守ったが、ほとんど仕事なし。
ティノ・リブラメント（6/10）：
左SBでスペンスに代わり出場したが、及ばず。
エズリ・コンサ（6/10）：
ゲヒに代わって出場し、楽な試合運びとなった。
ダン・バーン（6/10）：
コンサとセンターバックでコンビを組み、代表初ゴールまであと一歩だったが、ヘディングは右ポストを外れた。
リース・ジェームズ（6/10）：
右SBでクアンサに代わり出場。落ち着いてプレーしたが、ベストではなかった。
ニコ・オライリー（6/10）：
マイヌーの代役として中盤に入ったが、目立った活躍はなし。
ジュード・ベリンガム（7/10）：
ベンチスタートだっただけに証明すべきものがあったが、序盤のゴードンへのアウトサイドキックが目を引いた。往年のベリングハムとは程遠かったが、見事なタッチもいくつか見せた。
アンソニー・ゴードン（6/10）：
ラッシュフォードに代わり左ウイングに入ったが、決定的なパスは決まらなかった。
エリオット・アンダーソン（7/10）：
ヘンダーソンに代わり中盤に入り、深い位置から好機を1つ作り出した。
リオ・ングモハ（6/10）：
リヴァプールの10代選手はW杯代表ではないものの、前向きなエネルギーに満ちていた。
イヴァン・トニー（5/10）：
ケインに代わって最前線に入ったが、印象的だったのはマンチェスター・シティのオライリーがシュートを放とうとした瞬間にボールを奪った場面だけだった。
トーマス・トゥヘル（5/10）：
全選手が45分ずつ出場し、負傷者も出なかった点は収穫だ。だが格下相手に精彩を欠き、課題も露呈した。トゥヘルには今、大きな決断が求められている。