イングランドとアルゼンチンが20年ぶりにピッチで激突する。 2005年の親善試合ではイングランドが3－2で勝利したが、今回の対決は親善試合の枠を超えている。また、1986年ワールドカップの準々決勝の余波というだけではない。本稿では、2026年大会準決勝第2戦を前に、両国の歴史を振り返る。
翻訳者：
イングランド対アルゼンチン、熾烈なライバル関係の歴史：1986年の「神の手」だけでなく、ラティンの退場からベッカムの退場まで
世紀の盗難
「世紀の試合」（1970年メキシコW杯でイタリアがドイツを4-3で破った延長戦）の4年前、「世紀のゴール」（同大会でマラドーナがイングランドに決めたゴール）の20年前、イングランドでアルゼンチン人にとって今も癒えぬ傷となった試合が行われた。それが「世紀の盗難」と呼ばれる一戦だ。 その4年前、チリW杯のグループリーグで初対戦し、イングランドが3－1で勝利。1966年の準々決勝でも1－0でイングランドが勝った。
この試合が歴史に刻まれたのは、ピーターズのクロスからジェフ・ハーストが決めたゴールよりも、アルゼンチン代表キャプテン、アントニオ・ラッティンの退場による。彼は抗議と説明に8分以上を費やし、ようやくピッチを去った。 当時カード制度はなく、スペイン語しか話せなかったラッティンはドイツ人審判クライトラインの指示を理解できなかった。この「バベルの混乱」を目撃した元審判アストンは、4年後にイエロー・レッドカードを導入した。
イングランドはその後勝ち進み、決勝で西ドイツを4－2で破って優勝。ハットトリックを達成したハストの「幻のゴール」は、いまだに「スリー・ライオンズ」唯一の優勝を彩っている。 ラティンは退場前に王室用の赤いカーペットに座り、相手国旗をくしゃくしゃにして投げ捨てた。この騒動は80年代に爆発する両国のライバル関係の序章であり、サッカーを超えた政治的対立の始まりでもあった。
「神の手」に続く「世紀のゴール」
1986年、準々決勝でイングランド対アルゼンチンが実現。マラドーナはまず「ハンドゴール」で先制し、直後にGKシルトンを含む複数選手をかわして「世紀のゴール」を決めた。 その後、大会得点王のゲイリー・リネカーが2-1の決勝点を奪い、イングランドは西ドイツを破って決勝へ進んだ。 この試合への盛り上がりはすさまじかった。わずか4年前（1982年4月～6月、74日間）にフォークランド紛争が勃発し、イングランドがアルゼンチンから、南米の人々にとって「マルビナス諸島」であった島々を奪い取り、事実上ヴィデラ独裁政権に終止符を打ったばかりだったからだ。 チュニジア人審判アリ・ビン・ナセルが見逃したハンドによるゴールも原因となり、敗退はイギリス人にとって拭い去れない屈辱となった。
1998年の公演、2002年の『ナーヴィ』
これまでW杯で5度対戦した両国の最も熱戦は、1998年フランス大会のベスト16だった。 アルゼンチンはバティストゥータとザネッティが得点。イングランドはオーウェンの独走弾とシアラーの90分同点弾で2－2とした。延長を経てPK戦ではバッティのシュートをロアが止め、アルゼンチンが勝利した。 この試合でも物議を醸した。ベッカムがシメオネに足払いのようなファウルで退場した。
4年後の2002年日韓大会では、グループFでベッカムがPKを決め、アルゼンチンをグループリーグ敗退に追い込んだ。この組はスウェーデンが優勝、ナイジェリアも同組だった。 この試合は24年間、W杯での英阿戦の最新版となり、ベッカムにとっては一種の復讐となった。これまで準決勝に進んだことはなかった両国だが、今夜はその座を懸けて初めてぶつかる。
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