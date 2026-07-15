イングランド対アルゼンチン、熾烈なライバル関係の歴史：1986年の「神の手」だけでなく、ラティンの退場からベッカムの退場まで

「世紀の試合」（1970年メキシコW杯でイタリアがドイツを4-3で破った延長戦）の4年前、「世紀のゴール」（同大会でマラドーナがイングランドに決めたゴール）の20年前、イングランドでアルゼンチン人にとって今も癒えぬ傷となった試合が行われた。それが「世紀の盗難」と呼ばれる一戦だ。 その4年前、チリW杯のグループリーグで初対戦し、イングランドが3－1で勝利。1966年の準々決勝でも1－0でイングランドが勝った。

この試合が歴史に刻まれたのは、ピーターズのクロスからジェフ・ハーストが決めたゴールよりも、アルゼンチン代表キャプテン、アントニオ・ラッティンの退場による。彼は抗議と説明に8分以上を費やし、ようやくピッチを去った。 当時カード制度はなく、スペイン語しか話せなかったラッティンはドイツ人審判クライトラインの指示を理解できなかった。この「バベルの混乱」を目撃した元審判アストンは、4年後にイエロー・レッドカードを導入した。

イングランドはその後勝ち進み、決勝で西ドイツを4－2で破って優勝。ハットトリックを達成したハストの「幻のゴール」は、いまだに「スリー・ライオンズ」唯一の優勝を彩っている。 ラティンは退場前に王室用の赤いカーペットに座り、相手国旗をくしゃくしゃにして投げ捨てた。この騒動は80年代に爆発する両国のライバル関係の序章であり、サッカーを超えた政治的対立の始まりでもあった。