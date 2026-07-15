イングランドとアルゼンチンが20年ぶりにピッチで激突する。 2005年の親善試合ではイングランドが3－2で勝利したが、この試合は単なる親善試合ではなかった。また、多くの人が考えるように、すべてが1986年ワールドカップの準々決勝に起因するわけではない。この記事では、2026年大会準決勝第2戦を前に、両国の対戦史を振り返る。
翻訳者：
イングランド対アルゼンチン、熾烈なライバル関係の歴史：1986年の「神の手」だけでなく、ラッティンの退場からベッカムの退場まで
世紀の盗難
「世紀の試合」（1970年メキシコW杯でイタリアがドイツを4-3で破った延長戦）の4年前、「世紀のゴール」（マラドーナがイングランドに決めたゴール）の20年前、イングランドでアルゼンチン人にとって今も癒えぬ傷となった試合が行われた。それが「世紀の盗み」と呼ばれる一戦だ。 その4年前、チリW杯のグループリーグで初対決しイングランドが3-1で勝利。66年準々決勝でも1-0でイングランドが勝った。
この試合が歴史に刻まれたのは、ピーターズのクロスからジェフ・ハーストが決めたゴールよりも、アルゼンチン主将アントニオ・ラッティンの退場劇による。彼は抗議と説明に8分以上を費やし、ようやくピッチを去った。 当時カード制度はなく、スペイン語しか話せなかったラッティンはドイツ人審判クライトラインの指示を理解できなかった。この「バベルの混乱」を目撃した元審判アストンは、4年後にイエロー・レッドカードを導入した。
イングランドはその後勝ち進み、決勝で西ドイツを4－2で破って優勝。ハットトリックを達成したハストの“幻のゴール”が、スリー・ライオンズの唯一の優勝を飾った。 ラティンは退場前に王室用の赤いカーペットに座り、相手国旗をくしゃくしゃにして投げ捨てた。この騒動が1980年代に爆発する英阿対立の序章となり、その対立はサッカーの枠を超えた。
「神の手」に続く「世紀のゴール」
1986年も準々決勝でイングランド対アルゼンチンが実現した。 ピッチで何が起きたかはほとんどの人が知っている。マラドーナはまず「ハンドゴール」で先制し、ライネカーに同点弾を許したものの、相手選手とGKシルトンを次々にかわして「世紀のゴール」で2－1の決勝点を奪った。この勝利が西ドイツを破った決勝への道を開いた。 この試合への注目度は極めて高かった。わずか4年前、フォークランド紛争（1982年4月～6月、74日間）が勃発し、イングランドがアルゼンチンからマルビナス諸島を奪い取り、事実上ヴィデラ独裁政権に終止符を打ったばかりだったからだ。 チュニジア人審判アリ・ビン・ナセルが見逃したハンドによるゴールも原因となり、イングランドは敗退。この屈辱は長く国民の胸に突き刺さった。
1998年の華やかな舞台、2002年の緊張
これまでW杯で5度対戦した両国の最も熱戦は、1998年フランス大会のベスト16だった。 アルゼンチンはバティストゥータとザネッティが得点。イングランドはオーウェンの独走弾とシアラーの90分同点弾で2－2に追いついた。延長を経てPK戦ではバッティのシュートをロアが止め、アルゼンチンが勝利した。 この試合でも物議を醸す場面があった。デビッド・ベッカムがディエゴ・パブロ・シメオネに対して地面を蹴るようなファウルを犯し、退場処分を受けたのだ。
4年後の日韓大会ではグループFで再び対戦し、ベッカムのPKがアルゼンチンをグループリーグ敗退に追い込んだ。この組はスウェーデンが優勝、ナイジェリアも同組だった。 この試合は24年間、W杯での英阿戦最後の1戦となり、ベッカムにとっては“スパイス・ボーイ”としての復讐劇となった。これまで準決勝に進んだことはなかった両国だが、今夜、サッカー界にとって未曽有の懸案が懸かる。
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