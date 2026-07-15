「世紀の試合」（1970年メキシコW杯でイタリアがドイツを4-3で破った延長戦）の4年前、「世紀のゴール」（マラドーナがイングランドに決めたゴール）の20年前、イングランドでアルゼンチン人にとって今も癒えぬ傷となった試合が行われた。それが「世紀の盗み」と呼ばれる一戦だ。 その4年前、チリW杯のグループリーグで初対決しイングランドが3-1で勝利。66年準々決勝でも1-0でイングランドが勝った。

この試合が歴史に刻まれたのは、ピーターズのクロスからジェフ・ハーストが決めたゴールよりも、アルゼンチン主将アントニオ・ラッティンの退場劇による。彼は抗議と説明に8分以上を費やし、ようやくピッチを去った。 当時カード制度はなく、スペイン語しか話せなかったラッティンはドイツ人審判クライトラインの指示を理解できなかった。この「バベルの混乱」を目撃した元審判アストンは、4年後にイエロー・レッドカードを導入した。

イングランドはその後勝ち進み、決勝で西ドイツを4－2で破って優勝。ハットトリックを達成したハストの“幻のゴール”が、スリー・ライオンズの唯一の優勝を飾った。 ラティンは退場前に王室用の赤いカーペットに座り、相手国旗をくしゃくしゃにして投げ捨てた。この騒動が1980年代に爆発する英阿対立の序章となり、その対立はサッカーの枠を超えた。