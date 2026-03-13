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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai

翻訳者：

イングランド女子代表 2026年の試合日程と結果：ライオネスの試合スケジュール、放送局、ライブ配信、視聴方法

イングランド女子代表の1年を網羅した完全ガイド。試合のライブ視聴方法など、詳細はこちら

イングランド女子代表は、2025年に向けて「欧州王者の座を守る」という大きな目標を掲げて臨んだ。欧州選手権の決勝でスペインをPK戦の末に破り、まさにその目標を達成した。 スイスでの大会は「ライオネッス」にとって決して楽な道のりではなかった。準々決勝ではスウェーデンをPK戦の末に下し、準決勝のイタリア戦では延長戦を制する必要があった。しかし、最終的にサリナ・ヴィーグマン監督率いるチームは再び頂点に立ち、2023年女子ワールドカップ決勝での敗北を晴らす形でスペインにリベンジを果たした。

今、視線が2026年へと向かう中、イングランドは再びスペインを倒すべく挑むことになる。今回は2027年女子ワールドカップ予選のグループステージでの対決だ。グループ首位に立ったチームのみがブラジル大会への自動出場権を獲得でき、それ以外のチームはプレーオフへの道が待っている。 したがって、「ライオネッス」にとって序盤の好調なスタートが不可欠であり、2025年を好成績で締めくくることが、まさにその原動力となることを期待している。

GOALでは、イングランド代表のスケジュール、対戦カード、試合結果、そして試合の視聴方法など、知っておくべき情報をすべて網羅しています。

  • 2026年、イングランド女子代表にはどのような試合が予定されているのでしょうか？

    2027年女子ワールドカップの予選は、2026年の初めに始まる。 11月、イングランドはこの予選ステージの対戦相手が決定し、「ライオネッス」ことイングランド代表はグループA3でスペイン、ウクライナ、アイスランドと対戦することになった。ブラジルで開催される本大会への自動出場権を獲得するには、グループ首位でのフィニッシュが必須となる。もしイングランドが2位、3位、あるいは4位で終わった場合でも、プレーオフに進出することは可能であり、そこで2試合制の対戦を2勝すれば、代わりにワールドカップへの出場権を獲得できる。 

    グループステージの予選は2026年の3月、4月、6月にかけて行われ、プレーオフは同年後半に実施される予定だ。イングランド代表は最初の6試合の日程を確定させたが、開催地やキックオフ時刻についてはまだ発表されていない。ウクライナの情勢を踏まえ、ライオネッス（イングランド代表）はトルコでのアウェイ戦を中立の地で戦うことになる。

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  • Chloe Kelly England Women 2025Getty Images

    2026年のイングランド女子代表の試合の視聴方法

    イングランド女子代表の試合の放映権は男子代表とは異なり、ITVが「ライオネッス」の放送を担当しています。試合はITVの各チャンネルで生中継され、多くはITV1ITV4で放送されるほか、同局のストリーミングサービス「ITVX」でも配信されます。

    ただし、イングランドがスコットランド、ウェールズ、北アイルランドのいずれかと対戦する場合は、状況が異なることがあります。BBCは他のホーム・ネイションズ（英国構成国）の試合の放送権を保有しているため、2023年末にグラスゴーで行われたイングランド対スコットランド戦は、その際はITVではなくBBC Oneで放送されました。

    米国在住のイングランド代表ファンにとって、fuboTVは「ライオネッス」の試合を観戦する最良の選択肢です。一般的に、FOXとFS1が欧州選手権の試合を放送しており、一部の試合はESPNでも放送されています。

  • イングランド女子代表 2027年女子ワールドカップ予選 グループ順位表

    2027年女子ワールドカップ予選 - グループA3

    順位チーム試合数得失点差勝ち点
    1イングランド2200+76
    2スペイン2200+56
    3アイスランド2002-50
    4ウクライナ2002-70

    2位、3位、4位のチームは、プレーオフを通じてワールドカップ出場権を獲得するチャンスが残されています。

  • 2026年のイングランド女子代表の試合日程

    日付時間（英国時間）試合大会会場
    3月3日午後5時ウクライナ 1-6 イングランド2027年女子ワールドカップ予選 - グループステージアンタルヤ、マルダン・スタジアム
    3月7日午後12時30分イングランド 2-0 アイスランド2027年女子ワールドカップ予選 - グループステージザ・シティ・グラウンド（ノッティンガム）
    4月14日午後7時イングランド対スペイン2027年女子ワールドカップ予選 - グループステージウェンブリー・スタジアム（ロンドン）
    4月18日未定アイスランド対イングランド2027年女子ワールドカップ予選 - グループステージレイキャビク、ラウガルダルスヴォルル・スタジアム
    6月5日未定スペイン対イングランド2027年女子ワールドカップ予選 - グループステージエスタディ・マヨルカ・ソン・モイックス、パルマ
    6月9日午後8時イングランド対ウクライナ2027年女子ワールドカップ予選 - グループステージヒル・ディキンソン・スタジアム（リヴァプール）

    2026年のその他の試合日程および詳細は、追って発表されます。

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