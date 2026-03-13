イングランド女子代表 2026年の試合日程と結果：ライオネスの試合スケジュール、放送局、ライブ配信、視聴方法

イングランド女子代表は、2025年に向けて「欧州王者の座を守る」という大きな目標を掲げて臨んだ。欧州選手権の決勝でスペインをPK戦の末に破り、まさにその目標を達成した。 スイスでの大会は「ライオネッス」にとって決して楽な道のりではなかった。準々決勝ではスウェーデンをPK戦の末に下し、準決勝のイタリア戦では延長戦を制する必要があった。しかし、最終的にサリナ・ヴィーグマン監督率いるチームは再び頂点に立ち、2023年女子ワールドカップ決勝での敗北を晴らす形でスペインにリベンジを果たした。

今、視線が2026年へと向かう中、イングランドは再びスペインを倒すべく挑むことになる。今回は2027年女子ワールドカップ予選のグループステージでの対決だ。グループ首位に立ったチームのみがブラジル大会への自動出場権を獲得でき、それ以外のチームはプレーオフへの道が待っている。 したがって、「ライオネッス」にとって序盤の好調なスタートが不可欠であり、2025年を好成績で締めくくることが、まさにその原動力となることを期待している。

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