「これまでの歩みを続けられて、とてもうれしい。サッカー界でこれ以上に素晴らしい仕事は考えられない」と語った。「イングランド代表チームの成功とサッカーの発展に尽力する多くの人々とともに、FAのような世界的な組織で働けることに胸が躍る。今はプレーオフのことを考えている。私たちには、ブラジルでの出場権を確保するという重要な任務が待っている」



