サリナ・ウィーフマンは、2027年にブラジルで開催予定のワールドカップ後もイングランド代表の指揮を執る。56歳のオランダ人監督が2029年までの2年間の契約延長に正式に合意した。ウィーフマンはイングランド代表を直近2大会の欧州選手権で優勝に導いている。
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翻訳者：
イングランド女子代表、サリーナ・ウィーフマン監督との契約延長を正式発表。2029年まで指揮を執る
目標は2027年のブラジル
「これまでの歩みを続けられて、とてもうれしい。サッカー界でこれ以上に素晴らしい仕事は考えられない」と語った。「イングランド代表チームの成功とサッカーの発展に尽力する多くの人々とともに、FAのような世界的な組織で働けることに胸が躍る。今はプレーオフのことを考えている。私たちには、ブラジルでの出場権を確保するという重要な任務が待っている」
いくら稼ぐのか
英国メディアによると、オランダ代表の元監督は世界で最も高給の女性監督で、年収は約130万ユーロだ。
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