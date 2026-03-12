イングランド女子代表歴代最多出場記録：ルーシー・ブロンズ、ジル・スコット、ファラ・ウィリアムズ、そしてライオンセス最多出場選手たち

2026年3月、ルーシー・ブロンズはイングランド代表として145試合出場を達成し、カレン・カーニーを抜いて、ライオンズ代表の歴代出場試合数トップ3入りを果たしました。 「100試合出場することさえ想像もできなかったのに、カレン・カーニーのような選手を追い抜くことなど、まったく考えも及ばなかった」と彼女は、ライオンズのレジェンドたちの中で自分がこのリストに名を連ねていることを「驚異的」と表現し、カーニーを「私が成長過程で憧れていた、私のロールモデルの一人」と評した。 ブロンズは、このリストでさらに上位に躍進することができるだろうか？彼女の勢いは衰えることを知らないが、あとどれだけ上を目指す必要があるのだろうか？

そして、このライオンズチームの他のスター選手たちはどうでしょうか？ブロンズは、現時点でトップ 10 に入る唯一の現役選手ですが、ウィーグマンの現在のチームには、順位を上げてきている選手たちが数多くいます。 アレックス・グリーンウッドは 107 試合出場でトップ 10 入り目前、キーラ・ウォルシュとジョージア・スタンウェイも間もなくトップ 10 入りすることは確実でしょう。ウォルシュは 28 歳で 99 試合出場、スタンウェイは 27 歳で 89 試合出場です。ローレン・ヘンプも 25 歳で 74 試合出場と、その数字は目覚ましいものです。

では、彼女たちは誰の記録を追っているのか、そしてトップ選手たちとはどれほどの差があるのだろうか？イングランド女子代表で最多出場記録を持つ選手は誰だろうか？GOAL が、ライオンズ（イングランド女子代表）の最多出場選手たちを紹介しよう。