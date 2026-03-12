Goal.com
Lucy Bronze England Euro 2025 trophy
Ameé Ruszkai

翻訳者：

イングランド女子代表歴代最多出場記録：ルーシー・ブロンズ、ジル・スコット、ファラ・ウィリアムズ、そしてライオンセス最多出場選手たち

イングランド女子代表は近年大きな成功を収めており、2022年と2025年の欧州選手権で優勝するとともに、2023年女子ワールドカップ決勝にも進出している。サリナ・ウィグマン監督率いるチームでこれらの成功に貢献した選手たちは、トロフィーだけでなく代表出場回数においても記録に名を刻み始めている。

2026年3月、ルーシー・ブロンズはイングランド代表として145試合出場を達成し、カレン・カーニーを抜いて、ライオンズ代表の歴代出場試合数トップ3入りを果たしました。 「100試合出場することさえ想像もできなかったのに、カレン・カーニーのような選手を追い抜くことなど、まったく考えも及ばなかった」と彼女は、ライオンズのレジェンドたちの中で自分がこのリストに名を連ねていることを「驚異的」と表現し、カーニーを「私が成長過程で憧れていた、私のロールモデルの一人」と評した。 ブロンズは、このリストでさらに上位に躍進することができるだろうか？彼女の勢いは衰えることを知らないが、あとどれだけ上を目指す必要があるのだろうか？

そして、このライオンズチームの他のスター選手たちはどうでしょうか？ブロンズは、現時点でトップ 10 に入る唯一の現役選手ですが、ウィーグマンの現在のチームには、順位を上げてきている選手たちが数多くいます。 アレックス・グリーンウッドは 107 試合出場でトップ 10 入り目前、キーラ・ウォルシュとジョージア・スタンウェイも間もなくトップ 10 入りすることは確実でしょう。ウォルシュは 28 歳で 99 試合出場、スタンウェイは 27 歳で 89 試合出場です。ローレン・ヘンプも 25 歳で 74 試合出場と、その数字は目覚ましいものです。

では、彼女たちは誰の記録を追っているのか、そしてトップ選手たちとはどれほどの差があるのだろうか？イングランド女子代表で最多出場記録を持つ選手は誰だろうか？GOAL が、ライオンズ（イングランド女子代表）の最多出場選手たちを紹介しよう。

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    10ケリー・スミス（117キャップ）

    イングランド史上最高の選手と広く称されるケリー・スミスは、1995年にライオンセス（イングランド女子代表）デビューを果たし、19年間に及ぶ輝かしい国際キャリアを築いた。 この象徴的なフォワードは2014年に代表引退するまでに46得点を記録。この数字は2021年にエレン・ホワイトに抜かれるまで、イングランド女子代表歴代最多得点記録だった。現在も同記録で2位を維持し、出場試合数では117試合で10位にランクインしている。

  • Steph Houghton England Women 2018Getty Images

    9ステフ・ホートン（121キャップ）

    イングランド代表で8年間キャプテンを務めたステフ・ホートンは、2010年代に強豪国への進出を果たし始めたライオンセス（女子代表）チームの中心人物だった。 2015年ワールドカップで史上初の3位入賞を果たしたチームの一員として、2017年欧州選手権と2019年ワールドカップでは準決勝進出に貢献。2021年に121試合目となる最後の代表戦出場を果たした。

  • Gillian Coultard England Women 1997Getty Images

    8ジリアン・コールター（125キャップ）

    イングランド代表で100キャップを達成した初の女性選手であり、当時この記録に到達した男女通じてわずか5人のうちの1人であるジリアン・コールタードは、2000年代初頭までチームの主力として活躍した元ライオンセス（イングランド女子代表）主将である。 このミッドフィルダーは1981年、18歳で代表デビューを果たし、その後19年間で驚異的な125キャップを記録。2000年末に代表引退を表明した。

  • Rachel Yankey England Women 2013Getty Images

    7レイチェル・ヤンキー（129キャップ）

    ライオンズ（イングランド女子代表）の真の偉大な選手の一人であり、国際キャリアが複数の時代にまたがったレイチェル・ヤンキーは、1997年に初キャップを獲得。スコットランド戦での4-0勝利で記念すべき初ゴールを挙げた。 彼女はコールターに次いでイングランド代表で100キャップを達成した2人目の女性選手となり、現役引退時には129キャップを記録。現役生活終盤には当時のイングランド代表歴代最多記録だったピーター・シルトンの125キャップを塗り替えた。

  • Casey Stoney England Women 2011Getty Images

    6ケイシー・ストーニー（130キャップ）

    2000年にデビューしたケイシー・ストーニーは、18年にわたるイングランド代表キャリアの中で劇的な変革を目の当たりにした。ライオンセス（イングランド女子代表）の目標が、単に主要大会への出場権獲得から優勝を目指すものへと進化していく過程を経験したのである。 このディフェンダーは、史上初のユーロ2009決勝進出を果たしたイングランド代表の要であり、その後も2015年ワールドカップとユーロ2017での準決勝進出に貢献した。ストーニーは2018年に代表引退を発表するまでに、通算130試合に出場している。

  • Alex Scott England Women 2016Getty Images

    5アレックス・スコット（140キャップ）

    アレックス・スコットの13年にわたる国際キャリアは、このリストの多くの選手より短かったものの、その間に140試合という非常に印象的な出場数を記録し、ライオンズ（イングランド女子代表）の最多出場選手ランキングで5位につけている。 スコットは2009年欧州選手権、2015年ワールドカップ、2017年欧州選手権での成功を収めた期間を通じて右サイドバックの主力として活躍した。後に彼女の後継者となるルーシー・ブロンズは、スコットが代表引退前に自身の成長を大きく促してくれたと述べている。

  • Karen Carney England Women 2013Getty

    4カレン・カーニー（144試合出場）

    ライオンズがこれまでに輩出した最も才能ある選手の一人であるカレン・カーニーは、代表チームの歴代出場選手数および歴代得点者数のトップに名を連ねている。 2005年にデビューしたカーニーは、イングランド代表として144試合に出場し、33ゴールを記録しました。そのゴール数は、現在のところ、得点ランキングで7位タイとなっています。彼女の最後の大会は、ライオンズが決勝進出にあと一歩のところまで迫った2019年のワールドカップでした。

  • FBL-WOMEN-EURO-2025-FINAL-ENG-ESPAFP

    3ルーシー・ブロンズ（145キャップ）

    ルーシー・ブロンズは、このリストで唯一の現役イングランド代表選手であり、最近、アイスランドに 2-0 で勝利した試合に出場し、1 ゴール 1 アシストを記録して、カーニーの通算記録を上回り、3 位に躍進しました。 ブロンズは 2013 年にデビューし、2017 年にスコットが引退して以来、右サイドバックとしてほぼ全試合に出場し、2022 年と 2025 年のユーロでの優勝、そして 2023 年のワールドカップ決勝への歴史的な快進撃において重要な役割を果たしました。ディフェンダーというポジションを考えると、22 ゴールという彼女の成績も非常に印象的です。

  • Jill Scott England 2022Getty

    2ジル・スコット（161キャップ）

    ジル・スコットは2022年、ライオンセス（イングランド女子代表）初の主要大会優勝に貢献した後、16年に及ぶ国際キャリアにふさわしい形で引退した。この欧州選手権制覇において、このミッドフィルダーの経験は重要だった。彼女が有望な若手選手としてイングランドをユーロ2009決勝へ導き、延長戦でオランダを撃破してから約13年後のことである。彼女はイングランド代表で150キャップ（国際試合出場）に到達したわずか2人の選手の一人である。

  • Fara Williams England Women 2013Getty Images

    1ファラ・ウィリアムズ（172キャップ）

    ファラ・ウィリアムズのイングランド代表172試合出場という驚異的な記録は、長い間破られることはないだろうと思われてきた。 このミッドフィルダーは2001年にデビューし、2019年までプレーを続けた。ライオンネス（イングランド女子代表）でのキャリアにおける最高の瞬間は、2015年ワールドカップでドイツに史上初の勝利をもたらし、記念すべき3位入賞を決めたPKだった。これがウィリアムズの代表40ゴール目にして最後のゴールとなり、通算得点ランキングでも5位に名を連ねている。

    ブロンズが彼女の代表出場記録を更新できるだろうか？34歳のディフェンダーにとって、それは並大抵の努力では成し得ないだろう。 

