予選無敗で4月にウェンブリーでスペインに1-0勝利したイングランドは、立ち上がりも上々だった。 スペインは序盤、プテラスのクロスをエドナ・イマデが合わせ、GKハンプトンの好守を誘った。直後、イングランドもウォルシュのシュートがクロスバーをわずかに越えた。流れが変わったのはギジャロの先制点だ。

ギジャロはスタンウェイを股抜きでかわし、広々とした中盤を突進。ディフレクションでコースが変わり、ハンプトンは反応できなかった。 この失点でイングランドは組織力を失い、スペインに何度も守備を崩された。しかしスペインのラストパスが精度を欠き、イングランドは救われた。 イングランドは好機を活かせず、アレックス・グリーンウッドのポジショニングミスがプトラスをオフサイドから逃がすと、ハンプトンのセーブも弱く、スペインの追加点を許した。

この得点はスペインにとって大きかった。ウェンブリーでの1－0勝利を帳消しにし、タイブレークでもイングランドが勝つ可能性を消した。逆にイングランドは得失点差を気にせず攻めるはずだったが、スペインがそれを許さなかった。 その後も圧力は続き、60分前にはルーシー・ブロンズの粘り強い守備をグリーンウッドの逡巡が台無しにし、プテラスが2点目を決めて3-0とした。

さらに途中出場のピナが4点目を決め、ウィーグマン体制下で最も大きな敗戦となった。 2021年9月の就任以来、ワイマン監督率いるイングランドが2点差以上で負けたのは初めて。2009年欧州選手権決勝でドイツに2-6敗して以来、17年ぶりの大敗だ。 2023年W杯準優勝のイングランドは、2027年大会出場へプレーオフ突破が必須となった。ただし火曜日にアイスランドがスペインを破る番狂わせが起きない限り。

GOALがエスタディ・ムニシパル・デ・ソン・モイックスでのイングランド代表選手たちを評価する…