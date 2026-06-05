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Lucy Bronze England Women HICGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

イングランド女子代表対スペイン戦の選手評価：史上最低。ライオネッスはウィーグマン監督就任後最悪の敗北で、ワールドカップ自動出場権争いの首位を失った。

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スペイン 対 イングランド
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イングランドはスペインに0-4で敗れ、女子ワールドカップ予選でプレーオフ進出の危機に立たされた。これはサリナ・ヴィークマン監督体制下で「ライオンズ」が味わった最悪の結果であり、「ラ・ロハ」が唯一の直接出場権獲得へ優位に立った。 引き分ければ来夏のブラジル大会出場権を確保できると見て臨んだマヨルカ島での一戦だったが、パトリ・ギジャロ、アレクシア・プテラス、クラウディア・ピナのゴールで逆転され、残り1試合で首位を明け渡した。

予選無敗で4月にウェンブリーでスペインに1-0勝利したイングランドは、立ち上がりも上々だった。 スペインは序盤、プテラスのクロスをエドナ・イマデが合わせ、GKハンプトンの好守を誘った。直後、イングランドもウォルシュのシュートがクロスバーをわずかに越えた。流れが変わったのはギジャロの先制点だ。

ギジャロはスタンウェイを股抜きでかわし、広々とした中盤を突進。ディフレクションでコースが変わり、ハンプトンは反応できなかった。 この失点でイングランドは組織力を失い、スペインに何度も守備を崩された。しかしスペインのラストパスが精度を欠き、イングランドは救われた。 イングランドは好機を活かせず、アレックス・グリーンウッドのポジショニングミスがプトラスをオフサイドから逃がすと、ハンプトンのセーブも弱く、スペインの追加点を許した。

この得点はスペインにとって大きかった。ウェンブリーでの1－0勝利を帳消しにし、タイブレークでもイングランドが勝つ可能性を消した。逆にイングランドは得失点差を気にせず攻めるはずだったが、スペインがそれを許さなかった。 その後も圧力は続き、60分前にはルーシー・ブロンズの粘り強い守備をグリーンウッドの逡巡が台無しにし、プテラスが2点目を決めて3-0とした。

さらに途中出場のピナが4点目を決め、ウィーグマン体制下で最も大きな敗戦となった。 2021年9月の就任以来、ワイマン監督率いるイングランドが2点差以上で負けたのは初めて。2009年欧州選手権決勝でドイツに2-6敗して以来、17年ぶりの大敗だ。 2023年W杯準優勝のイングランドは、2027年大会出場へプレーオフ突破が必須となった。ただし火曜日にアイスランドがスペインを破る番狂わせが起きない限り。

GOALがエスタディ・ムニシパル・デ・ソン・モイックスでのイングランド代表選手たちを評価する…

  • Alex Greenwood England Women 2026Getty Images

    ゴールキーパーとディフェンス

    ハンナ・ハンプトン（3/10）：

    序盤にイマデのシュートを好セーブで防いだが、その後は普段の高いレベルに達せず、プテラスのシュートも止めきれず、パス精度も欠けていた。

    ルーシー・ブロンズ（4/10）：

    ギジャロの先制点につながる失策を犯し、後半のゴールライン上のブロックもプテラスに決められ空振りに終わった。対応に苦慮した。

    ロッテ・ウッベン＝モイ（4/10）：

    スペインの連続攻撃に対応できず、4点目のピナには簡単に突破された。

    エスメ・モーガン（4/10）：

    センターバックのパートナー同様、絶え間ないプレッシャーに対応できなかった。

    アレックス・グリーンウッド（3/10）：

    2失点目はプテラスをオフサイドにできなかった。3失点目はこぼれ球に対応できなかった。

    • 広告
  • Keira Walsh England Women 2026Getty Images

    中盤

    キーラ・ウォルシュ（4/10）：

    先制点の場面ではギジャロにもっとプレスをかけるべきだった。ボールを持ったときはイングランド内で比較的良いプレーを見せたが、水準は低かった。

    ジョージア・スタンウェイ（4/10）：

    2-0の場面でわずかに枠を外れたシュートを放ち、イングランドの得点に最も近づいたが、それ以外ではほとんど試合に関与できなかった。

    エラ・トゥーン（4/10）：

    厳しい試合展開の中でボールに触れる機会も少なく、影響を与えることができなかった選手の一人。

  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    攻撃

    ローレン・ヘンプ（5/10）：

    試合を通じてイングランドで最も輝いた。直球的なプレーでスペインを後手に回し、大きな脅威にはならなかったがいくつかのピンチを演出した。

    アレッシア・ルッソ（4/10）：

    試合を通じてボールがほとんど回ってこなかった。

    ローレン・ジェームズ（5/10）：

    堅実な守備でスペインの攻撃を幾度も阻んだ。好パスでチャンスも創出。3失点目は、バックトラッキング中に広告看板で足を滑らせた不運だった。

  • Sarina Wiegman 2026Getty Images

    サブメンバーとマネージャー

    ベス・ミード（5/10）：

    後半30分に投入され、良いポジション取りとパス受けを見せたが、決定力不足だった。

    クロエ・ケリー（4/10）：

    目立った活躍はなかったが、出場場面を考えると当然かもしれない。

    ジェス・カーター（評価なし）：

    試合終了間際に投入された。

    ニアム・チャールズ（X/10）：

    またしても終盤の途中出場。

    サリナ・ウィーグマン（3/10）：

    前節好かったケンダルをベンチに置き、トゥーンを中盤先発させたが効果は薄かった。イングランドが追う展開でも交代が遅すぎた。さらに、終盤は攻撃オプションが不足しただけに、アギー・ビーバー＝ジョーンズをメンバー外にした判断も悔やまれる。

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