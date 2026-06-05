イングランド女子代表対スペイン戦の選手評価：史上最低。ライオネッスはウィーグマン監督就任後最悪の敗北で、ワールドカップ自動出場権争いの首位から転落。

予選無敗で4月にウェンブリーでスペインに1-0勝利したイングランドは、立ち上がりも上々だった。 スペインは序盤、プテラスのクロスをイマデが合わせ、ハンプトンが好守で阻んだ。イングランドもウォルシュのシュートがクロスバーをわずかに越えた。流れが変わったのはギジャロの先制点。

ギジャロはスタンウェイを股抜きでかわし、広々とした中盤を突進。時間をかけて放った一撃がディフレクションを誘い、ハンプトンを破った。 イングランドはその後も動きが鈍く、スペインに何度も守備を崩された。それでもスペインのラストパスが精度を欠き、追加点は生まれなかった。 イングランドはその好機を活かせず、アレックス・グリーンウッドのポジション取りのミスでプテラスをオフサイドから救った直後、ハンプトンの意外なほど頼りないゴールキーピングが続いた。スペインのMFのシュートにハンプトンは力強い手で触れたものの、ボールはそのままネットに吸い込まれ、ホームチームがリードを2点に広げた。

この得点はスペインにとって大きかった。ウェンブリーでの1－0勝利を帳消しにし、タイブレークでもイングランドが勝つ可能性を消した。逆にイングランドは得失点差を気にせず攻めるはずだったが、スペインがそれを許さなかった。 試合開始から1時間経たないうちにスコアは3-0となった。ルーシー・ブロンズの奮闘も、グリーンウッドの逡巡で崩れ、プテラスが2点目を決めた。

さらに途中出場のピナが4点目を決め、ウィーグマン体制下で最も大きな敗戦となった。 2021年9月のワイデマン監督就任後、イングランドが2点差以上で負けたのは初めて。2009年欧州選手権決勝でドイツに2-6敗して以来、17年ぶりの大敗だ。 2023年W杯準優勝のイングランドは、2027年大会出場へプレーオフ突破が必須となった。ただし火曜日にアイスランドがホームでスペインを破る番狂わせが起きない場合に限る。

GOALがエスタディ・ムニシパル・デ・ソン・モイックスでのイングランド代表選手たちを評価する…