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Lucy Bronze England Women HICGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

イングランド女子代表対スペイン戦の選手評価：史上最低。ライオネッスはウィーグマン監督就任後最悪の敗北で、ワールドカップ自動出場権争いの首位から転落。

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スペイン 対 イングランド
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イングランドはスペインに0-4で敗れ、女子ワールドカップ予選でプレーオフ進出の危機に立たされた。これはサリナ・ヴィーグマン監督体制下で「ライオンズ」が味わった最悪の結果であり、「ラ・ロハ」が唯一の直接出場権獲得へ大きく前進した。 引き分ければ来夏のブラジル大会出場権を確保できると見て臨んだマヨルカ島での一戦だったが、パトリ・ギジャロ、アレクシア・プテラス、クラウディア・ピナのゴールで逆転され、残り1試合で首位を明け渡した。

予選無敗で4月にウェンブリーでスペインに1-0勝利したイングランドは、立ち上がりも上々だった。 スペインは序盤、プテラスのクロスをイマデが合わせ、ハンプトンが好守で阻んだ。イングランドもウォルシュのシュートがクロスバーをわずかに越えた。流れが変わったのはギジャロの先制点。

ギジャロはスタンウェイを股抜きでかわし、広々とした中盤を突進。時間をかけて放った一撃がディフレクションを誘い、ハンプトンを破った。 イングランドはその後も動きが鈍く、スペインに何度も守備を崩された。それでもスペインのラストパスが精度を欠き、追加点は生まれなかった。 イングランドはその好機を活かせず、アレックス・グリーンウッドのポジション取りのミスでプテラスをオフサイドから救った直後、ハンプトンの意外なほど頼りないゴールキーピングが続いた。スペインのMFのシュートにハンプトンは力強い手で触れたものの、ボールはそのままネットに吸い込まれ、ホームチームがリードを2点に広げた。

この得点はスペインにとって大きかった。ウェンブリーでの1－0勝利を帳消しにし、タイブレークでもイングランドが勝つ可能性を消した。逆にイングランドは得失点差を気にせず攻めるはずだったが、スペインがそれを許さなかった。 試合開始から1時間経たないうちにスコアは3-0となった。ルーシー・ブロンズの奮闘も、グリーンウッドの逡巡で崩れ、プテラスが2点目を決めた。

さらに途中出場のピナが4点目を決め、ウィーグマン体制下で最も大きな敗戦となった。 2021年9月のワイデマン監督就任後、イングランドが2点差以上で負けたのは初めて。2009年欧州選手権決勝でドイツに2-6敗して以来、17年ぶりの大敗だ。 2023年W杯準優勝のイングランドは、2027年大会出場へプレーオフ突破が必須となった。ただし火曜日にアイスランドがホームでスペインを破る番狂わせが起きない場合に限る。

GOALがエスタディ・ムニシパル・デ・ソン・モイックスでのイングランド代表選手たちを評価する…

  • Alex Greenwood England Women 2026Getty Images

    ゴールキーパーとディフェンス

    ハンナ・ハンプトン（3/10）：

    序盤にイマデのシュートを好セーブで防いだが、それ以降は精彩を欠き、プテラスのシュートも止められず、パス精度も低かった。

    ルーシー・ブロンズ（4/10）：

    苦戦。グイジャロの先制点につながる攻撃では危険エリアでボールを失った。後半、ゴールライン上で好ブロックも、プテラスに得点を許し無意味に。終始相手に圧倒された。

    ロッテ・ウッベン＝モイ（4/10）：

    スペインの連続攻撃に対応できず、4点目のピナには簡単に突破された。

    エスメ・モーガン（4/10）：

    センターバックのパートナー同様、絶え間ないプレッシャーに対応できなかった。

    アレックス・グリーンウッド（3/10）：

    2失点目はポジションが深く、プテラスのオフサイドを防げず。3失点目もこぼれ球に対応できなかった。

    • 広告
  • Keira Walsh England Women 2026Getty Images

    中盤

    キーラ・ウォルシュ（4/10）：

    先制点につながる場面ではグイジャロへのプレスが不足していた。ボールを持った際のプレーはイングランド代表内ではまだマシだったが、全体的なレベルは低かった。

    ジョージア・スタンウェイ（4/10）：

    2-0の場面でわずかに枠を外れたシュートを放ち、イングランドの得点に最も近づいた。それ以外では存在感薄かった。

    エラ・トゥーン（4/10）：

    ボールに触れる機会が少なく、試合にほとんど影響を与えられなかった。

  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    攻撃

    ローレン・ヘンプ（5/10）：

    試合を通じてイングランドで最も輝いた。直球のプレーでスペインを後手に回し、大きな脅威にはならなかったがいくつかのピンチを作った。

    アレッシア・ルッソ（4/10）：

    終始ボールが回ってこず、見せ場なし。

    ローレン・ジェームズ（5/10）：

    堅実な守備でスペインの攻勢を幾度も阻んだ。好パスでチャンスも創出した。スペインの3点目では、バックトラッキング中に広告看板で滑ったのが運の尽き。

  • Sarina Wiegman 2026Getty Images

    サブメンバーとマネージャー

    ベス・ミード（5/10）：

    後半30分に投入され、好位置でボールを受けたが、決定力不足でチャンスを生かせなかった。

    クロエ・ケリー（4/10）：

    目立った活躍はなかったが、出場時間が短く、当然の結果だ。

    ジェス・カーター（評価なし）：

    試合終了間際に投入された。

    ニアム・チャールズ（X/10）：

    またしても終盤の途中出場。

    サリナ・ウィーグマン（3/10）：

    前節好かったケンダルではなくトゥーンを中盤先発させたが、存在感は薄かった。イングランドが追う展開でも交代が遅すぎた。さらに、終盤は攻撃オプションが不可欠だっただけに、アギー・ビーバー＝ジョーンズをベンチ外にした判断は悔やまれる。

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