予選無敗で4月にウェンブリーでスペインに1-0勝利したイングランドは、立ち上がりも上々だった。 スペインは序盤、プテラスのクロスをイマデが合わせ、ハンプトンが好守で阻んだ。直後、イングランドもウォルシュのシュートがクロスバーをわずかに越えた。流れが変わったのはギジャロの先制点だ。

ギジャロはスタンウェイを股抜きでかわし、広々とした中盤を突進。十分に狙いを定めて放ったシュートがディフレクションし、ハンプトンを破った。 ここからイングランドは雑なプレーが続く。スペインは自由に守備を崩したが、ラストパスが決まらずイングランドを救った。 しかしイングランドはその幸運を活かせなかった。アレックス・グリーンウッドのポジション取りのミスでプテラスがオフサイドを免れると、ハンプトンはスペインMFのシュートに伸ばした手に力を込めたが、ボールはネットに吸い込まれ、ホームチームがリードを2点に広げた。

この得点は世界王者に大きな意味を持った。ウェンブリーでの1－0勝利により、タイブレークになってもイングランドがスペインに勝つ可能性は消えた。ウィーグマン率いるチームは後半、失点を気にせず攻めるはずだったが、スペインはそれを許さなかった。 試合開始から1時間経たないうちにスコアは3-0となった。ルーシー・ブロンズの奮闘も、グリーンウッドの迷いからプテラスに2点目を許した。

さらに途中出場のピナが4点目を決め、ウィーグマン体制下で最悪の敗戦となった。 2021年9月の就任以来、ワイデン監督率いるイングランドが2点差以上で負けたのは初めて。2009年欧州選手権決勝でドイツに2-6で敗れて以来、17年ぶりの大敗となった。 2023年W杯準優勝のイングランドは、2027年大会出場へプレーオフ突破が必須となった。ただし、火曜日にアイスランドがスペインを破る番狂わせが起きない限り。

GOALがエスタディ・ムニシパル・デ・ソン・モイックスでのイングランド代表選手たちを評価する…