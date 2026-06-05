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Bronze England Spain GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

イングランド女子代表対スペイン戦の選手評価：史上最低。ライオネッスはヴィーグマン監督就任後最悪の敗北で、ワールドカップ自動出場権争いの首位から転落。

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ハンナハンプトン
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スペイン 対 イングランド
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イングランドはスペインに0-4で敗れ、女子W杯予選でプレーオフ落ちの危機に立たされた。これはサリナ・ウィーグマン体制下での最悪の結果であり、「ラ・ロハ」が唯一の直接出場枠へ前進した。 引き分ければ来夏のブラジル大会出場権を確保できると見て臨んだ一戦だったが、パトリ・ギジャロ、アレクシア・プテラス、クラウディア・ピナのゴールで逆転され、残り1試合で首位を明け渡した。

予選無敗で4月にウェンブリーでスペインに1-0勝利したイングランドは、立ち上がりも上々だった。 スペインは序盤、プテラスのクロスをイマデが合わせ、ハンプトンが好守で阻んだ。直後、イングランドもウォルシュのシュートがクロスバーをわずかに越えた。流れが変わったのはギジャロの先制点だ。

ギジャロはスタンウェイを股抜きでかわし、広々とした中盤を突進。十分に狙いを定めて放ったシュートがディフレクションし、ハンプトンを破った。 ここからイングランドは雑なプレーが続く。スペインは自由に守備を崩したが、ラストパスが決まらずイングランドを救った。 しかしイングランドはその幸運を活かせなかった。アレックス・グリーンウッドのポジション取りのミスでプテラスがオフサイドを免れると、ハンプトンはスペインMFのシュートに伸ばした手に力を込めたが、ボールはネットに吸い込まれ、ホームチームがリードを2点に広げた。

この得点は世界王者に大きな意味を持った。ウェンブリーでの1－0勝利により、タイブレークになってもイングランドがスペインに勝つ可能性は消えた。ウィーグマン率いるチームは後半、失点を気にせず攻めるはずだったが、スペインはそれを許さなかった。 試合開始から1時間経たないうちにスコアは3-0となった。ルーシー・ブロンズの奮闘も、グリーンウッドの迷いからプテラスに2点目を許した。

さらに途中出場のピナが4点目を決め、ウィーグマン体制下で最悪の敗戦となった。 2021年9月の就任以来、ワイデン監督率いるイングランドが2点差以上で負けたのは初めて。2009年欧州選手権決勝でドイツに2-6で敗れて以来、17年ぶりの大敗となった。 2023年W杯準優勝のイングランドは、2027年大会出場へプレーオフ突破が必須となった。ただし、火曜日にアイスランドがスペインを破る番狂わせが起きない限り。

GOALがエスタディ・ムニシパル・デ・ソン・モイックスでのイングランド代表選手たちを評価する…

  • Alex Greenwood England Women 2026Getty Images

    ゴールキーパーとディフェンス

    ハンナ・ハンプトン（3/10）：

    序盤にイマデのシュートを好セーブで防いだが、それ以降は普段の高い水準に達せず、プテラスのシュートも止めきれず、パス精度も欠けた。

    ルーシー・ブロンズ（4/10）：

    ギジャロの先制点につながる攻撃では危険なエリアでボールを失い、後半のゴールライン上のブロックもプテラスに得点を許した。終始相手に圧倒された。

    ロッテ・ウッベン＝モイ（4/10）：

    スペインの連続攻撃に対応できず、4点目のピナに簡単に突破された。

    エスメ・モーガン（4/10）：

    センターバックのパートナー同様、絶え間ないプレッシャーに対応できなかった。

    アレックス・グリーンウッド（3/10）：

    2点目の場面ではプテラスをオフサイドにできないほど深く下がりすぎ、3点目につながるこぼれ球にも対応できなかった。

    • 広告
  • Keira Walsh England Women 2026Getty Images

    中盤

    キーラ・ウォルシュ（4/10）：

    先制点の場面ではギジャロにもっとプレスをかけるべきだった。ボールを持ったときはイングランド代表内で比較的良いプレーを見せたが、基準は低かった。

    ジョージア・スタンウェイ（4/10）：

    2-0の場面でわずかに枠を外れたシュートを放ち、イングランドの得点に最も近づいたが、それ以外では存在感を示せなかった。

    エラ・トゥーン（4/10）：

    ボールに触れる機会が少なく、試合にほとんど影響を与えられなかった。

  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    攻撃

    ローレン・ヘンプ（5/10）：

    試合を通じてイングランドで最も輝いた。直球的なプレーでスペインを後手に回し、大きな脅威にはならなかったがいくつかのピンチを作った。

    アレッシア・ルッソ（4/10）：

    試合を通じてボールがほとんど回ってこなかった。

    ローレン・ジェームズ（5/10）：

    堅実な守備でスペインの攻撃を幾度も阻んだ。好パスでチャンスも創出した。3失点目は、バックトラッキング中に広告看板で滑った不運な場面だった。

  • Sarina Wiegman 2026Getty Images

    サブメンバーとマネージャー

    ベス・ミード（5/10）：

    後半30分から出場し、好位置でボールを受けたが、決定力不足だった。

    クロエ・ケリー（4/10）：

    試合に大きな影響は与えられなかったが、出場した時間帯を考えると当然かもしれない。

    ジェス・カーター（評価なし）：

    試合終了間際に投入された。

    ニアム・チャールズ（X/10）：

    またしても終盤の途中出場。

    サリナ・ウィーグマン（3/10）：

    前節好かったケンダルではなくトゥーンを中盤先発させたが、彼女は存在感を示せなかった。イングランドが追う展開ながら交代が遅すぎた。さらに、終盤は攻撃オプションが不可欠だっただけに、アギー・ビーバー＝ジョーンズをベンチ外にした判断は悔やまれる。

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