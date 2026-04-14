各グループ首位のみが来夏のブラジル大会に自動出場でき、その他はプレーオフを勝ち抜く必要がある。ウクライナとアイスランドも同組のため、首位はイングランドとスペインの2試合で決まるだろう。 この初戦、序盤で先制したのはライオネッス（イングランド代表）だった。ヘンプが即興でコルとプテラスの守備をかわし、開始3分でアクロバティックなシュートを決めた。これはヴィーグマン監督率いるチームが新ウェンブリーで記録した最速ゴールとなった。

イングランドは追加点のチャンスも作った。オナ・バトレをかわしたローレン・ジェームズのシュートは枠を外れ、スペインがペースを握る前にルーシー・ブロンズのバックヒールからヘンプがポストを叩いた。 スペインはアイタナ・ボンマティが欠場したが、アレクシア・プテラスやマリオナ・カルデンテイが起用されただけに、脅威が少ないのは意外だった。一方、キャプテン不在でも堅守を見せたイングランド守備陣の奮闘も光った。

後半はオープンな展開となり、チャンスが連続。スペインはオルガ・カルモナとヴィッキー・ロペスがポストを叩き、反対にルシア・ケンドールとアレッシア・ルッソも枠を外した。終盤はスペインの猛攻が続いた。 イングランドは粘り強く守り、終了間際にはハンナ・ハンプトンがエドナ・イマデの同点弾を阻止した。

この結果、イングランド代表は貴重な無失点勝利を挙げ、グループ首位を3ポイント差でキープした。両チームともまだ3試合を残し、スペインとの直接対決も控えるが、ウィーグマン監督率いるチームは大会折り返し時点で来夏のワールドカップ出場へ大きく前進した。

GOALがウェンブリー・スタジアムでのイングランド代表選手たちを採点する。