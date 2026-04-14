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Lauren Hemp England Women 2026Getty Images
Ameé Ruszkai

翻訳者：

イングランド女子代表対スペイン戦の選手評価：ライオンズが優勢！ローレン・ヘンプのゴールで欧州王者イングランドがラ・ロハに再び勝利し、ワールドカップ予選で優位に立った。

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ローレン・ヘンプ
World Cup Qualification UEFA
イングランド 対 スペイン
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火曜日の夜、ローレン・ヘンプの早期ゴールでイングランドがスペインに1-0で勝利。昨夏の欧州選手権決勝以来の対決で、ライオネッスは世界王者相手に直近4試合で3勝目を挙げ、熾烈なワールドカップ予選グループで優位に立った。

各グループ首位のみが来夏のブラジル大会に自動出場でき、その他はプレーオフを勝ち抜く必要がある。ウクライナとアイスランドも同組のため、首位はイングランドとスペインの2試合で決まるだろう。 この初戦、序盤で先制したのはライオネッス（イングランド代表）だった。ヘンプが即興でコルとプテラスの守備をかわし、開始3分でアクロバティックなシュートを決めた。これはヴィーグマン監督率いるチームが新ウェンブリーで記録した最速ゴールとなった。

イングランドは追加点のチャンスも作った。オナ・バトレをかわしたローレン・ジェームズのシュートは枠を外れ、スペインがペースを握る前にルーシー・ブロンズのバックヒールからヘンプがポストを叩いた。 スペインはアイタナ・ボンマティが欠場したが、アレクシア・プテラスやマリオナ・カルデンテイが起用されただけに、脅威が少ないのは意外だった。一方、キャプテン不在でも堅守を見せたイングランド守備陣の奮闘も光った。

後半はオープンな展開となり、チャンスが連続。スペインはオルガ・カルモナとヴィッキー・ロペスがポストを叩き、反対にルシア・ケンドールとアレッシア・ルッソも枠を外した。終盤はスペインの猛攻が続いた。 イングランドは粘り強く守り、終了間際にはハンナ・ハンプトンがエドナ・イマデの同点弾を阻止した。

この結果、イングランド代表は貴重な無失点勝利を挙げ、グループ首位を3ポイント差でキープした。両チームともまだ3試合を残し、スペインとの直接対決も控えるが、ウィーグマン監督率いるチームは大会折り返し時点で来夏のワールドカップ出場へ大きく前進した。

GOALがウェンブリー・スタジアムでのイングランド代表選手たちを採点する。

  • Hannah Hampton England Women 2026Getty Images

    ゴールキーパーとディフェンス

    ハンナ・ハンプトン（7/10）：

    前半はパス回しが不安定でイングランドに不要なプレッシャーを与えたが、後半は調子を上げ、ハーフウェイラインでロペスのシュートをインターセプト、終了間際にはイマデのシュートを驚異的なセーブで止めた。

    ルーシー・ブロンズ（8/10）：

    右サイドを縦横無尽に駆け回り、攻守で存在感を示した。

    ロッテ・ウッベン＝モイ（8/10）：

    クラブでの好調を維持し、貴重な先発で堅実な守備を見せた。

    エスメ・モーガン（8/10）：

    センターバックとして安定感抜群。Wubben-Moyと連携しゴンサレスを封じ、ウィリアムソンの不在を感じさせなかった。

    アレックス・グリーンウッド（7/10）：

    時折迷いもあったが、活発なロペスに対応した。

    • 広告
  • Vicky Lopez Keira Walsh Spain England Women 2026Getty Images

    中盤

    キーラ・ウォルシュ（8/10）：

    代表100試合出場を達成した彼女は、スペインの世界トップクラスMFがイングランドに圧力をかけるリズムを作れないように見事に抑えた。

    ジョージア・スタンウェイ（7/10）：

    広範囲をカバーし、スペインの中盤を封じた。

    ルシア・ケンドール（7/10）：

    大きなチャンスを与えられた若手MFは、大舞台でも引けを取らない粘り強いプレスで存在感を示した。記念すべき試合で得点を挙げるチャンスもあったが、枠を外れた。

  • Lauren Hemp England Women 2026Getty Images

    攻撃

    ローレン・ヘンプ（8/10）：

    驚異的なスピードと果敢なプレーで終始脅威だった。見事な即興で先制点を奪い、直後のシュートはポストに阻まれた。

    アレッシア・ルッソ（8/10）：

    ボールをキープし、巧みな動きで好機を創出。自身も1対1の絶好機を外したが、ゴールに迫った。

    ローレン・ジェームズ (8/10)：

    ボールを持つたびにスペインに脅威を与え、守備でも貢献した。 

  • Sarina Wiegman 2026Getty Images

    サブメンバーとマネージャー

    ローラ・ブリンクイルデ・ブラウン（N/A）：

    終盤にケンドールと交代し、中盤の勢いを維持した。 

    クロエ・ケリー（評価なし）：

    試合終了10分前、ジェームズの代わりにサイドに入った。

    サリナ・ヴィーグマン（8/10）：

    選手起用で難しい判断が続いたが、すべて正確に決断。チームは決定機をほとんど許さず、終始脅威を与え続けた。

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