イングランド女子代表の2027年ワールドカップ候補リスト：来夏、サリナ・ヴィーグマン監督が選ぶ「ライオンズ」のメンバーは？

FIFAは4月、2027年女子ワールドカップで代表登録が26人に拡大すると発表した。 男子大会では以前から一般的だったが、女子ではまだ少なく、ウィーグマン監督は2023年W杯やユーロ2025で23人に制限されていた。だがイングランドがブラジル大会に出場すれば、彼女は選手を3人追加できる。

残り数枠の選考では3人目のGK選択がカギを握る。候補選手に安定した出場機会がないため、その点が最終判断を左右するだろう。キアラ・キーティングとエリー・ローバックが有力だが、ソフィー・バガリーも負傷者が出た際に招集されている。

DFは汎用性が高い選手が多く、最終的な組み合わせを予測するのは難しい。現状、6人でバックラインはカバーできているため、あとは監督がどのポジションの層を厚くしたいかで決まる。

ニアム・チャールズ、アヌーク・デントン、テイラー・ハインズは左右のサイドをこなす。ポピー・パティンソンは課題の多かった左SBで自然な選択肢に成長した。 一方、センターバックのロッテ・ウッベン＝モイはユーロ2022、2023年女子ワールドカップ、ユーロ2025と代表に選ばれ、アーセナルでの出場機会増加が評価材料となる。

中盤では、グレース・クリントンがマンチェスター・シティ移籍後、出場機会とけがに悩み、代表入りが遠のいている。チームメイトのローラ・ブリンクイルデ・ブラウンは女子スーパーリーグ首位のチームでプレーするものの、代表招集には至っていない。 トゥーンとクリントンの負傷で4月の代表招集された17歳エリカ・パーキンソンも候補に名乗りを上げた。

さらに、負傷者が出たことで直近2回の代表合宿に参加した20歳FWフレイヤ・ゴッドフリー、彼女が離脱した際に代役に入った同い年のベイFC所属FWキーラ・バリーも候補に名を連ねる。 攻撃陣は層が厚いため、来夏の代表入りは離脱者が出ない限り難しいが、それまでに試合出場やコンディションが好転する余地はある。

総勢32名。