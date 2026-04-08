イングランド女子代表の2027年ワールドカップ候補リスト：来夏、サリナ・ヴィーグマン監督が選ぶ「ライオンズ」のメンバーは？

来年6月の最終メンバー入りが確実視される選手は多い。ウィーグマン監督は4年以上にわたりイングランド代表を率い、信頼する選手やスタメンの傾向、補強ポイントも明らかだ。
とはいえ、2027年女子ワールドカップの「ライオネッス」全メンバーを予測するのは容易ではない。2025年欧州選手権制覇後、新星が多数登場した一方で、長期離脱者もいる。
本稿では、イングランド代表が予選をスタートさせた今、代表入りが確実視される選手、実力を証明する必要がある選手、代表入りを逃す危険性がある選手をGOALが解説する。
来年6月の最終メンバー入りが確実視される選手は多い。ウィーグマン監督は4年以上にわたりイングランド代表を率い、信頼する選手やスタメンの傾向、補強ポイントも明らかだ。
とはいえ、2027年女子ワールドカップの「ライオネッス」全メンバーを予測するのは容易ではない。2025年欧州選手権制覇後、新星が多数登場した一方で、長期離脱者もいる。
本稿では、イングランド代表が予選をスタートさせた今、代表入りが確実視される選手、実力を証明する必要がある選手、代表入りを逃す危険性がある選手をGOALが解説する。
ライオネッスはチームが安定し、ウィーグマン監督の長期指揮と過去の大会実績もある。そのため、来夏のブラジル行き代表として自信を持って挙げられる選手が多い（もちろん全員が怪我をしない前提だ）。
キャプテンのリア・ウィリアムソン、正GKハンナ・ハンプトンは確実だ。さらに、ルーシー・ブロンズ、キーラ・ウォルシュ、ジョージア・スタンウェイ、アレッシア・ルッソもスタメンの座を確固としている。この6人がブラジル行きを逃すようなら、それは衝撃的だろう。
ローレン・ヘンプとローレン・ジェームズも同様で、今シーズンは怪我で出遅れたものの、ウィーグマン監督が好む先発メンバーであり、代表入りは確実だ。
合計8名。
次のグループには、「確実なレギュラー」に入れてもおかしくない選手が多い。ただし、彼女たちは完全にスタメンが保証されているわけではないので、ひとつ下のカテゴリーに入った。それでも、ウィーグマン監督がブラジル遠征の「ライオンズ」に彼女たちを選ばないとは考えにくい。彼女たちは監督の下で一流選手として重要なリーダーシップを発揮してきたからだ。
その筆頭にジェス・カーター、エスメ・モーガン、アレックス・グリーンウッドがいる。3人はほぼ確実に代表に招集され、守備陣形次第で先発またはローテーションに入る。高いクオリティと経験に加え、マルチなポジションをこなせる点が2027年代表でも不可欠だ。
エラ・トゥーンは10番のポジションを争うも、常にウィーグマン監督の第一候補だ。ベス・ミードとクロエ・ケリーは先発ではないながら、チームに不可欠であることを示した。3人とも過去の成功で決定的な場面を作り、ブラジル行きが期待される。
総勢14名。
以下は確実性が下がります。それでもイングランド代表では好調で、来夏の代表入りはほぼ確実です。
アギー・ビーバー＝ジョーンズは18か月間ルッソの控えを務めてきたが、ユーロ2025ではミシェル・アジェマンが数試合先発したことで状況が少し変わった。 それでも代表全体では依然として序列が高く、アギェマンが負傷した現在は再びルッソの控えとしてポジションを取り戻している。
一方、ジェス・パーク、マヤ・ル・ティシエ、ルシア・ケンドールは、クラブでの活躍が評価され、最近このグループに加わった。
パークは2025-26シーズン、欧州屈指のフォワードとして躍動し、もはやスタメンの座は揺るぎない。ル・ティシエは右SBからCBへコンバートされ、出場機会を増やしている。ケンドールはユーロ2025後の親善試合で代表デビューを飾り、一気に注目を集めた。
最後にアンナ・ムーアハウスがいる。30歳の彼女は昨年11月に代表デビュー。過去18か月間、GK陣で安定感を示してきた。ハンプトンの控えとして招集された他のGKとは異なり、クラブで継続的に出場しているため、代表落ちのリスクは最も低い。
この5人が現状を維持すれば、2027年女子ワールドカップで信頼できる控えや交代要員としてチームに貢献するだろう。
総勢19名。
FIFAは4月、2027年女子ワールドカップで代表登録が26人に拡大すると発表した。 男子大会では以前から一般的だったが、女子ではまだ少なく、ウィーグマン監督は2023年W杯やユーロ2025で23人に制限されていた。だがイングランドがブラジル大会に出場すれば、彼女は選手を3人追加できる。
残り数枠の選考では3人目のGK選択がカギを握る。候補選手に安定した出場機会がないため、その点が最終判断を左右するだろう。キアラ・キーティングとエリー・ローバックが有力だが、ソフィー・バガリーも負傷者が出た際に招集されている。
DFは汎用性が高い選手が多く、最終的な組み合わせを予測するのは難しい。現状、6人でバックラインはカバーできているため、あとは監督がどのポジションの層を厚くしたいかで決まる。
ニアム・チャールズ、アヌーク・デントン、テイラー・ハインズは左右のサイドをこなす。ポピー・パティンソンは課題の多かった左SBで自然な選択肢に成長した。 一方、センターバックのロッテ・ウッベン＝モイはユーロ2022、2023年女子ワールドカップ、ユーロ2025と代表に選ばれ、アーセナルでの出場機会増加が評価材料となる。
中盤では、グレース・クリントンがマンチェスター・シティ移籍後、出場機会とけがに悩み、代表入りが遠のいている。チームメイトのローラ・ブリンクイルデ・ブラウンは女子スーパーリーグ首位のチームでプレーするものの、代表招集には至っていない。 トゥーンとクリントンの負傷で4月の代表招集された17歳エリカ・パーキンソンも候補に名乗りを上げた。
さらに、負傷者が出たことで直近2回の代表合宿に参加した20歳FWフレイヤ・ゴッドフリー、彼女が離脱した際に代役に入った同い年のベイFC所属FWキーラ・バリーも候補に名を連ねる。 攻撃陣は層が厚いため、来夏の代表入りは離脱者が出ない限り難しいが、それまでに試合出場やコンディションが好転する余地はある。
総勢32名。
他にも候補がいるか？十分あり得る。 ウィーグマン監督は、代表から離れていた選手を呼び戻すことに慣れている。2023年女子ワールドカップでは8年間代表から遠ざかっていたマンチェスター・シティのローラ・クームズを招集。昨年には2年以上代表を外れていたフォワードのニキータ・パリスを復帰させたが、ユーロ2025のメンバーには選ばなかった。
では、必要に迫られた場合、突如代表に招集される候補は誰だろうか。
センターバックなら、WSLでレギュラーのミリー・ターナーとルーシー・パーカーが候補だ。
中盤では、ルビー・メイスとメイジー・サイモンズが有望株だ。2人とも代表招集経験があり、クラブとU-23代表で定期的にプレーしている。ウィーグマン監督は、欠場者が出た際や若手がステップアップする機会には、U-23から選手を招集してきた。
ただし現状では、4人が2027年大会で代表入りする可能性は高くない。パーカーとサイモンズは招集されたものの代表キャップはゼロで、ターナーとメイスも1キャップのみ。 それでも4人ともWSLで実力を示しており、代表の環境にも馴染んでいる。特にメイスとサイモンズは年齢が若く、来夏までに飛躍する可能性がある。
総選手数：36名
ウィーグマンは4年半の在任中、48人の選手に代表デビューの機会を与えた。そのうち6人は引退したが、多くは今も現役で、一部はイングランド2部リーグでプレーしている。彼らはすべて、彼女が監督時代に代表構想に含めた選手だ。
多くはベテランで、クームズ、パリス、ベサニー・イングランド、ジョーダン・ノブスといった若手に代表の座を譲った。また、チームでポジションを務めていたケイティ・ゼレムやギャビー・ジョージも合宿でウィーグマン監督の目を引けなかった。
一方で、代表入りしても結果を残せなかった若手もいる。エボニー・サーモンは2023年2月以降、得点が伸び悩み招集されていない。 一方、当時20歳だったケイティ・ロビンソンは2023年女子ワールドカップの代表に選ばれ、最年少でオーストラリアへ渡った。U-23代表では長くレギュラーを務めたが、同年9月以降、シニア代表には招集されていない。
総勢44名である。
ただし、長期離脱中の数名は2027年ワールドカップ前に戦線復帰する見込みで、代表入り争いの有力候補だ。ただ現状は不透明で、評価は難しい。
中でもアギェマンが来夏代表に選ばれる可能性が最も高い。彼女は2025年ユーロで急きょ代表入りし、デビュー戦開始41秒で得点を挙げるなど、鮮烈な印象を残した。 本大会ではノックアウトステージで2得点を挙げ、大会最優秀若手選手に選ばれた。しかし10月に前十字靭帯（ACL）を損傷。それでも今年後半には復帰し、中断前の調子を取り戻してウィーグマン監督のセンターフォワード選択肢を強化すると期待される。
さらに、前十字靭帯（ACL）の負傷で離脱中の選手が3人いる。2025年12月から離脱しているトッテナムFWジェシカ・ナズは代表6キャップ、10代のケイティ・リードはA代表デビュー前ながら11月の初招集時に国内屈指のセンターバックと評価されていた。 右SBの層を厚くするはずだったエラ・モリスは合宿で負傷したが、4月上旬に戦線復帰し、代表争いに加わる時間は十分にある。
ミッシー・ボー・カーンズも当初は嬉しい事情で離脱した。 アストン・ヴィラのMFカーンズは2026年3月、第1子妊娠を発表し9月出産予定だった。しかし3月末、流産したことを明かした。彼女はユーロ2025の予備登録メンバーに入り、年末の親善試合2試合でブラインドキルデ・ブラウンやクリントンを抑え出場していた。
合計49名。