Goal.com
ライブ
Lionesses World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

イングランド女子代表の2027年ワールドカップメンバー候補：来夏、サリナ・ウィーグマン監督率いる「ライオンズ」に選出されるのは誰か？

Analysis
イングランド
ワールドカップ
女子サッカー
サリナ・ヴィーフマン
リア・ウィリアムソン
アレッシア・ルッソー
クロエ・ケリー
ルーシーブロンズ
ローレン・ジェームズ
エラ・トゥーン
ローレン・ヘンプ
ベサニー・ミード
ハンナハンプトン
ジョージアスタンウェイ
M. Agyemang
キーラ・ウォルシュ
ローラ・ブリンドキルデ
グレース・クリントン
エリー・ローバック
T. Hinds
A. Beever-Jones
ポピー・パティンソン
ジェシカ・カーター
マヤ・ル・ティシエ
アンナ・ムーアハウス
L. Wubben-Moy
ジェシカパーク
エスメ・モーガン
アレックス・グリーンウッド
L. Kendall
F. Godfrey
ソフィー・バガリー
キアラ・キーティング
ニアムチャールズ
A. Denton
K. Reid
ルーシーパーカー
ミリーターナー
M. Kearns
メイジー・シモンズ
ルビーメイス
特集＆コラム
ジェシカ・ナズ
ニキータ・パリス
ケイティ・ロビンソン
ケイティ・ゼレム
エボニーサーモン
ベサニー・イングランド
ギャビー・ジョージ
ローラ・クームス
E. Parkinson

2027年女子ワールドカップのイングランド代表予選が正式に幕を開けた。 「ライオネッス」は火曜日にウクライナを6-1で下して開幕戦を飾り、土曜日にアイスランドをホームに迎えて、ブラジル大会への出場権獲得に向けた戦いを続ける。2023年の準優勝チームであるサリナ・ヴィーグマン監督率いるチームが同様の成果を上げることは誰もが予想しているが、南米での大会に欧州王者として出場するメンバーを監督が誰に任せるかは、まだ不透明な部分がある。

もちろん、来年6月の最終メンバー入りが確実視される選手は数多くいる。何しろウィーグマン監督は4年以上にわたりイングランド代表を率いてきたため、彼女が信頼する選手や、大会における彼女のスタメン構成の傾向、そして「確実なメンバー」以外でチームを構成する際に求める選手のタイプは、すでにわかっている。

とはいえ、2027年女子ワールドカップに向けた「ライオネッス」の全メンバーを予測するのが容易だとは限らない。2025年の欧州選手権での優勝以来、多くの新顔が台頭している一方で、残念ながら長期の怪我で離脱している選手も数名いる。

さて、イングランド代表が予選をスタートさせた今、ウィーグマン監督の代表入りが確実視されているのは誰か？この過程で実力を証明する必要があるのは誰か？そして、代表入りを逃す危険性があるのは誰か？来夏の大会を前に、ライオネスの選手層の現状をGOALが解説する……

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    間違いなく確実な選手

    「ライオネッス」のチーム体制が安定していること、ウィーグマン監督の長期にわたる指揮、そして過去の主要大会での実績を踏まえると、来夏のブラジル行きの代表メンバーとして、自信を持って名前を挙げられる選手は数多くいる――もちろん、誰一人として怪我に悩まされないという前提だが。

    キャプテンのリア・ウィリアムソンは間違いなくその一人であり、正ゴールキーパーのハンナ・ハンプトンも同様だ。ウィーグマン監督の在任期間を通じてスタメンの座を確固たるものにしてきた他の選手には、ルーシー・ブロンズキーラ・ウォルシュジョージア・スタンウェイアレッシア・ルッソが挙げられる。この6人のうち誰一人としてブラジル行きを逃すようなことがあれば、それはまさに衝撃的な出来事となるだろう。

    ローレン・ヘンプローレン・ジェームズもこのカテゴリーに入る。両者とも今シーズンは怪我に悩まされており、他の選手ほどすぐに名前が挙がるわけではないが、ウィーグマン監督がほぼ間違いなく常に先発メンバーに起用する選手であり、したがって代表メンバー入りは確実だ。

    選手総数：8名

    • 広告
  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    ヴィーグマンの他の指導者たち

    次のグループに名を連ねる選手たちの多くは、前述の「確実なレギュラー」のカテゴリーに含めるべきだという主張も容易に成り立つだろう。しかし、彼女たちは他の選手たちほど「不動のスタメン」とは言えないため、やや下のカテゴリーに分類されることになる。とはいえ、ウィーグマン監督がブラジルでの「ライオンズ」代表に彼女たちを選出しないとなれば、それは大きな驚きとなるだろう。というのも、彼女たちはウィーグマン監督の指揮下において、一流の選手であり、重要なリーダーとしての地位を確立しているからだ。

    その中には、ジェス・カーターエスメ・モーガンアレックス・グリーンウッドが名を連ねている。彼女たちは現在、イングランド代表の招集リストにほぼ確実に名を連ねているが、ウィーグマン監督がどのような守備陣形を敷くかによって、スタメン入りやベンチ入りが入れ替わることもある。3人とも、高い技術と経験に加え、貴重なマルチプレーヤーとしての能力を兼ね備えており、2027年の代表チームにおいても不可欠なメンバーとなるだろう。

    エラ・トゥーンは10番のポジションを巡って常に激しい競争にさらされているが、ウィーグマン監督の第一候補として常にトップに立っている。一方、ベス・ミードクロエ・ケリーは、すべての試合で先発出場するわけではないものの、このチームにとって極めて重要なメンバーであることを証明してきた。3人とも、イングランドのこれまでの成功において決定的な瞬間を生み出しており、ブラジル行きの飛行機に乗ることが期待されている。

    選手総数：14名

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    好調な推移

    ここからは確実性が低下します。とはいえ、このカテゴリーに属する選手たちはイングランド代表において好調な傾向にあり、その結果、来夏の代表戦に選出される可能性は極めて高いと言えます。

    アギー・ビーバー＝ジョーンズはこのグループの古参メンバーの一人で、過去18ヶ月の大半をルッソのセンターフォワードの控えとして過ごしてきた。しかし、ユーロ2025ではミシェル・アギェマンが彼女より数回先発出場したことで、その状況は最近少し変化している。 しかし、ビーバー＝ジョーンズはイングランド代表チーム全体における序列では依然として上位に位置しており、アギェマンが負傷離脱している間は、再びルッソ監督の下で確固たる控え選手としての地位を取り戻している。

    一方、ジェス・パークマヤ・ル・ティシエルシア・ケンドールは、クラブレベルでの非常に印象的なパフォーマンスが「ライオネッス」での出場機会につながり、最近このグループに加わった選手たちだ。

    パークは2025-26シーズン、欧州で最も好調な攻撃陣の一人であり、今やスタメン必須の存在となっている。ル・ティシエは、以前はほぼ専ら右サイドバックとして見られていたが、最近ではセンターバックとして出場機会を増やし始めている。一方、ケンドールは、ユーロ2025後の親善試合において、イングランド代表のブレイクしたスターの一人だった。

    このグループで最後に挙げるのはアンナ・ムーアハウスだ。30歳の彼女は昨年11月にイングランド代表デビューを果たし、過去18ヶ月間、ゴールキーパー陣において安定した存在感を示してきた。ハンプトンの控えとして招集された他のゴールキーパーたちとは異なり、彼女はクラブレベルで常に安定した出場機会を得ており、そのためハンプトンの控え候補の中で、代表から外れる可能性が最も低い選手と言える。

    このカテゴリーに属する5人の選手がこのままの調子を維持できれば、信頼できる控え選手としてであれ、効果的な交代要員としてであれ、2027年女子ワールドカップにおいて重要な戦力としてチームに加わるはずだ。

    選手総数：19名

  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    残りわずか

    現時点では、ウィーグマン監督がワールドカップに向けてどれだけの選手を招集できるのかは定かではない点に留意すべきだ。男子代表の招集人数は2022年の大会で26人に拡大され、2026年大会でもその人数が維持されており、それ以降、ほとんどの大陸別大会でも人数の増加が認められている。 しかし、女子サッカーでは同様の動きは見られず、ウィーグマン監督は2023年女子ワールドカップおよびユーロ2025において、23名の選手に限定されている。大会が近づくにつれ、この点に関するさらなる情報が明らかになることは間違いない。

    ウィーグマン監督が選出する必要があるゴールキーパーはあと1人、それは確実だ。候補選手の中で、ここ数ヶ月間安定した出場機会を得ている選手はいないため、最終的にそれが決定的な要因となるだろう。キアラ・キーティングエリー・ローバックの争いになると思われるが、ソフィー・バガリーも怪我人が出た際に最近招集されている。

    ディフェンダーに関しては、2027年女子ワールドカップの予想メンバーの多くが多才であるため、ウィーグマン監督が最終的にどのグループに落ち着くかを測るのは常に難しい。現実的には、前述の6名でバックラインのすべてのポジションはカバーされているため、あとは監督がどのような資質や、どのようなポジションの層の厚さを手元に置きたいかという問題になる。

    ニアム・チャールズアヌーク・デントンテイラー・ハインズはいずれも右サイドや左サイドでプレー可能であり、ポピー・パティンソンは最近、課題の多かった左サイドバックのポジションにおいて自然な選択肢として台頭してきた。一方、センターバックのロッテ・ウッベン＝モイは、ユーロ2022、2023年女子ワールドカップ、ユーロ2025の代表メンバーに名を連ねており、それが彼女の大きな強みとなるだろう。

    中盤では、グレース・クリントンが夏のマンチェスター・シティ移籍以来、出場機会を得られずに苦戦しており、それがイングランド代表入りの野望にとって不利に働いている。一方、チームメイトのローラ・ブリンクイルデ・ブラウンは女子スーパーリーグ首位のチームで活躍しているものの、その活躍が「ライオンズ」でのさらなる機会につながってはいない。 トゥーンとクリントンの負傷により、4月の代表招集期間に初めてA代表に招集された17歳のエリカ・パーキンソンも、このポジションの候補として名乗りを上げた。

    さらに、他のストライカーの負傷によりイングランド代表の直近2回の合宿に参加した20歳のフォワード、フレイヤ・ゴッドフリーも挙げられる。このチームは攻撃陣が充実しているため、来夏の代表招集には欠場者の発生が条件となるかもしれないが、それまでの間に出場時間やコンディションに関して状況が大きく変わる可能性もある。

    選手総数：31名

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    部外者

    他にも候補はいるだろうか？あり得ない話ではない。 何しろ、ウィーグマン監督は、長らく代表から遠ざかっていた選手を呼び戻すことには慣れている。彼女はローラ・クームズを2023年女子ワールドカップに招集し、マンチェスター・シティのスター選手が8年間代表から離れていた状態を終わらせた。また、昨年には2年以上も代表から外れていたフォワードのニキータ・パリスを復帰させたが、結局彼女はユーロ2025の代表メンバーには選ばれなかった。

    では、もし必要とされれば、彼女たちの後を継いで、一見すると突如としてこのイングランド代表チームに招集される可能性のある選手は誰だろうか？

    ミリー・ターナールーシー・パーカーは、WSLでレギュラーとして活躍しており、ウィーグマン監督率いる「ライオンズ」代表の候補メンバーとして名を連ねてきた。センターバック陣に怪我人が出た場合、彼女たちが次なる候補となるだろう。

    中盤では、ルビー・メイスメイジー・サイモンズが有望な若手選手だ。両者とも代表招集経験があり、クラブレベルでもイングランドU-23代表でも定期的にプレーしている。ウィーグマン監督は、他の選手が欠場した際や、若手がステップアップするに値する機会を得た際には、チームを補強するためにU-23代表から選手を招集することを常としてきた。

    繰り返しになるが、現状ではこの4人のいずれかが2027年の大会に出場する可能性は低いだろう。実際、パーカーとサイモンズは代表チームに招集されているものの代表キャップはゼロであり、ターナーとメイスもそれぞれ1キャップしか持っていない。 しかし、彼女たちは全員WSLでその実力を示しており、代表チームという環境にも慣れ親しんでいる。特にメイスとサイモンズの場合は状況が変わる可能性がある。両者ともまだ非常に若く、今から来年の夏にかけて飛躍的な成長を遂げる可能性があるからだ。

    選手総数：35名

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    忘れられた女性たち

    このチームの指揮を執った4年半の間に、ウィーグマンは48人の選手に代表デビューの機会を与えた。そのうち6人はすでに引退しているが、現在も現役でプレーしている選手は数多くおり、中にはイングランドサッカーの2部リーグでプレーしている選手もいる。彼らは、現ライオンズ監督が在任中に、いずれかの時点で代表構想に組み込んでいた選手たちだ。

    その多くはベテラン選手で、クームズパリスベサニー・イングランドジョーダン・ノブスといった若手選手たちに代表の座を奪われてしまった。また、ケイティ・ゼレムギャビー・ジョージも、チームで必要とされていたポジションを務めていたにもかかわらず、合宿に参加した際、ウィーグマン監督の目を引くことはできなかった。

    この層には、イングランド代表に初招集された後も、なかなか飛躍できなかった若手選手も数名いる。エボニー・サーモンは、ここ数年、安定した得点力を発揮できず、2023年2月以来代表招集を受けていない。 一方、ケイティ・ロビンソンはウィーグマン監督のお気に入りだったようで、2023年女子ワールドカップの代表メンバーにも選出され、当時20歳というライオネスの最年少選手としてオーストラリアへ渡った。しかし、その後もU-23代表では長らくレギュラーを務めていたにもかかわらず、同年9月以降、シニア代表には招集されていない。

    選手総数：43名

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    長期欠席者

    この予想に水を差すのが、2027年ワールドカップ開幕のかなり前に戦線復帰する見込みの長期離脱組数名だ。彼女たちは依然として代表入り争いの有力候補ではあるが、現状では状況が不透明なため、現時点での評価は難しい。

    その中でも、アギェマンが来夏の代表メンバー入りする可能性が最も高い。このフォワードは2025年に突如として頭角を現し、ユーロ代表メンバーに急遽招集された際、ライオネッス（イングランド女子代表）デビュー戦開始わずか41秒でゴールを決めるという衝撃的なデビューを飾った。 スイスでの大会では、ノックアウトステージで2得点を挙げ、大会最優秀若手選手に選出されたが、10月に前十字靭帯（ACL）の負傷を負った。しかし、彼女は今年後半には復帰する見込みであり、中断前の調子を取り戻し、ウィーグマン監督のセンターフォワードの選択肢を強化することを期待している。

    この代表チームの候補メンバーには、前十字靭帯（ACL）の負傷で離脱中の選手がさらに3名いる。2025年12月から欠場しているトッテナムのFWジェシカ・ナズは、代表6キャップを記録している。10代のケイティ・リードは、まだA代表デビューを果たしていないが、負傷の報が伝えられる数日前の11月に初招集を受けた際、国内で最も好調なセンターバックの一人だった。 また、エラ・モリスはユーロ2025直前に右サイドバックの層の薄さを補う有望な解決策として招集されたが、その合宿中に膝の怪我を負ってしまった。モリスは4月上旬に復帰を果たしており、現在では再び代表争いに加わるための時間は十分にある。

    ミッシー・ボー・カーンズもまた欠場する選手の一人だ。当初は、はるかに喜ばしい理由によるものだった。 アストン・ヴィラの中盤選手である彼女は、2026年3月に第1子を妊娠していることを発表し、出産予定は9月だった。しかし、3月末、彼女は悲痛なことに流産してしまったことを明かした。カーンズはユーロ2025の候補メンバーに名を連ねており、年末に行われたイングランド代表の親善試合2試合に出場し、ブラインドキルデ・ブラウンやクリントンらを差し置いて出場機会を得ていた。

    合計：48

World Cup Qualification UEFA
イングランド crest
イングランド
ENG
スペイン crest
スペイン
ESP