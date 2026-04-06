現時点では、ウィーグマン監督がワールドカップに向けてどれだけの選手を招集できるのかは定かではない点に留意すべきだ。男子代表の招集人数は2022年の大会で26人に拡大され、2026年大会でもその人数が維持されており、それ以降、ほとんどの大陸別大会でも人数の増加が認められている。 しかし、女子サッカーでは同様の動きは見られず、ウィーグマン監督は2023年女子ワールドカップおよびユーロ2025において、23名の選手に限定されている。大会が近づくにつれ、この点に関するさらなる情報が明らかになることは間違いない。

ウィーグマン監督が選出する必要があるゴールキーパーはあと1人、それは確実だ。候補選手の中で、ここ数ヶ月間安定した出場機会を得ている選手はいないため、最終的にそれが決定的な要因となるだろう。キアラ・キーティングとエリー・ローバックの争いになると思われるが、ソフィー・バガリーも怪我人が出た際に最近招集されている。

ディフェンダーに関しては、2027年女子ワールドカップの予想メンバーの多くが多才であるため、ウィーグマン監督が最終的にどのグループに落ち着くかを測るのは常に難しい。現実的には、前述の6名でバックラインのすべてのポジションはカバーされているため、あとは監督がどのような資質や、どのようなポジションの層の厚さを手元に置きたいかという問題になる。

ニアム・チャールズ、アヌーク・デントン、テイラー・ハインズはいずれも右サイドや左サイドでプレー可能であり、ポピー・パティンソンは最近、課題の多かった左サイドバックのポジションにおいて自然な選択肢として台頭してきた。一方、センターバックのロッテ・ウッベン＝モイは、ユーロ2022、2023年女子ワールドカップ、ユーロ2025の代表メンバーに名を連ねており、それが彼女の大きな強みとなるだろう。

中盤では、グレース・クリントンが夏のマンチェスター・シティ移籍以来、出場機会を得られずに苦戦しており、それがイングランド代表入りの野望にとって不利に働いている。一方、チームメイトのローラ・ブリンクイルデ・ブラウンは女子スーパーリーグ首位のチームで活躍しているものの、その活躍が「ライオンズ」でのさらなる機会につながってはいない。 トゥーンとクリントンの負傷により、4月の代表招集期間に初めてA代表に招集された17歳のエリカ・パーキンソンも、このポジションの候補として名乗りを上げた。

さらに、他のストライカーの負傷によりイングランド代表の直近2回の合宿に参加した20歳のフォワード、フレイヤ・ゴッドフリーも挙げられる。このチームは攻撃陣が充実しているため、来夏の代表招集には欠場者の発生が条件となるかもしれないが、それまでの間に出場時間やコンディションに関して状況が大きく変わる可能性もある。

選手総数：31名