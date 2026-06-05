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ライブ
Lucy Bronze England Euro 2025 trophyGetty Images
Ameé Ruszkai
翻訳者：

イングランド女子代表の歴代出場記録：ルーシー・ブロンズ、ジル・スコット、ファラ・ウィリアムズら最多出場選手

イングランド
女子サッカー
ワールドカップ
UEFA女子ユーロ
ルーシーブロンズ

イングランド女子代表は近年、2022年と2025年の欧州選手権で優勝し、2023年の女子ワールドカップでも決勝に進出するなど、多くの成功を収めてきた。サリナ・ウィーグマン監督率いるチームでこれらの成功に貢献した選手たちは、獲得タイトルだけでなく、代表出場数でも記録に名を連ね始めている。

2026年3月、ルーシー・ブロンズはイングランド代表通算145試合目の出場を果たし、カレン・カーニーを抜いてイングランド女子代表の歴代出場数トップ3に入った。「代表で100試合に出場することさえ想像できませんでした。ましてや、私にとって伝説的な存在で、幼い頃から憧れ、目標にしてきたカレン・カーニーのような人を超えるなんて」とブロンズは語り、イングランド女子代表を象徴する選手たちが並ぶこのランキングに自身の名が入ったことを「信じられない」と表現した。ブロンズはさらに順位を上げられるだろうか。勢いが衰える様子はないが、上位に進むにはあと何試合の出場が必要なのか。

現在のイングランド女子代表にいる他のスター選手たちはどうだろう。現役の代表選手で出場数トップ10に入っているのは今のところブロンズだけだが、ヴィーフマン監督率いるチームには順位を上げている選手が大勢いる。通算113試合出場のアレックス・グリーンウッドはトップ10入り目前。キーラ・ウォルシュとジョージア・スタンウェイも、いずれトップ10に入ることは確実に見える。29歳のウォルシュは105試合、27歳のスタンウェイは95試合に出場している。ローレン・ヘンプの数字も目を引く。わずか26歳にして、代表で80試合に出場している。

では、彼女たちが追いかけるのは誰の記録で、上位の選手たちとはどれほどの差があるのか。イングランド女子代表で最も多くの試合に出場した選手は誰なのか。GOALが代表出場数の多い選手たちを紹介する。

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    10ケリー・スミス（代表117試合出場）

    イングランド史上最高の選手と広く評されるケリー・スミスは、1995年にイングランド女子代表デビューを果たし、19年間にわたって代表で活躍した。チームの中心を担ったFWは、2014年に代表を引退するまでに46ゴールを記録。2021年にエレン・ホワイトに抜かれるまで、イングランド女子代表の歴代最多得点者だった。現在も得点ランキングで歴代2位につけ、出場数は117キャップで歴代10位となっている。

  • Steph Houghton England Women 2018Getty Images

    9ステフ・ホートン（代表121試合出場）

    8年間にわたりイングランド代表の主将を務めたステフ・ホートンは、2010年代に強豪との差を縮め始めた同代表の中心選手だった。2015年のワールドカップで歴史的な3位に入ったチームの一員であり、EURO2017と2019年のワールドカップでは代表の準決勝進出に貢献。2021年に通算121試合目となる最後の代表戦に出場した。

  • Gillian Coultard England Women 1997Getty Images

    8ジリアン・コールタード（代表125試合出場）

    イングランド代表で初めて通算100試合出場を達成した女性選手であり、一時は男女を通じてその大台に到達したわずか5人のうちの1人だったジリアン・コールタード。かつてイングランド女子代表の主将を務め、世紀が変わる前からチームを支えた。MFのコールタードは1981年に18歳で代表デビューを果たし、その後19年間で通算125試合に出場。2000年末に代表引退を発表した。

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  • Rachel Yankey England Women 2013Getty Images

    7レイチェル・ヤンキー（代表通算129試合出場）

    イングランド女子代表の偉大な選手の一人、レイチェル・ヤンキーの代表キャリアは複数の時代にまたがる。1997年に代表デビューを果たし、スコットランドに4-0で勝利したその試合でゴールも決めた。コールタードに続き、イングランド女子代表で100試合出場を達成した史上2人目の選手となり、代表通算129試合出場を記録して引退。現役生活の終盤には、ピーター・シルトンが保持していた当時のイングランド代表歴代最多記録、125試合出場を上回った。

  • Casey Stoney England Women 2011Getty Images

    6ケイシー・ストーニー（代表130試合出場）

    2000年にデビューしたケイシー・ストーニーは、18年間にわたるイングランド代表でのキャリアを通じて、チームの目標が主要大会への出場から優勝へと大きく変わるのを目の当たりにした。DFのストーニーは、初めてEURO決勝に進出した2009年のイングランド代表で重要な役割を果たし、2015年のワールドカップとEURO2017での準決勝進出にも貢献。代表通算130試合に出場し、2018年に代表引退を発表した。

  • Alex Scott England Women 2016Getty Images

    5アレックス・スコット（代表通算140試合出場）

    アレックス・スコットの代表でのキャリアは13年間と、このリストの多くの選手より短かった。それでも通算140試合に出場し、イングランド女子代表の歴代出場数で5位に入っている。スコットは2009年の女子EURO、2015年のワールドカップ、2017年の女子EUROで成功を収めたチームの右サイドバックとして主力を務めた。後にそのポジションを引き継ぐルーシー・ブロンズは、アーセナルを象徴する存在だったスコットが代表を退くまで、自身の成長を大いに後押ししてくれたと語っている。

  • Karen Carney England Women 2013Getty

    4カレン・カーニー（代表144試合出場）

    イングランド女子代表が輩出した屈指の才能、カレン・カーニーは、代表での歴代出場数と歴代得点数の両方で上位に名を連ねる。2005年にデビューしてからイングランド代表として144試合に出場し、33得点を記録。この得点数は現在も歴代7位タイだ。最後の大会となった2019年のワールドカップでは、イングランド女子代表は決勝進出まであと一歩に迫った。

  • FBL-WOMEN-EURO-2025-FINAL-ENG-ESPAFP

    3ルーシー・ブロンズ（代表148試合出場）

    このリストに名を連ねる現役のイングランド代表選手は、ルーシー・ブロンズだけだ。最近、イングランドがアイスランドに2-0で勝利した試合に出場してカーニーの記録を上回り、3位に浮上した。この試合では1ゴール1アシストを記録している。2013年に代表デビューを果たしたブロンズは、2017年のスコットの引退以降、ほぼ常に右サイドバックとしてプレー。EURO 2022とEURO 2025の優勝に加え、2023年ワールドカップ決勝への歴史的な進出でも重要な役割を果たした。守備的なポジションながら22ゴールを挙げていることも、驚くべき数字だ。

  • Jill Scott England 2022Getty

    2ジル・スコット（代表通算161試合出場）

    ジル・スコットは2022年、イングランド代表の主要大会初優勝に貢献し、16年間の代表キャリアにふさわしい形で幕を下ろした。欧州選手権制覇では、MFとしての豊富な経験が重要な役割を果たした。その約13年前のユーロ2009では、将来を嘱望される若手だったスコットがオランダ戦の延長戦で決勝ゴールを決め、イングランドを決勝へと導いている。イングランド代表で通算150試合出場を達成した、わずか2人の選手のうちの1人だ。

  • Fara Williams England Women 2013Getty Images

    1ファラ・ウィリアムズ（代表通算172試合出場）

    ファラ・ウィリアムズが持つイングランド代表通算172試合出場という驚異的な記録は、長らく破られないと思われてきた。2001年にデビューしたMFは2019年までプレー。イングランド代表でのキャリアを象徴する場面は、2015年のワールドカップでドイツから史上初の勝利を挙げ、記念すべき3位を手にする決勝点となったPKだ。これがウィリアムズにとって代表通算40点目にして最後のゴールとなり、通算得点ランキングでも歴代5位につけている。

    ブロンズはその出場記録を超えられるだろうか。34歳のDFにとっては、並大抵ではない挑戦となる。 