2026年3月、ルーシー・ブロンズはイングランド代表通算145試合目の出場を果たし、カレン・カーニーを抜いてイングランド女子代表の歴代出場数トップ3に入った。「代表で100試合に出場することさえ想像できませんでした。ましてや、私にとって伝説的な存在で、幼い頃から憧れ、目標にしてきたカレン・カーニーのような人を超えるなんて」とブロンズは語り、イングランド女子代表を象徴する選手たちが並ぶこのランキングに自身の名が入ったことを「信じられない」と表現した。ブロンズはさらに順位を上げられるだろうか。勢いが衰える様子はないが、上位に進むにはあと何試合の出場が必要なのか。

現在のイングランド女子代表にいる他のスター選手たちはどうだろう。現役の代表選手で出場数トップ10に入っているのは今のところブロンズだけだが、ヴィーフマン監督率いるチームには順位を上げている選手が大勢いる。通算113試合出場のアレックス・グリーンウッドはトップ10入り目前。キーラ・ウォルシュとジョージア・スタンウェイも、いずれトップ10に入ることは確実に見える。29歳のウォルシュは105試合、27歳のスタンウェイは95試合に出場している。ローレン・ヘンプの数字も目を引く。わずか26歳にして、代表で80試合に出場している。

では、彼女たちが追いかけるのは誰の記録で、上位の選手たちとはどれほどの差があるのか。イングランド女子代表で最も多くの試合に出場した選手は誰なのか。GOALが代表出場数の多い選手たちを紹介する。