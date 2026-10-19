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イングランド女子代表に朗報！サリナ・ヴィーフマン監督が2029年までの新たな長期契約にサイン
ヴィーフマン、長期的な続投を表明
ヴィーフマンは契約を延長し、イングランド女子代表との契約期間は2029年までとなった。従来の契約は2027年ワールドカップ後に満了する予定だったが、今回の延長により、2029年の欧州選手権後も監督を務めることになる。
この決定はFAにとって大きな後押しであり、安堵をもたらすものとなった。ヴィーフマンは最近、イングランドがギリシャと対戦するプレーオフを前に、長期的な計画についての質問をかわしていたが、今やその見通しが明確になった。
アシスタントコーチのヤネケ・バイルとアルヴィド・スミット、GKコーチのダレン・ウォードも、契約を2029年まで延長した。テクニカルスタッフ全員が、次の主要大会を迎えるまでともに活動することになる。
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「これ以上に良い仕事は思い浮かばない」
ウィーフマン監督は、役割への情熱と組織からの継続的な支援を挙げ、歩みを続けられる喜びを語った。チームをさらなる成果へ導く決意も変わらない。
「このチームとともに続けられることが本当にうれしい。サッカー界でこれ以上の仕事は思い浮かばない」とウィーフマン監督は語った。「寄せられた信頼を光栄に思う。決して当たり前のこととは考えていないし、この素晴らしい協力関係を続けていきたい」
FAの最高経営責任者（CEO）であるマーク・ブリンガム氏は、代表チームに対するウィーフマン監督の貢献を称え、こう述べた。「サリーナは素晴らしい監督だ。主要大会で並ぶ者のない実績を持っている。次のEUROに向けた期間も彼女と仕事を続けられることを、とてもうれしく思う」
比類なき記録
ヴィーフマン監督は、オランダ代表をEURO2017優勝と2019年ワールドカップ決勝進出に導いた後、2021年9月にイングランドサッカー協会（FA）での仕事を始めた。その卓越した手腕により、FIFA年間最優秀女子監督賞を5度受賞している。
イングランド代表での在任期間には、目覚ましいタイトル獲得と前例のない安定した成績を残してきた。ヴィーフマン監督の下、チームは2022年の欧州選手権で優勝。2025年には決勝でスペインをPK戦の末に破り、連覇を果たした。また、2023年のワールドカップでもイングランド代表を決勝に導いたが、スペインに惜敗した。
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ワールドカップ出場を目指して
ウィーフマン監督の当面の最優先課題は、ブラジルで開催される次回のワールドカップへの出場権を獲得することだ。イングランド代表は出場権を懸け、ウクライナ代表との重要なプレーオフに臨む。
さらに先を見据えると、英国代表が2028年ロサンゼルス五輪への出場権を獲得した場合、ウィーフマン監督が同代表も率いる可能性がある。長期契約によって、今後のすべての代表チームの活動に向けた体制の安定が確保される。
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