ヴィーフマンは契約を延長し、イングランド女子代表との契約期間は2029年までとなった。従来の契約は2027年ワールドカップ後に満了する予定だったが、今回の延長により、2029年の欧州選手権後も監督を務めることになる。

この決定はFAにとって大きな後押しであり、安堵をもたらすものとなった。ヴィーフマンは最近、イングランドがギリシャと対戦するプレーオフを前に、長期的な計画についての質問をかわしていたが、今やその見通しが明確になった。

アシスタントコーチのヤネケ・バイルとアルヴィド・スミット、GKコーチのダレン・ウォードも、契約を2029年まで延長した。テクニカルスタッフ全員が、次の主要大会を迎えるまでともに活動することになる。