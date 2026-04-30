コールは、ケインがクラブサッカー界で最も権威ある賞を受けるのは「当然」と主張する。その場合、彼は世界最高の選手と認められ、年内のバロンドール有力候補になるだろう。

若き日に困難を乗り越え、トッテナムで忍耐が報われたケインにとって、それは大きな偉業となる。彼はスパーズ史上最高のストライカーであり、代表112試合で78得点を挙げている。

欧州選手権決勝で2度イングランドのキャプテンを務めたケインが、1966年以来の主要タイトルをもたらせば、イングランドサッカー史上最高の選手として評価されるだろう。