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「イングランド史上最高の9番」――ジョー・コールは、バイエルン・ミュンヘンのストライカー、ハリー・ケインがウェイン・ルーニーやアラン・シアラーを超え、チャンピオンズリーグ制覇に「ふさわしい」と語った。
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ケインはトッテナムを離れバイエルンに移籍し、トロフィー獲得のジンクスを破った。
ケインは2025年、バイエルンでブンデスリーガを制し、「トロフィー・カーズ」のジンクスを破った。翌年もタイトルを守り、チームは再びビール掛けの祝勝会を計画。欧州タイトルも目前だ。
彼らは準決勝第1戦でパリ・サンジェルマンと9得点を奪い合う死闘を繰り広げ、わずかなリードを携えてアリアンツ・アレーナでの第2戦へ進んだ。
記録を塗り替えるケインは、イングランド史上最高の選手になれるか？
コールは、ケインがクラブサッカー界で最も権威ある賞を受けるのは「当然」と主張する。その場合、彼は世界最高の選手と認められ、年内のバロンドール有力候補になるだろう。
若き日に困難を乗り越え、トッテナムで忍耐が報われたケインにとって、それは大きな偉業となる。彼はスパーズ史上最高のストライカーであり、代表112試合で78得点を挙げている。
欧州選手権決勝で2度イングランドのキャプテンを務めたケインが、1966年以来の主要タイトルをもたらせば、イングランドサッカー史上最高の選手として評価されるだろう。
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ケインはイングランド史上最高のストライカーか？
引退から復帰し、昨季1勝18敗だった「スペクセーバーズ・ベスト・ワースト・チーム」のウォーリーFCで得点を挙げた元イングランド代表コールは、ケインが特定の分野で既に史上最高（GOAT）だと確信している。
GOALの独占インタビューでコールはこう語った。「間違いなく彼はイングランド史上最高の9番だ。シアラーやルーニーを含めても、その点では彼らが上回っている。彼が挙げたゴールの数はとんでもない」。
バロンドールやワールドカップを取れば議論は加熱するだろう。でも、彼が仲間であることがすでに誇らしい。彼は控えめなヒーローとして歩み、今その価値が明らかになった」
草の根からワールドカップへ：ケインの驚くべき道のり
コールは、全大会通算142試合で139得点を挙げたこの選手についてこう続けた。「彼がドイツで成し遂げたことは驚くべきものだ。チャンピオンズリーグを制する彼を見たい。彼ならその価値がある。
彼の物語は若者や草の根サッカーの励みになる。アーセナルを放出され、最初は苦しかったが、頂点に立てば素晴らしい話になる。実現することを願っている。」
移籍の噂：バイエルン、ケインの契約更新を熱望
バイエルンはケインと2027年夏までの契約を結んでいる。移籍条項の期限は切れており、今夏の移籍はなさそうだが、新契約がまだないため噂は絶えない。
交渉は予定されているが、ミュンヘン側はクラブの歴史を塗り替えてきた貴重な戦力を手放すことに消極的だ。ケインが自身のレガシーを確固たるものにし、将来の若手選手たちに刺激を与える中、コールも遠方からその様子を見守る一人となるだろう。
ウォーリーFCの成長は、スペクセーバーズのYouTubeシリーズ『ベスト・ワースト・チーム』で追われている。第9話に登場するジョー・コールの姿をチェックし、チャンネル登録して彼らの旅を見守ろう。