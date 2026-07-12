「イングランド以外はすべて」――リオネル・メッシはキャリア初となる稀有な記録達成に言及し、2026年のアルゼンチン代表がディエゴ・マラドーナの“スリー・ライオンズ”戦での活躍に刺激されていると語った。

メッシは2026年W杯準決勝でアルゼンチンがイングランドと対戦し、残された数少ない目標に挑む。両国は準々決勝で延長戦の末に勝利した。アルゼンチンはスイスを3－1、イングランドはノルウェーを2－1で下した。

水曜日にアトランタで行われるこの準決勝は、メッシにとってアルゼンチン代表としてイングランドと初めて対戦する試合となる。39歳のメッシは数十年にわたりサッカー界の頂点に君臨してきたが、代表で「スリー・ライオンズ」と戦ったことはない。その事実が、すでに大きな注目を集めるノックアウトステージの試合に、さらなる興味深さを加えている。