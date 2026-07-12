AFP
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「イングランド以外はすべて」――リオネル・メッシはキャリア初となる稀有な記録達成に言及し、2026年のアルゼンチン代表がディエゴ・マラドーナの“スリー・ライオンズ”戦での活躍に刺激されていると語った。
アトランタでの歴史的な会合
メッシは2026年W杯準決勝でアルゼンチンがイングランドと対戦し、残された数少ない目標に挑む。両国は準々決勝で延長戦の末に勝利した。アルゼンチンはスイスを3－1、イングランドはノルウェーを2－1で下した。
水曜日にアトランタで行われるこの準決勝は、メッシにとってアルゼンチン代表としてイングランドと初めて対戦する試合となる。39歳のメッシは数十年にわたりサッカー界の頂点に君臨してきたが、代表で「スリー・ライオンズ」と戦ったことはない。その事実が、すでに大きな注目を集めるノックアウトステージの試合に、さらなる興味深さを加えている。
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マラドーナの偉業に並ぶべく
両国のライバル関係は、1986年W杯準々決勝でディエゴ・マラドーナが2つの伝説的ゴールを決めたことで知られる。 当時まだ生まれていなかったメッシは、その場面を直接見ていない。それでも、その記憶が今もアルゼンチン人のアイデンティティの中核にあると認めた。「私が覚えているのは、アルゼンチン人が繰り返し観て追体験する動画や画像だけです」とESPNに語った。
この特別な一戦について、インテル・マイアミのスターはこう続けた。「でも、このチームは相手に関係なく試合に慣れている。もちろん、イングランド戦は特別だ。彼らは強豪だからね。強豪との試合はいつも特別だ。個人としては、彼らと初めて対戦する。 イングランド以外の国とはすべて対戦してきたので、その点でも楽しみだ。この試合をありのままに受け止め、強豪とのワールドカップ準決勝に再び挑めるよう、最高のコンディションで臨むつもりだ」
メッシの歴史的な連続得点記録が途切れた
現在開催中のワールドカップでメッシは8得点を挙げ、フランスのキリアン・ムバッペと並んで得点ランキングトップに立つ。この活躍で通算21ゴールとし、大会史上最多得点者の地位を確固たるものにした。
アルジェリア戦でハットトリック、オーストリア戦で2得点、ヨルダン、カーボベルデ、エジプト戦で各1得点を記録した。 準々決勝のスイス戦では初めて無得点だったが、代わりに決定的なアシストを記録。2022年カタール大会16強のオーストラリア戦から続いていた連続得点記録はここで止まった。
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アルバレス、イングランドの脅威を警戒
アルゼンチンは延長でジュリアン・アルバレスが先制し、ラウタロ・マルティネスが3点目を決めてスイスを破りベスト4進出。次は好調ジュード・ベリンガム擁するイングランドと対戦する。 「神の手」や1998年のベッカム退場など過去の因縁が話題になるが、アルゼンチン陣営はトゥヘル監督率いるイングランドの実力を認識し、特にノルウェー戦で輝いたベリンガムを警戒している。アルヴァレスは「世界トップ4に入れたことを誇りに思う」と語った。
来週末の日曜決勝でスペインまたはフランスと戦うため、集中力を保つ必要があると警告した。「イングランドには優れた選手が多く、好調だ。だが我々は回復し、準備を整える」とアルバレスは語った。
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