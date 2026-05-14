24歳のサカはイングランド代表で48試合出場し、ワールドカップも間近。エミレーツ・スタジアムでは今も未来のスターたちに刺激を与えている。7歳で加入したアーセナルの下部組織からプレミアリーグ、チャンピオンズリーグの舞台へ。彼はキャプテンマークを巻くことも多く、背中でチームを引っ張る。
2008年に7歳でアーセナルに加入し、公式戦300試合以上に出場して81得点を挙げている。彼はスピードを生かしチームを牽引し、キャプテンマークを巻くこともある。
24歳のサカはイングランド代表で48試合出場し、ワールドカップも間近。エミレーツ・スタジアムでは今も未来のスターたちに刺激を与えている。7歳で加入したアーセナルの下部組織からプレミアリーグ、チャンピオンズリーグの舞台へ。彼はキャプテンマークを巻くことも多く、背中でチームを引っ張る。
2008年に7歳でアーセナルに加入し、公式戦300試合以上に出場して81得点を挙げている。彼はスピードを生かしチームを牽引し、キャプテンマークを巻くこともある。
サカはトニー・アダムスやセスク・ファブレガスなど、地元出身の英雄たちの系譜を継ぐ。その流れは止まらず、10代のダウマンは2025-26シーズンにアーセナル最年少先発＆プレミア得点という歴史を作った。
ポッドキャスト『Beast Mode On』でアキンフェンワから「2026年に注目すべきヘイル・エンド出身の選手」を聞かれたサカは、ダウマンを挙げた。
質疑応答でサカは、これまでで「最高の雰囲気」を尋ねられ、「昨季のアウェイ、PSGとレアル・マドリード戦ですね。どちらも最高でした」と答えた。
アーセナルでの「最高のゴール」には、2023年1月のマンチェスター・ユナイテッド戦で左サイドから中央へ切り込んで右下隅に決めた一撃を選んだ。
監督から受けた最高のアドバイスについては、「シュートを打たなければ、ゴールは決まらない！」と明かした。
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