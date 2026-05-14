24歳のサカはイングランド代表で48試合出場し、ワールドカップも間近。エミレーツ・スタジアムでは今も未来のスターたちに刺激を与えている。7歳で加入したアーセナルの下部組織からプレミアリーグ、チャンピオンズリーグの舞台へ。彼はキャプテンマークを巻くことも多く、背中でチームを引っ張る。

2008年に7歳でアーセナルに加入し、公式戦300試合以上に出場して81得点を挙げている。彼はスピードを生かしチームを牽引し、キャプテンマークを巻くこともある。