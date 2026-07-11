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イングランド代表FWハリー・ケインが、ドナルド・トランプ氏とゴルフをした「非現実的な体験」と語り、トランプ氏の腕前を「かなり上手い」と評価した。
ケイン氏が米国大統領と会談
イングランド代表キャプテンのケインは、フロリダ州パームビーチでトランプ氏とゴルフをしたと語った。まずトランプ氏がメディアに明かし、ノルウェーとのワールドカップ準々決勝を前にマイアミで開かれた会見でケインも認めた。32歳のフォワードは、約18か月前、同地域滞在中に大統領の招待を受けたと説明した。
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ストライカーがトランプの腕前を称賛
公式会見でケインは、この貴重な機会への感謝を語った。バイエルンのストライカーは、大統領のゴルフの腕前を称賛し、自分も年を取っても同じレベルでプレーできることを願っていると述べた。
ケインはメディアにこう語った。「正直、自分のプレーはまずまずでした。18か月前、パームビーチで大統領に誘っていただき、一緒にプレーしました。大統領にお会いし、ゴルフができるとは夢のようでした。
「正直、大統領のゴルフはかなり上手かった。同じ年齢になったとき、彼のようにプレーできるようになりたい。本当に特別な体験だったし、誘ってくれたことに感謝している。」
互いの称賛と支え合い
これに先立ち、トランプ氏はイングランドがベスト16でメキシコを3－2で破った直後、自身のSNS「Truth Social」でケインの人柄と選手としての資質を称賛した。同氏は「［ハリー］・ケインは素晴らしい選手だ。彼とゴルフをしたことがあるが、とても気に入っている。ゴルフも上手い。本当に素晴らしい選手だ」と語った。
ホワイトハウスからの注目に加え、インター・マイアミの施設でトレーニング中だった「スリー・ライオンズ」の選手たちは、デイヴィッド・ベッカム卿の訪問で士気が高まった。
ケインはベッカムとの再会についてこう語った。「彼はただ私たちに幸運を祈ってくれた。試合の後はたいていメッセージをくれて、連絡を取り合っている。彼はイングランドの大ファンだ。イングランド代表としてプレーすること、キャプテンを務めること、そしてユニフォームを着るたびに彼が見せたようなプレーをすること――それが彼にとってどれほど大きな意味を持つか、私たちは皆知っている。
彼はただ応援しに来てくれた。近況を語り合えたし、他の選手も話せてよかった。彼はイングランドのレジェンドだ。明日、彼に誇りに思ってもらえるようなプレーができればと思う」
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ノルウェー戦が「スリー・ライオンズ」を待つ
ケインの視線は完全にピッチに戻った。土曜の夕方に控えるワールドカップ準々決勝ノルウェー戦でイングランドを率い、難関突破を狙う。メキシコ戦の勝利で勢いに乗るノルウェーだが、イングランド守備陣は相手の攻撃を封じるため常に警戒が必要だ。マイアミでの一戦に勝てば、準決勝進出へ大きく前進する。
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