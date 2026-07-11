これに先立ち、トランプ氏はイングランドがベスト16でメキシコを3－2で破った直後、自身のSNS「Truth Social」でケインの人柄と選手としての資質を称賛した。同氏は「［ハリー］・ケインは素晴らしい選手だ。彼とゴルフをしたことがあるが、とても気に入っている。ゴルフも上手い。本当に素晴らしい選手だ」と語った。

ホワイトハウスからの注目に加え、インター・マイアミの施設でトレーニング中だった「スリー・ライオンズ」の選手たちは、デイヴィッド・ベッカム卿の訪問で士気が高まった。

ケインはベッカムとの再会についてこう語った。「彼はただ私たちに幸運を祈ってくれた。試合の後はたいていメッセージをくれて、連絡を取り合っている。彼はイングランドの大ファンだ。イングランド代表としてプレーし、キャプテンを務め、ユニフォームを着るたびにあのプレーを見せたことが、彼にとってどれほど大きな意味を持つか、私たちは皆知っている。

彼はただ応援しに来てくれた。近況を語り合えたし、他の選手も話せてよかった。彼はイングランドのレジェンドだ。明日、彼に誇りに思ってもらえるようなプレーができればと思う」