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翻訳者：
イングランド代表FWイヴァン・トニー、ロンドンのナイトクラブでの事件を受け暴行罪で起訴
トニー、暴行容疑で起訴
トニーは12月6日にソーホーの100 Wardour Streetで起きた事件を受け、実際に身体的危害を加えた暴行の罪で正式に起訴された。30歳のアル・アハリFWは、2024年8月に4000万ポンドでブレントフォードからサウジ・プロリーグの同クラブへ加入しており、口論の直後に逮捕されて以降、無条件保釈の状態が続いている。現在は9月24日にウェストミンスター治安裁判所へ出廷する予定となっている。
- NurPhoto
ナイトクラブでの一件が対立を引き起こす
報道によると、この衝突は、会場内でファンがそのサッカー選手と写真を撮ろうとして腕を回そうとしたことから始まったという。
目撃者はこの口論について、次のように振り返った。「彼は若者のグループがいるテーブルの脇を通り過ぎた。そのうちの1人が彼に気づいて、『おお、イバン・トニーだ』と言い、彼と写真を撮ろうとして首に腕を回そうとした。するとトニーは『離れろ、離れろ』と言った」
さらに目撃者は、その時このFWが高価な腕時計を身に着けており、強盗に遭っていると思った可能性があると付け加えた。
大会にオフ・ザ・ピッチでの問題が付きまとう
今回の法的手続きは、トニーがこの夏のアメリカで行われたワールドカップでイングランド代表としてプレーしてから、わずか数週間後に始まった。逮捕歴がありながらもアメリカのビザを取得したこのFWは、イングランド代表で2試合に出場。アルゼンチンに敗れた準決勝では途中出場し、フランスに勝利した3位決定戦では先発した。
- ZUMA Press Wire
治安判事裁判所での審理が迫る
トニーは今後、サウジ・プロリーグでのプロとしての責務と、ロンドンで予定されている次回の出廷に向けた準備を両立させなければならない。アル・アハリとサッカー協会の関係者は、今後の法的手続きを注視した上で、同選手のキャリアに生じ得る影響を判断する見通しだ。ウェストミンスターでの審理結果は、このFWのクラブと代表の双方における将来に大きな影響を及ぼす可能性がある。
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