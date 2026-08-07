報道によると、この衝突は、会場内でファンがそのサッカー選手と写真を撮ろうとして腕を回そうとしたことから始まったという。

目撃者はこの口論について、次のように振り返った。「彼は若者のグループがいるテーブルの脇を通り過ぎた。そのうちの1人が彼に気づいて、『おお、イバン・トニーだ』と言い、彼と写真を撮ろうとして首に腕を回そうとした。するとトニーは『離れろ、離れろ』と言った」

さらに目撃者は、その時このFWが高価な腕時計を身に着けており、強盗に遭っていると思った可能性があると付け加えた。