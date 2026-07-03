イングランド代表DFチャーリー・クレスウェルが、トゥールーズでの活躍を受け2800万ユーロで移籍合意。

レンヌはリーグのライバル、トゥールーズからイングランド人センターバックのクレスウェル獲得へ、ボーナス300万ユーロを含む総額2800万ユーロの契約を締結間近だ。今夏はすでに4選手とサンダーランドのFWマイエンダを加えるなど、ブルターニュのクラブは迅速に補強を進めている。 23歳のDFを説得するため、クラブ首脳はロアゾン・パークで即座に最高給与3位に入る高額契約を提示した。