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イングランド代表DFチャーリー・クレスウェルが、トゥールーズでの活躍を受け2800万ユーロで移籍合意。
ブルターニュの巨人が野心的な一手を打つ
レンヌはリーグのライバル、トゥールーズからイングランド人センターバックのクレスウェル獲得へ、ボーナス300万ユーロを含む総額2800万ユーロの契約を締結間近だ。今夏はすでに4選手とサンダーランドのFWマイエンダを加えるなど、ブルターニュのクラブは迅速に補強を進めている。 23歳のDFを説得するため、クラブ首脳はロアゾン・パークで即座に最高給与3位に入る高額契約を提示した。
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採用責任者が目標を確認
『Foot Mercato』によると、プレミアリーグのクラブが正式オファーをためらっている間に、レンヌがヨーク出身DF争奪戦に介入した。首脳陣は「チームの要」として彼を評価し、欧州大会を見据えて守備強化を狙っている。
スポーツディレクターのロイク・デシレ氏は番組『En Pleine Lucarne』でこう語った。「彼は我々が狙う数人の選手の一人だ。リーグ・アンを知り、経験もある若手センターバックだ。ただし、彼だけではない」。
トゥールーズが巨利を確保
トゥールーズは2年前にリーズ・ユナイテッドから450万ユーロで獲得した選手で巨利を得る見込みだ。 同クラブは以前、ヴォルフスブルクからの2300万ユーロの冬期オファーやプレミアリーグ・ウェストハムの関心を拒否した。クレスウェルは66試合で8ゴール5アシストを記録し、フランス屈指のディフェンダーとして評価を高めてスタッド・ド・トゥールーズを去る。
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ディフェンダーを待つヨーロッパの舞台
レンヌが過密な国内・欧州日程に備える中、クレスウェルは即座にリーダーとしてチームを牽引する。昨季リーグ・アン6位のブルターニュのクラブは、元リーズのスターにヨーロッパリーグデビューのチャンスを与える。公式戦開始までに守備陣を固めるため、メディカルチェックとプレシーズン練習への適応が急務だ。
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