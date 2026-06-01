イングランド代表「スリー・ライオンズ」が女子代表「ライオンネス」の優勝を追随しようとしている中、なぜリース・ジェームズは姉のローレンに「勝利」の秘訣を求めなかったのか

トーマス・トゥヘルがガレス・サウスゲートの後任に就いたことは、ジェームズにとって大きな励みとなった。スタンフォード・ブリッジでチャンピオンズリーグを共に制した2人は互いに深い敬意を抱いており、ジェームズは、その関係が米国でのイングランド代表にとって不可欠だと考える。26歳のジェームズは、重要な局面で元クラブ監督が代表を率いることを喜んでいる。

「僕たちには素晴らしい関係がある。だから、僕のことをよく理解し、僕の力を最大限に引き出してくれる人とまた一緒に仕事ができることに喜びを感じた」とジェームズは説明した。なぜトゥヘルが適任なのかについて、彼は次のように続けた。「彼は最高の監督の一人だと思う。 彼は最高峰で勝ってきたし、世界クラスのチームを率いた実績もある。彼のスタイルも目指すものも信頼している。選手一人ひとりとチーム全体の力を引き出してくれる」