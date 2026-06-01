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イングランド代表「スリー・ライオンズ」が女子代表「ライオンネス」の優勝を追随しようとしている中、なぜリース・ジェームズは姉のローレンに「勝利」の秘訣を求めなかったのか
兄弟姉妹の成功と成功の秘訣
ジェームズ家はイングランドのサッカー界の代名詞だ。姉のローレンと弟のリースはチェルシーと代表でトップレベルで活躍する。ローレンが「ライオネッス」の成功に大きく貢献しているため、リースが国際大会のプレッシャーについて妹に助言を求めたと噂された。しかしチェルシーの主将リースは自分の力を信じている。
GQのインタビューで決勝進出のアドバイスをローレンから受けたかと問われると、ジェームズは「いいえ」と即答した。 でも僕は優勝経験があり、勝つために何が必要かも分かっている」と語った。戦術の話し合いはなかったが、姉の成果への誇りは明らかだ。「彼女が大きな舞台でプレーするのは当然だとずっと分かっていた。だから驚かない。チェルシーとイングランド代表でプレーする姿は本当に誇りだ」と続けた。
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トーマス・トゥヘルと再会
トーマス・トゥヘルがガレス・サウスゲートの後任に就いたことは、ジェームズにとって大きな励みとなった。スタンフォード・ブリッジでチャンピオンズリーグを共に制した2人は互いに深い敬意を抱いており、ジェームズは、その関係が米国でのイングランド代表にとって不可欠だと考える。26歳のジェームズは、重要な局面で元クラブ監督が代表を率いることを喜んでいる。
「僕たちには素晴らしい関係がある。だから、僕のことをよく理解し、僕の力を最大限に引き出してくれる人とまた一緒に仕事ができることに喜びを感じた」とジェームズは説明した。なぜトゥヘルが適任なのかについて、彼は次のように続けた。「彼は最高の監督の一人だと思う。 彼は最高峰で勝ってきたし、世界クラスのチームを率いた実績もある。彼のスタイルも目指すものも信頼している。選手一人ひとりとチーム全体の力を引き出してくれる」
取り残された苦しみへの対処法
2022年のカタール・ワールドカップを膝の怪我で欠場した悔しさは、今もジェームズの原動力だ。ベンチで試合を見守るしかなかった経験が、今大会への集中力和反骨心を強めた。完全復活しチェルシーのキャプテンマークを巻く彼は、イングランドサッカーにとって歴史的な夏にする準備ができている。
「多くの人に疑われ、見限られた。だが、それが私をさらに強くして戻る原動力になった」とジェームズは語る。 「自分は十分な実力があるし、また健康を取り戻せることはずっと分かっていた。正直なところ、2022年からずっと頭にあったんだ。カタール大会に出られなかったから。僕の夢はワールドカップに出場し、ワールドカップを掲げ、母国に貢献することだからね。それ以来、ずっとこの大会に目を向けて、そのためにできる限りのことをしてきたんだ」
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未来への遺産を築く
イングランド代表には期待外れに終わった「黄金世代」が多いが、ジェームズは現在に集中している。ジュード・ベリンガムやハリー・ケイン擁する今のチームは強いと認めつつ、彼らは過去のレジェンドの借りを返すのではなく、自分たちの栄光のためにプレーすると語る。長期契約を結んだチェルシーへの献身が、今も彼のキャリアの基盤だ。
「代表ユニフォームを着るなら、いつでも最高の形でイングランドを象徴したい。その最善の方法はトロフィーを勝ち取ることだ」とジェームズは語った。キャプテンとして成長した点については「年齢も経験も増えた」と振り返る。 人生とサッカーは別物だが、キャプテンとして選手たちの出身地や文化を理解し、世界有数のクラブで全員が居心地よくプレーできるよう心がけている。リラックスして能力を発揮することが、チーム全体のパフォーマンス向上につながる。」