Getty Images Sport
翻訳者：
グリーリッシュ、足の手術からの回復について前向きな近況を報告
30歳の彼は自身の進捗をフォロワーに伝えるためインスタグラムに投稿し、膝用スクーターや保護用のムーンブーツの使用を含む現在の生活様式を詳細に写した一連の画像を公開した。逆境の中でも前向きでいようと努め、インスタグラムにこう記した。「手術から4週間。これまで以上に強く、より良い状態で復帰できるよう懸命に努力中だ」
- Getty Images Sport
ミッドフィルダーが共有した写真からは、ジムでのリハビリセッションやサウナ通いから、DJに挑戦するグリーリッシュの気楽なスナップまで、彼の日常が垣間見えた。この投稿はすぐにサッカー界の注目を集め、イングランド代表の同僚ジェームズ・マディソンや元マンチェスター・シティのチームメイトであるナタン・アケ、オレクサンドル・ジンチェンコらが、完全復帰への長い道のりを歩み始めたグリーリッシュに応援メッセージを残した。
この負傷は選手とクラブ双方にとって大きな打撃となった。グリーリッシュは今シーズン前半、エヴァートンでプレミアリーグ20試合に出場し2得点6アシストを記録するなど好調を維持していたからだ。手術直後の不運なタイミングを振り返り、グリーリッシュは悔しさを認めつつも前を向いてこう語った。「シーズンをこんな形で終えたくなかった。でもこれがサッカーだ。本当に悔しい」。
彼は続けた。「手術は終わった。今は完全に回復することに集中している。間違いなく以前よりフィットし、強く、より良い状態で戻ってくると確信している。この信じられないクラブに来てからのサポートは、私にとってこの上ないものだった。スタッフ、チームメイト、そして特にファンの皆さんは本当に素晴らしく、このクラブを代表できることを心から誇りに思っている」
- (C)Getty Images
当面の優先事項はピッチ復帰だが、夏の移籍市場を控えたグリーリッシュの長期的な将来は依然として大きな関心事だ。契約残り1年のマンチェスター・シティへの復帰が予定されているが、エヴァートンは5000万ポンド前後の移籍金で期限付き移籍を完全移籍に切り替えるオプションを保持していると報じられている。
グリーリッシュが2026年ワールドカップで好パフォーマンスを見せ移籍市場での評価を高める機会を得る可能性はほぼ皆無だ。シティからレンタル移籍中の彼は、トーマス・トゥヘル監督が5月末に本大会の最終メンバーを発表するまでに完全復帰することは難しいと見られている。
広告