グリーリッシュ、足の手術からの回復について前向きな近況を報告

この負傷は選手とクラブ双方にとって大きな打撃となった。グリーリッシュは今シーズン前半、エヴァートンでプレミアリーグ20試合に出場し2得点6アシストを記録するなど好調を維持していたからだ。手術直後の不運なタイミングを振り返り、グリーリッシュは悔しさを認めつつも前を向いてこう語った。「シーズンをこんな形で終えたくなかった。でもこれがサッカーだ。本当に悔しい」。

彼は続けた。「手術は終わった。今は完全に回復することに集中している。間違いなく以前よりフィットし、強く、より良い状態で戻ってくると確信している。この信じられないクラブに来てからのサポートは、私にとってこの上ないものだった。スタッフ、チームメイト、そして特にファンの皆さんは本当に素晴らしく、このクラブを代表できることを心から誇りに思っている」