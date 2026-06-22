トゥヘル監督は、バーミンガム出身のこの選手やそのピッチ上での奇行に必ずしも納得していなかった。一方で、イングランド代表を率いるドイツ人指揮官は、以前から決まっていた重大な決断を下すまで、その流れを楽しんでいたのではないかという見方もある。

この疑問を元イングランド代表DFミルズにぶつけると、betTOM代表としてGOALにこう語った。「2人の間には明らかな性格の不一致があった。それは以前から度々起きていた。

トーマス・トゥヘルは『私がボスで、私が采配を振る』と示そうとしていた。当然の権利だ。誰を、いつ起用するかは彼の専権事項だ。 これはチーム全員への警告でもあった。つまり、「私がボスだ。起用する選手もタイミングも私が決める。君が誰であれ、どれだけ優秀でも、私が選ばなければ受け入れ、すぐに適応する方法を学べ」というメッセージだ。

「彼は優れた選手で、まだ非常に若い。その点を私たちは忘れがちだ。以前、トゥヘルが問題視した奇行や感情爆発についても、2人は話し合い、関係者は学んだはずだ。ジュードは年齢とともに成熟するだろう。彼の若さを私たちは忘れがちだ。」