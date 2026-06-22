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イングランド代表監督が「ボス」を明確にしたことで、ジュード・ベリンガムはトーマス・トゥヘルとの性格の不一致から学ぶとみられる。
イングランド対クロアチアの開幕戦で、ベリンガムが得点を挙げた。
ベリンガムはその試合で、疑う者たちに完璧な答えを示した。彼を世界的なスーパースターにした果敢な走りで存在感を示した。
テキサス州AT&Tスタジアムで行われた一戦では、後半早々にその努力が実った。鋭いダッシュでペナルティエリアに侵入し、強烈なシュートでネットを揺らす。このゴールで「スリー・ライオンズ」は再びリードを奪い、4-2で勝利した。
先発を争うモーガン・ロジャースを退け、期待に応えた。22歳は、自身が世代最高の才能と呼ばれる所以を再証明した。
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イングランドのドラマ：ベリンガムとトゥヘル監督の協力関係
トゥヘル監督は、バーミンガム出身のこの選手やそのピッチ上での奇行に必ずしも納得していなかった。一方で、イングランド代表を率いるドイツ人指揮官は、以前から決まっていた重大な決断を下すまで、その流れを楽しんでいたのではないかという見方もある。
この疑問を元イングランド代表DFミルズにぶつけると、betTOM代表としてGOALにこう語った。「2人の間には明らかな性格の不一致があった。それは以前から度々起きていた。
トーマス・トゥヘルは『私がボスで、私が采配を振る』と示そうとしていた。当然の権利だ。誰を、いつ起用するかは彼の専権事項だ。 これはチーム全員への警告でもあった。つまり、「私がボスだ。起用する選手もタイミングも私が決める。君が誰であれ、どれだけ優秀でも、私が選ばなければ受け入れ、すぐに適応する方法を学べ」というメッセージだ。
「彼は優れた選手で、まだ非常に若い。その点を私たちは忘れがちだ。以前、トゥヘルが問題視した奇行や感情爆発についても、2人は話し合い、関係者は学んだはずだ。ジュードは年齢とともに成熟するだろう。彼の若さを私たちは忘れがちだ。」
ベリンガムは、情熱を持ってプレーするときに最高のパフォーマンスを発揮する。
ベリンガムは、導火線に火をつけるように刺激を与えたときに真価を発揮する選手だ。彼は「自分対世界」のメンタリティで最高のパフォーマンスを示す。
来季サンティアゴ・ベルナベウでジョゼ・モウリーニョ監督の下でプレーする彼について、肩を抱いて慰めるような優しさより厳しい指導の方が反応が良いのかと問われたミルズは「その両方が必要だ。彼は自分が重要だと確信する自信を好み、それは彼にとって大切だ。
それでも、最終的に必要なのは黙々と努力し、後半のようなパフォーマンスを続けることだ。私たちは彼の能力を知っている。中盤を牽引し、ボックス内に鋭く走り込み、チャンスを決め切る選手だ。
「彼には前回大会や代表戦、レアル・マドリードでの経験を活かし、真のチームプレーヤーであることを自覚させなければならない。このレベルではそれがすべてだ。これから最大7試合を共に戦うチームにとって、究極のチームプレーヤーであることが不可欠だからだ」
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イングランドの試合日程：2026年ワールドカップの次戦はガーナ戦
火曜日にボストンのギレット・スタジアム（NFLニューイングランド・ペイトリオッツの本拠地）で行われるガーナ戦で、ベリンガムは先発の座を維持する活躍を見せた。
60年ぶりのタイトルを目指すチームは、象徴的な選手たちが期待に応え、選手、スタッフ、サポーターが一丸となって前を向く必要がある。