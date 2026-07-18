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イングランド代表監督がマンチェスター・ユナイテッドのMFを批判したことを受け、トーマス・トゥヘル監督はコビー・マイヌーに対する扱いは「まったく不公平だ」と述べた。
ワーノック、トゥヘルの公然批判を痛烈に非難
元プレミアリーグ監督のワーノック氏は、マンチェスター・ユナイテッドのMFマイヌーが2026年W杯で1分も出場できなかったことを受け、トゥヘル監督の対応を批判した。イングランド代表はアルゼンチンに準決勝で敗れ、マイアミでの3位決定戦でフランス戦に備えているが、マイヌーの出場機会の少なさが話題になっている。
「彼は『トレーニングが良くない』とコメントしたが、そんなことはマスコミに言うべきではない」と、ワーノック氏はtalkSPORTの番組『Weekend Sports Breakfast』で述べた。「選手本人に伝えるべきだ。肩を抱いてこう言うんだ。『おい、お前のトレーニングはあまり良くないぞ。もっとパフォーマンスを上げてくれないか？』と。これはまったく不公平だ。そういったことはチーム内だけで留めておくべきだ」
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マイヌーの欠場に関する戦術的な疑問
ワーノック氏は、アトランタでのアルゼンチンとの準決勝でイングランドが2-1で敗れた際、チームに欠けていたのはメインーの技術的特徴だったと主張した。トゥヘル監督は21歳のマンチェスター・ユナイテッドのスターを起用して落ち着きをもたらす代わりに超守備的な布陣を敷いたが、その布陣は激しいプレッシャーの下で最終的に崩れた。
「最後の25分に彼のような選手が必要だった。スタミナがあり、ボールをキープし、ドリブルもできる」とワーノックは語った。
メインー、代表入りも評価されず
マイヌーがイングランド代表の2026年W杯メンバーに選ばれたのは驚きだった。クリスタル・パレスのウォートンやエバートンのMFガーナーを抑えたからだ。代表選考でトゥヘル監督の信頼を得ながら、彼はまだ出場しておらず、北米での最終戦を前に注目が集まる。
ワーノックは、トゥヘルが下すであろう起用判断の論理に疑問を呈した。「もし今起用して彼が好プレーを見せたら、トゥヘルは馬鹿に見えるのか？ それとも、好プレーされたら困るので起用しないのか？」と問いかけた。「起用するとは思えないが、今こそ全員にチャンスを与えるべきだ」
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フォスター、ロッカールームの亀裂を警告
元イングランド代表GKベン・フォスターは、3位決定戦でマイヌーを起用しなければ、チーム内に深刻な問題がある証拠だと指摘した。
talkSPORTのインタビューでフォスターは、このまま起用しなければ問題が表面化すると警告。「彼を起用しなければ問題が生じる」と断言し、「この試合でも起用しなければ、チーム内に大きな亀裂か重大な問題がある証拠だ」と語った。
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