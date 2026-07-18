イングランド代表監督がマンチェスター・ユナイテッドのMFを批判したことを受け、トーマス・トゥヘル監督はコビー・マイヌーに対する扱いは「まったく不公平だ」と述べた。

ワーノック氏は、アトランタでのアルゼンチンとの準決勝でイングランドが2-1で敗れた際、チームに欠けていたのはメインーの技術的特徴だったと主張した。トゥヘル監督は21歳のマンチェスター・ユナイテッドのスターを起用して落ち着きをもたらす代わりに超守備的な布陣を敷いたが、その布陣は激しいプレッシャーの下で最終的に崩れた。

「最後の25分に彼のような選手が必要だった。スタミナがあり、ボールをキープし、ドリブルもできる」とワーノックは語った。