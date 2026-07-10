ケインが好調な理由を問われた元イングランド代表MFマーフィー（BetWrightのサッカーベッティング取材）は、GOALにこう語った。「多くの試合に出場するサッカーではタイミングが重要だ。最高のコンディションを適切なタイミングで作りたい。

「過去の大会では故障を抱えていたり、動きが重くベストコンディションには見えなかった。だが今シーズンはほとんど怪我をしていない。多くの試合で圧倒したチームでプレーしているため、例えばトッテナム時代ほど身体的な負担は大きくないのだろう。

「彼ほど大柄な選手――過去にも多くの大型フォワードについて言ってきたように――が鋭いプレーをするには、最高のフィジカル状態が不可欠だ。

彼は優れたフィニッシャーであり、テクニックも卓越している。50～60％のコンディションでも得点は取れるが、今は体調も良く、怪我もなく、過度なプレスや運動量を求められないチームでプレーしているため、身体的にも非常に良い状態に見える。」

マーフィーはさらに「ケインの技術や能力を疑う人はいない。彼は優れたフィニッシャーであり、技術も高い。問題なのはフィジカルだけだ。

「なぜ準備が整っていなかったのか？ なぜ足首を痛めていたのか？ 彼は長年にわたり怪我に悩まされてきた。だが今シーズンは順調そのものだった。だからこそ、最高のフィジカルで大会に臨めている。これまでにないほど自信に満ちている。大量得点がその証拠だ。

彼のプレーを見れば明らかだ。自分らしく、リラックスしてプレーしている。過去の批判を考えると、今大会で最高の状態で臨めているのは素晴らしい。批判されてきたが、今はふさわしい称賛を受けている。

大会に身体的にも精神的にも最高の状態で臨めるかどうかは、タイミングと運次第だということです。」