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Harry Kane England 2026 World CupGetty
Chris Burton

翻訳者：

イングランド代表最多得点者ハリー・ケインが、過去の主要大会での「批判」を覆す活躍をワールドカップで見せる背景には、2つの理由がある。

ハリー・ケイン
イングランド
ワールドカップ
ノルウェー 対 イングランド
ノルウェー
バイエルン

ハリー・ケインは2025-26シーズン、ワールドカップでもキャリア最高の活躍を見せる。元イングランド代表ダニー・マーフィーはGOALに、このストライカーが絶頂期にある理由を解説した。イングランド代表記録を塗り替えた主将が最高パフォーマンスを示す背景には、2つの要因があるという。

  • ケインは歴史を塗り替え続けている

    歴史的な活躍はケインにとって珍しいことではない。ロンドン北部でトップチームデビュー後、トッテナムの歴代最多得点者となった。2023年夏、主要タイトルを狙える新天地を求めた。

    バイエルンでも驚異的なペースは変わらず、147試合で146ゴール。うち61ゴールは昨季のものだ。アリアンツ・アレーナではブンデスリーガ2連覇を達成している。

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  • Harry Kane England 2026Getty

    イングランド史上最高の選手：ケイン、最高へ歩む

    イングランド代表のケインは通算119試合に出場し（ピーター・シルトンの記録まであと6試合）、85ゴールをマーク。2026年W杯では6得点を挙げ、チームをベスト8へ導いた。土曜の準々決勝ではノルウェーと対戦する。

    この32歳はここ12か月、止まらない勢いを見せている。イングランド代表の「史上最高の選手（GOAT）」の座も目前だ。北米での優勝が後押しし、バロンドールも射程圏に入る。

  • ケインの驚異的な好調の理由を解説

    ケインが好調な理由を問われた元イングランド代表MFマーフィー（BetWrightのサッカーベッティング取材）は、GOALにこう語った。「多くの試合に出場するサッカーではタイミングが重要だ。最高のコンディションを適切なタイミングで作りたい。

    「過去の大会では故障を抱えていたり、動きが重くベストコンディションには見えなかった。だが今シーズンはほとんど怪我をしていない。多くの試合で圧倒したチームでプレーしているため、例えばトッテナム時代ほど身体的な負担は大きくないのだろう。

    「彼ほど大柄な選手――過去にも多くの大型フォワードについて言ってきたように――が鋭いプレーをするには、最高のフィジカル状態が不可欠だ。

    彼は優れたフィニッシャーであり、テクニックも卓越している。50～60％のコンディションでも得点は取れるが、今は体調も良く、怪我もなく、過度なプレスや運動量を求められないチームでプレーしているため、身体的にも非常に良い状態に見える。」

    マーフィーはさらに「ケインの技術や能力を疑う人はいない。彼は優れたフィニッシャーであり、技術も高い。問題なのはフィジカルだけだ。

    「なぜ準備が整っていなかったのか？ なぜ足首を痛めていたのか？ 彼は長年にわたり怪我に悩まされてきた。だが今シーズンは順調そのものだった。だからこそ、最高のフィジカルで大会に臨めている。これまでにないほど自信に満ちている。大量得点がその証拠だ。

    彼のプレーを見れば明らかだ。自分らしく、リラックスしてプレーしている。過去の批判を考えると、今大会で最高の状態で臨めているのは素晴らしい。批判されてきたが、今はふさわしい称賛を受けている。

    大会に身体的にも精神的にも最高の状態で臨めるかどうかは、タイミングと運次第だということです。」

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  • Harry Kane vs Erling Haaland GFXGOAL

    2026年ワールドカップ：準々決勝の次なる相手はノルウェー

    ケインとイングランド代表は、マイアミでハーランドらと対戦する。右サイドバックが負傷と出場停止で不足している中、好運が続くことを願っている。

    60年ぶりのタイトルへ勢いが増す中、アステカ・スタジアムでのメキシコ戦勝利は称賛された。だが、さらに大きな試練が待ち受ける。背番号9の象徴的存在には、最前線でチームを牽引することが期待される。

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