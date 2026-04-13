FCバイエルン・ミュンヘンなど関心を示すクラブは、ニューカッスル・ユナイテッドのアンソニー・ゴードン獲得競争で有利になる可能性がある。ファブリツィオ・ロマーノによると、ニューカッスルは今夏、主力1～2名を放出す見込みだ。
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イングランド代表スターの移籍騒動：バイエルンは予想より有利か？
「ファイナンシャル・フェアプレーと巨額な人件費を考えると、クラブは移籍を慎重に判断する」と移籍に詳しい関係者がYouTubeで語った。ゴードンだけでなくMFトナリとMFギマランイスにも他クラブが関心を持っているが、万が一の事態になればゴードン放出が現実になるという。
ただし、ニューカッスルは全選手を売却するつもりはなく、「アンソニー・ゴードンについては高額オファーがあれば移籍の可能性があり、すでに数クラブと初期交渉を進めている。プレミアリーグのクラブも興味を示している」とロマーノ氏は付け加えた。
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FCバイエルンはアンソニー・ゴードンと「非常に具体的な」交渉を行っているという報道がある。
スカイは、FCバイエルンがイングランド代表FWゴードンに関心があると報じた。交渉は具体的な段階に入り、左WGの補強候補として最優先されているという。
移籍金は6000万ユーロと報じられるが、FFPの制約があるニューカッスルにとってはその額は大した問題ではない。なぜならゴードンは資金力のある他クラブからも注目されているからだ。2月末にはリヴァプールとアーセナルも接触したと伝えられている。 アーセナルは最大9200万ユーロを支払う用意があるとされる。
バイエルンは、ルイス・ディアスという確固たる主力の控えに巨費を投じることは考えにくく、この金額が事実なら早期に交渉から撤退するだろう。ゼーベナー・シュトラーセ（バイエルンの本拠地）の戦力戦略に、これほどの高額移籍金は合わない。
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FCバイエルンは控えのポジションでも若手選手にチャンスを与えたいと考えている。
ヨシップ・スタニシッチ、レナート・カール、アレクサンダル・パブロヴィッチに続き、ユースから直接、またはレンタル移籍を経てトップチームに昇格する若手がさらに現れるはずだ。彼らはまず控えとして経験を積み、将来は主力としてコスト効率の良い戦力となるだろう。
ドイツU-21代表のノエル・アセコもその一人だ。現在2部ハノーファー96へレンタル移籍中で、高い評価を受けている。今夏に復帰し、買い取りオプションを行使すればレオン・ゴレツカの後継者となる可能性がある。
同様に、アリジョン・イブラヒモビッチも移籍金がかからずコストパフォーマンスに優れる。彼はディアスの控えとして機能し、現在ブンデスリーガ降格が決定的となったハイデンハイムでレギュラーとして活躍中。FCBとの契約は2027年まで残っている。 それでも、プレミアリーグのベテランであるゴードンとの実力差は大きい。
ゴードンは今季ニューカッスルで46試合17ゴール5アシストを記録。移籍には前向きだが、控え役を受け入れるかは不明だ。将来、ケインの代役としてセンターフォワードを務める可能性もある。
左利きでスピードがあり、ドリブルと得点力に秀でた右利きの彼は、バイエルンにとって魅力的なプロフィールだ。攻撃陣のほぼすべてのポジションをこなすことができ、今季ニューカッスルでは左ウイングとセンターフォワードで起用された。レンタル中のニコラス・ジャクソンが今夏退団するため、ケインの背後には再び穴が生まれる見込みだ。