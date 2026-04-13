ヨシップ・スタニシッチ、レナート・カール、アレクサンダル・パブロヴィッチに続き、ユースから直接、またはレンタル移籍を経てトップチームに昇格する若手がさらに現れるはずだ。彼らはまず控えとして経験を積み、将来は主力としてコスト効率の良い戦力となるだろう。

ドイツU-21代表のノエル・アセコもその一人だ。現在2部ハノーファー96へレンタル移籍中で、高い評価を受けている。今夏に復帰し、買い取りオプションを行使すればレオン・ゴレツカの後継者となる可能性がある。

同様に、アリジョン・イブラヒモビッチも移籍金がかからずコストパフォーマンスに優れる。彼はディアスの控えとして機能し、現在ブンデスリーガ降格が決定的となったハイデンハイムでレギュラーとして活躍中。FCBとの契約は2027年まで残っている。 それでも、プレミアリーグのベテランであるゴードンとの実力差は大きい。

ゴードンは今季ニューカッスルで46試合17ゴール5アシストを記録。移籍には前向きだが、控え役を受け入れるかは不明だ。将来、ケインの代役としてセンターフォワードを務める可能性もある。

左利きでスピードがあり、ドリブルと得点力に秀でた右利きの彼は、バイエルンにとって魅力的なプロフィールだ。攻撃陣のほぼすべてのポジションをこなすことができ、今季ニューカッスルでは左ウイングとセンターフォワードで起用された。レンタル中のニコラス・ジャクソンが今夏退団するため、ケインの背後には再び穴が生まれる見込みだ。