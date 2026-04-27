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Jack Grealish Everton 2025-26Getty
Chris Burton

翻訳者：

イングランド代表スターが「飲酒の午後」を過ごしたとの主張を受け、バーで眠るように見えるジャック・グリーリッシュの気になる写真が浮上した。

ジャック・グリーリッシュ
エヴァートン
マンチェスター・シティ
プレミアリーグ

ジャック・グリーリッシュが友人たちと酒を飲みながら練習中に居眠りする写真が話題になっている。イングランド代表の30歳プレイメーカーは、マンチェスター・シティからエヴァートンへレンタル移籍していたが、足の怪我で2025-26シーズンを終えた。

  • エバートンにレンタル移籍中のグリーリッシュは、足の怪我の手術から回復中。

    グリーリッシュがエヴァートンで最後にプレーしたのは1月18日の古巣アストン・ヴィラ戦。今季22試合に出場し、2ゴール6アシストを記録して8月の月間最優秀選手賞を獲得した。

    ヴィラ戦で疲労骨折し、手術を受けたグリーリッシュは現在リハビリ中で、2026-27シーズンの開幕戦での復帰を目標にしている。しかし、このけがによりワールドカップ出場は絶望的となった。

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  • マンチェスターの屋上バーで居眠りと報じられたグリーリッシュ

    グリーリッシュは3月、インスタグラムにリハビリが順調な写真を投稿した。フォロワーに「より強く戻るため努力している」と伝えた。

    イングランド代表39キャップのスターは、手術後にギプス、保護ブーツ、膝用スクーターで左足を保護してきたが、現在はそれらの装具なしで過ごせるほど回復している。

    英紙『ザ・サン』が4月25日、グリーリッシュがマンチェスターの「ストーリーズ」で友人たちと酒を酌み交わしていたと写真付きで報じた。

    目撃者は「仲間たちが彼を起こそうとしていた。酒が回ってしまったに違いない」と語ったという。


  • イングランド代表のグリーリッシュは、ピッチの上でも外でも楽しむのが好きだ

    現在、トレーニングや試合のないグレアリッシュは、3月にイングランド代表チームメイトのジョーダン・ピックフォードとローマへ豪華な誕生日旅行に出かけた。これはピックフォードのパートナー、メーガン・ピックフォードの30歳を祝うためだった。

    彼は長年にわたり「パーティーボーイ」と揶揄され、ピッチ内外で同じように楽しむ。昨年12月には友人を招いた祝宴に2万ポンドを使い、ロンドンのストリップクラブで締めくくったと報じられた。

    北西部のパブにたびたび現れ、地元客の飲み代を奢る姿も目撃される。2023年のマンチェスター・シティ3冠達成時には、盛大な祝勝会が世界中のメディアで話題になった。

  • Jack Grealish Premier League trophy Manchester CityGetty

    エバートン、アストン・ヴィラ、それともMLS？来シーズン、グリーリッシュはどのチームでプレーするのか。

    グリーリッシュの将来は依然として不透明だ。エバートンはレンタル移籍を完全移籍に切り替えるオプションを持つが、当初の5000万ポンド（6800万ドル）の買取条項減額を交渉すると見られる。

    古巣アストン・ヴィラ、サウジ・プロリーグ、北米MLSへの移籍も噂される。シティは2021年に1億ポンド（1億3500万ドル）で獲得したが、契約は残り12か月で放出も視野だ。

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