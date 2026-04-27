グリーリッシュは3月、インスタグラムにリハビリが順調な写真を投稿した。フォロワーに「より強く戻るため努力している」と伝えた。

イングランド代表39キャップのスターは、手術後にギプス、保護ブーツ、膝用スクーターで左足を保護してきたが、現在はそれらの装具なしで過ごせるほど回復している。

英紙『ザ・サン』が4月25日、グリーリッシュがマンチェスターの「ストーリーズ」で友人たちと酒を酌み交わしていたと写真付きで報じた。

目撃者は「仲間たちが彼を起こそうとしていた。酒が回ってしまったに違いない」と語ったという。



