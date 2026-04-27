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イングランド代表スターが「飲酒の午後」を過ごしたとの主張を受け、バーで眠るように見えるジャック・グリーリッシュの気になる写真が浮上した。
エバートンにレンタル移籍中のグリーリッシュは、足の怪我の手術から回復中。
グリーリッシュがエヴァートンで最後にプレーしたのは1月18日の古巣アストン・ヴィラ戦。今季22試合に出場し、2ゴール6アシストを記録して8月の月間最優秀選手賞を獲得した。
ヴィラ戦で疲労骨折し、手術を受けたグリーリッシュは現在リハビリ中で、2026-27シーズンの開幕戦での復帰を目標にしている。しかし、このけがによりワールドカップ出場は絶望的となった。
マンチェスターの屋上バーで居眠りと報じられたグリーリッシュ
グリーリッシュは3月、インスタグラムにリハビリが順調な写真を投稿した。フォロワーに「より強く戻るため努力している」と伝えた。
イングランド代表39キャップのスターは、手術後にギプス、保護ブーツ、膝用スクーターで左足を保護してきたが、現在はそれらの装具なしで過ごせるほど回復している。
英紙『ザ・サン』が4月25日、グリーリッシュがマンチェスターの「ストーリーズ」で友人たちと酒を酌み交わしていたと写真付きで報じた。
目撃者は「仲間たちが彼を起こそうとしていた。酒が回ってしまったに違いない」と語ったという。
イングランド代表のグリーリッシュは、ピッチの上でも外でも楽しむのが好きだ
現在、トレーニングや試合のないグレアリッシュは、3月にイングランド代表チームメイトのジョーダン・ピックフォードとローマへ豪華な誕生日旅行に出かけた。これはピックフォードのパートナー、メーガン・ピックフォードの30歳を祝うためだった。
彼は長年にわたり「パーティーボーイ」と揶揄され、ピッチ内外で同じように楽しむ。昨年12月には友人を招いた祝宴に2万ポンドを使い、ロンドンのストリップクラブで締めくくったと報じられた。
北西部のパブにたびたび現れ、地元客の飲み代を奢る姿も目撃される。2023年のマンチェスター・シティ3冠達成時には、盛大な祝勝会が世界中のメディアで話題になった。
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エバートン、アストン・ヴィラ、それともMLS？来シーズン、グリーリッシュはどのチームでプレーするのか。
グリーリッシュの将来は依然として不透明だ。エバートンはレンタル移籍を完全移籍に切り替えるオプションを持つが、当初の5000万ポンド（6800万ドル）の買取条項減額を交渉すると見られる。
古巣アストン・ヴィラ、サウジ・プロリーグ、北米MLSへの移籍も噂される。シティは2021年に1億ポンド（1億3500万ドル）で獲得したが、契約は残り12か月で放出も視野だ。