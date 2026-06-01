イングランドは予選を無敗で突破し優勝候補に挙げられている。しかし、新監督の下ではまだ未知数だ。
それでもトゥヘル監督は「不人気な決断を恐れない」と宣言通り、多くのスターを外し、賛否両論の代表チームを招集した。
彼はこのメンバーが60年に及ぶ苦悩に終止符を打つと確信している。だが、それ以下の結果なら失敗とみなされるだろう。
イングランドは予選を無敗で突破し優勝候補に挙げられている。しかし、新監督の下ではまだ未知数だ。
それでもトゥヘル監督は「不人気な決断を恐れない」と宣言通り、多くのスターを外し、賛否両論の代表チームを招集した。
彼はこのメンバーが60年に及ぶ苦悩に終止符を打つと確信している。だが、それ以下の結果なら失敗とみなされるだろう。
当初からイングランドサッカー協会（FA）は、トゥヘル監督を招聘した目的が2026年ワールドカップ優勝だけであることを隠さなかった。その後、契約は自国開催のユーロ2028まで延長されたが、国際舞台で傲慢や特権と非難されるリスクは残っている。
当初の18か月契約が大会終了で終了することから、60年ぶりのタイトルを目指すイングランドの焦りが透ける。
2024年10月の就任会見でFAのマーク・ブリンガムCEOは「我々は主要大会で優勝できるコーチングスタッフを求めていた。トーマスとスタッフは2026年ワールドカップ制覇に集中している」と語った。
就任会見でトゥヘルも「目標は世界最高のタイトルだけ」と語った。
3月の歴史的予選突破後、契約延長が発表され、今夏の優勝の可能性を問われた彼はこう語った。「もちろん信じている。難しいのは承知だが、我々は重要な役割を果たせると信じて全力を尽くす」。
2025年3月から指揮を執るトゥヘル率いるイングランドは、セルビア、アルバニア、ラトビア、アンドラと同組のワールドカップ予選を8戦全勝・無失点で突破した。
また、流動的なポゼッションを重視する戦術も定着し、エリオット・アンダーソンとモーガン・ロジャースが中心として台頭した。
そのため、今夏のFIFA大会では有力国と目される。しかし6月11日の開幕を前に、この新体制のスリー・ライオンズに何が期待できるのか、実は誰も分かっていない。
その不安は、本大会のノックアウトステージで戦うであろう強豪国との親善試合で示された。 6月にはノッティンガム・フォレストのシティ・グラウンドでアフリカの強豪セネガルに惨敗。3月の国際試合ウィンドウではウルグアイと引き分けたものの、最終メンバー決定直前の日本戦では完敗した。
さらに、トップ10チームとの対戦経験はなく、大会前も米国でニュージーランド、コスタリカとしか予定されていない。
トップ20ではこの3チームとしか対戦しておらず、勝利はない。
3月の結果とパフォーマンスはトゥヘル監督にとって致命的な打撃となった。彼は26人の最終メンバーを決める際、ウルグアイ戦や日本戦に出場した選手を多数意外にも外す大胆な決断を下した。
落選したハリー・マグワイア、トレント・アレクサンダー＝アーノルド、アダム・ウォートン、コール・パーマー、フィル・フォーデン、モーガン・ギブス＝ホワイトに対し、ダン・バーン、ジャレル・クアンサ、ジェド・スペンス、ジョーダン・ヘンダーソン、イヴァン・トニーが選ばれた。この決定にファンは呆然とし、メディアやネットでは批判が噴出した。
トゥヘルは、試合を左右するスターを多数外すリスクを冒した。 マグワイアは大会経験が豊富で、前後で違いを作れる。アレクサンダー＝アーノルドとウォートンは低ブロックを崩す鍵となる。パーマー、フォーデン、ギブス＝ホワイトは攻撃で流れを変える力を持つ。特にパーマーはユーロ2024の準決勝でアシスト、決勝で得点を挙げて実証済みだ。
北米遠征のメンバーは、欠場選手も多く、戦力に厚みがないとの懸念がある。
トゥヘル監督がベストな先発を選んだのは確かだが、トーナメントの厳しい局面で違いを生み出す選手がベンチにいないとの声も根強い。
イングランドのベンチには2人のGKとリブラメント、スペンス、ストーンズ、バーン、クアンサ、マイヌー、ヘンダーソン、ベリンガムまたはロジャース、エゼ、ラッシュフォード、マドゥエケ、トニー、ワトキンスが座る見込みだ。
その中で勝負を左右できる選手は少なく、大会経験も不足している。もしイングランドが北米で苦戦すれば、批評家たちは即座に「選考段階が失敗の始まりだった」と指摘するだろう。
トゥヘル監督は当初から、批判を恐れずチームのために必要な決断をすると明言していた。
「初日から我々の目標は明確だった。26人の才能ある選手を選ぶことではなく、可能な限り最高のチームを作ることだ」と正式発表後の会見で語った。「タイトルを獲るのはチームだ。我々の目標はチームとしてしか達成できない。選手たちはチームスピリットと利他性を理解し、準備ができている。
「リード時や追いつく展開など、あらゆる状況に対応できる専門性を備えた選手がいる。セットプレーやPK戦でも強くなるため、その分野の専門家も選んだ」
さらに彼は「重要なのは、兄弟のような絆と独特のエネルギーを築き、ファンに伝えることだ。それができれば何でも可能になる。我々は今大会で優勝を目指す」と語った。
騒動が収まれば、重要なのは結果だ。トゥヘル監督はカップ戦で結果を出してきた。
ドルトムントでは2シーズン連続でDFBポカール決勝に進出し、2017年にはフランクフルトを破って5年ぶりのタイトルを獲得。
パリ・サンジェルマン（PSG）では2年目にクープ・ド・フランスを制したが、国内での絶対的優位を考えると評価は分かれる。2020年にはクラブ史上初めてチャンピオンズリーグ決勝に進出したものの、バイエルン・ミュンヘンに敗れた。
チェルシーでは5つのカップ戦中4つで決勝に進出し、 頂点は2021年、下馬評を覆しチャンピオンズリーグ制覇。決勝でグアルディオラ率いるマンチェスター・シティを破った。FAカップ決勝でレスターに敗れてからわずか2週間後の快挙だった。2022年にはFAカップとカラバオカップの決勝でリヴァプールにPK戦の末敗れている。
リーグ戦ではフランスとドイツで優勝しているが、2023年のバイエルン優勝は最終日にドルトムントが自滅した結果だった。
FAは、長期にわたる主要タイトル獲得への期待に応えることができるイングランド代表選手たちを勝利に導く指導者を起用する強い意志を示した。指導者としてのキャリアで最大の試練に直面するトゥヘルだが、その期待に応えられる数少ないエリート監督であることは疑いがない。
イングランド代表には未知数な部分もあるが、ワールドカップ制覇という使命を果たせなければ失敗とみなされる。選出された選手と落選した選手を見れば、任務の難しさは明らかだ。だが、「才能よりチーム」を信じるトゥヘルの采配が当たれば、異議を唱える者はいなくなる。
北米で勝つために必要なものを問われたトゥヘルは最近、こう語った。「少しの運、正しい選手選考、健康、勢い、団結、勇気と飢えを持ってプレーし、特別な瞬間を活かすことだ。
「ノックアウトステージに進めば、勝敗は紙一重。鋼の精神力が不可欠だ。すべては自分たちでコントロールできるわけではないが、目標を口にすることは大切だ。」