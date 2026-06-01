当初からイングランドサッカー協会（FA）は、トゥヘル監督を招聘した目的が2026年ワールドカップ優勝だけであることを隠さなかった。その後、契約は自国開催のユーロ2028まで延長されたが、国際舞台で傲慢や特権と非難されるリスクは残っている。

当初の18か月契約が大会終了で終了することから、60年ぶりのタイトルを目指すイングランドの焦りが透ける。

2024年10月の就任会見でFAのマーク・ブリンガムCEOは「我々は主要大会で優勝できるコーチングスタッフを求めていた。トーマスとスタッフは2026年ワールドカップ制覇に集中している」と語った。

就任会見でトゥヘルも「目標は世界最高のタイトルだけ」と語った。

3月の歴史的予選突破後、契約延長が発表され、今夏の優勝の可能性を問われた彼はこう語った。「もちろん信じている。難しいのは承知だが、我々は重要な役割を果たせると信じて全力を尽くす」。