イングランド代表は2026年ワールドカップ制覇を期待してトーマス・トゥヘルを招聘した。それ以下の結果なら失敗だ。

当初からイングランドサッカー協会（FA）は、トゥヘル監督を招聘した目的が2026年ワールドカップ優勝だけであることを隠さなかった。契約は自国開催のユーロ2028まで延長されたが、国際舞台で傲慢や特権と非難されるリスクは残る。

当初の18か月契約が大会終了までだったのは、60年に及ぶ無冠の時間を終わらせたいというイングランドの強い決意と焦りを示している。

2024年10月の就任会見でFAのマーク・ブリンガムCEOは「我々は主要大会で優勝できるコーチングスタッフを求めていた。トーマスとスタッフは2026年ワールドカップ制覇に集中している」と語った。

就任会見でトゥヘルも「目標は世界最高のタイトルだけ」と語った。

3月の歴史的予選突破を受け、2月に契約延長が発表された。その際、今夏の優勝の可能性を問われた彼はこう語った。「はい、信じています。難しいのは承知ですが、我々は重要な役割を果たせると信じて全力を尽くします。」