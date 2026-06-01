イングランド代表は2026年ワールドカップ制覇を期待してトーマス・トゥヘルを招聘した。それ以下の結果なら失敗だ。

イングランドは予選を無敗で突破し優勝候補に挙げられている。だが新監督の下ではまだ未知数だ。
それでもトゥヘル監督は自身のスタイルを貫く構えだ。就任当初から「批判を恐れず決断する」と語っており、多くのスターを外して賛否両論の代表チームを編成した。
彼はこのメンバーが60年に及ぶ苦悩に終止符を打つと確信している。だが、それ以下の結果なら失敗とみなされるだろう。
イングランドは予選を無敗で突破し優勝候補に挙げられている。だが新監督の下ではまだ未知数だ。
それでもトゥヘル監督は自身のスタイルを貫く構えだ。就任当初から「批判を恐れず決断する」と語っており、多くのスターを外して賛否両論の代表チームを編成した。
彼はこのメンバーが60年に及ぶ苦悩に終止符を打つと確信している。だが、それ以下の結果なら失敗とみなされるだろう。
当初からイングランドサッカー協会（FA）は、トゥヘル監督を招聘した目的が2026年ワールドカップ優勝だけであることを隠さなかった。契約は自国開催のユーロ2028まで延長されたが、国際舞台で傲慢や特権と非難されるリスクは残る。
当初の18か月契約が大会終了までだったのは、60年に及ぶ無冠の時間を終わらせたいというイングランドの強い決意と焦りを示している。
2024年10月の就任会見でFAのマーク・ブリンガムCEOは「我々は主要大会で優勝できるコーチングスタッフを求めていた。トーマスとスタッフは2026年ワールドカップ制覇に集中している」と語った。
就任会見でトゥヘルも「目標は世界最高のタイトルだけ」と語った。
3月の歴史的予選突破を受け、2月に契約延長が発表された。その際、今夏の優勝の可能性を問われた彼はこう語った。「はい、信じています。難しいのは承知ですが、我々は重要な役割を果たせると信じて全力を尽くします。」
2025年3月から指揮を執るトゥヘル率いるイングランドは、セルビア、アルバニア、ラトビア、アンドラと同居したグループを8戦全勝・無失点で突破した。
チームは一貫したスタイルを示し、エリオット・アンダーソンとモーガン・ロジャースがボール保持を重視するシステムで中心となった。
そのため、今夏のFIFA大会ではイングランドが優勝候補に挙げられることが多い。しかし6月11日の開幕を目前に控え、この新体制の「スリー・ライオンズ」に何が期待できるのか、誰も見当がつかない。
その理由は、本大会のノックアウトステージで戦う可能性が高い相手との親善試合で、不安を残す結果が続いたためだ。 6月にはノッティンガム・フォレストのシティ・グラウンドでアフリカの強豪セネガルに惨敗。3月の国際試合ウィンドウではウルグアイと引き分けたものの、最終メンバー発表直前の日本戦でも敗れ、失望を広げた。
さらに、トップ10チームとの対戦経験はなく、米国入国後に予定されているのはニュージーランドとコスタリカとの親善試合だけだ。
トップ20ではこの3チームとしか対戦しておらず、勝利はない。
3月の試合結果と内容を受け、トゥヘル監督は最終26人の代表メンバーを決定。ウルグアイ戦や日本戦に出場した選手も多数落選した。
ハリー・マグワイア、トレント・アレクサンダー＝アーノルド、アダム・ウォートン、コール・パーマー、フィル・フォーデン、モーガン・ギブス＝ホワイトが落選。代わりにダン・バーン、ジャレル・クアンサ、ジェド・スペンス、ジョーダン・ヘンダーソン、イヴァン・トニーが選ばれた。この決定にファンは呆然とし、メディアやネットでは批判が噴出した。
トゥヘルは、試合を左右するスターを多数外すリスクを冒した。 マグワイアは大会経験が豊富で、前後で違いを作れる。アレクサンダー＝アーノルドとウォートンは低ブロックを崩す鍵となる。パーマー、フォーデン、ギブス＝ホワイトは攻撃で流れを変える力を持つ。特にパーマーはユーロ2024の準決勝でアシスト、決勝で得点を挙げて実証済みだ。
北米遠征のメンバーは、欠場選手も多く、戦力層の薄さが懸念される。
トゥヘル監督がベストメンバーを選んだのは確かだが、トーナメントの厳しい局面で違いを生み出す選手がいないとの声も根強い。
ベンチには2人のGKとリブラメント、スペンス、ストーンズ、バーン、クアンサ、マイヌー、ヘンダーソン、ベリンガムまたはロジャース、エゼ、ラッシュフォード、マドゥエケ、トニー、ワトキンスが名を連ねる見込みだ。
そのなかで勝負を決められる選手はわずかであり、多くの選手が大会経験に乏しい。イングランドが北米で苦戦すれば、批評家たちは「失敗は選考段階から始まっていた」と指摘するだろう。
トゥヘル監督は当初から「批判を恐れず、チームのために必要な決断をする」と表明。選手選考でもその姿勢を貫いた。
「初日から、我々は可能な限り最高のチームを築こうとしていることは明確だった。それは必ずしも才能のある選手26人を選出することではない」と、彼はメンバーが正式に発表された後の記者会見で語った。「チームこそがタイトルを勝ち取るものであり、我々が達成しようとしていることはチームとしてでなければ成し遂げられない。我々の選手たちは、チームスピリットと利他的な姿勢という理念に準備が整っており、それにコミットしている。
「リード時や追いつく場面など、あらゆる状況に対応できる専門性を備えた選手がいる。セットプレーやPK戦でも強いチームになるため、その分野の専門家も選んだ」
さらに彼は「重要なのは、兄弟のような絆と独特のエネルギーを築き、ファンに伝えることだ。それができれば何でも可能になる。我々は今大会で優勝を目指す」と語った。
騒動が収まれば、重要なのは結果だ。トゥヘル監督はカップ戦で結果を出してきた。
ドルトムントでは2シーズン連続でDFBポカール決勝に進出し、2017年にはフランクフルトを破って5年ぶりのタイトルを獲得。
パリ・サンジェルマン（PSG）では2年目にクープ・ドゥ・フランスを制したが、国内での圧倒的優位を考えると評価は分かれる。2020年にはクラブ史上初となるチャンピオンズリーグ決勝に進出したものの、バイエルン・ミュンヘンに敗れた。
チェルシーでは5つのカップ戦中4つで決勝に進出した。 頂点は2021年、下馬評を覆しCL制覇。決勝でグアルディオラ率いるマンチェスター・シティを破った。FAカップ決勝でレスターに敗れた2週間後だった。2022年にはFAカップとカラバオカップの決勝でリヴァプールにPK戦の末に敗れている。
リーグ戦ではフランスとドイツで優勝経験があるが、2023年のバイエルン優勝は最終日にドルトムントが自滅した結果だった。
FAは、イングランド代表が長期にわたる主要タイトル獲得への渇望に終止符を打つ力を持つと認め、チームを勝利に導く指導者を起用する決意を示した。トゥヘルは指導者としてのキャリアで最大の試練に直面しているが、その期待に応えられる数少ないエリート監督である。
代表チームには未知数な部分もあるが、ワールドカップ制覇という目標を達成できなければ失敗とみなされる。招集された選手と落選した選手を見ると、課題はさらに大きい。だが「才能よりチーム」を信じるトゥヘルの采配が当たれば、批判はなくなるだろう。
北米で勝つために必要なものを問われた彼はこう語った。「少しの運、正しい選手選考、健康、勢い、団結、勇気と飢え、そして特別な瞬間を生かすこと。
「ノックアウトステージに進めば、勝敗は紙一重。鋼の精神力が不可欠だ。すべては自分たちでコントロールできるわけではないが、目標を口にするのは大切だ。」